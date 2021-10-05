https://ria.ru/20211005/neft-1753231032.html
Цена нефти Brent превысила 83 доллара за баррель
Цена нефти Brent превысила 83 доллара за баррель - РИА Новости, 05.10.2021
Цена нефти Brent превысила 83 доллара за баррель
Мировые цены на нефть во вторник вечером ускорили рост до 2%, а стоимость нефти марки Brent превысила отметку в 83 доллара за баррель впервые с 10 октября 2018... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T18:27
2021-10-05T18:27
2021-10-05T19:09
экономика
в мире
brent
цены на нефть
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Мировые цены на нефть во вторник вечером ускорили рост до 2%, а стоимость нефти марки Brent превысила отметку в 83 доллара за баррель впервые с 10 октября 2018 года, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 18.51 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,81%, до 82,73 доллара за баррель, при этом ранее в ходе торгов цена достигла 83,11 доллара. Стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI на 1,92%, до 79,11 доллара за баррель, отметку в 79 долларов за баррель нефть марки WTI превысила во вторник впервые с ноября 2014 года. Днем нефть дорожала на 1%.Днем ранее состоялось очередное заседание ОПЕК+, по итогам которого альянс принял решение не ускорять наращивание добычи нефти. С августа 2021 года он увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно отказаться от этих ограничений. Перед объявлением итогов СМИ сообщали, что ОПЕК+ рассматривает варианты дополнительного повышения лимитов на добычу."ОПЕК+ дал нефтяным быкам красную тряпку для повышения цен на фьючерсные контракты, поскольку он придерживался запланированного наращивания. Дело не в том, что внезапно спрогнозировано улучшение спроса, а больше в том, что ОПЕК+ сохраняет такой строгий контроль над поставками", - сказал аналитик Markets.com Нил Уилсон (Neil Wilson) агентству Франс Пресс.Несколько поддерживает нефтяные цены и склонность трейдеров к риску: во вторник индексы Европы показали рост на 1-1,5%, США - поднимаются на 1,1-1,3%, а традиционно более надежное золото дешевеет.В среду инвесторы ожидают публикацию еженедельных данных по коммерческим запасам нефти в США. За прошлую неделю, как ожидают аналитики, показатель сократился на 0,4 миллиона баррелей после первого роста запасов с конца июля (за неделю по 24 сентября запасы выросли на 4,6 миллиона баррелей).
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экономика, в мире, brent, цены на нефть
18:27 05.10.2021 (обновлено: 19:09 05.10.2021)
Цена нефти Brent превысила 83 доллара за баррель
Цена нефти марки Brent превысила 83 доллара за баррель впервые с октября 2018 года
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.
Мировые цены на нефть во вторник вечером ускорили рост до 2%, а стоимость нефти марки Brent
превысила отметку в 83 доллара за баррель впервые с 10 октября 2018 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.51 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,81%, до 82,73 доллара за баррель, при этом ранее в ходе торгов цена достигла 83,11 доллара. Стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI на 1,92%, до 79,11 доллара за баррель, отметку в 79 долларов за баррель нефть марки WTI превысила во вторник впервые с ноября 2014 года. Днем нефть дорожала на 1%.
Днем ранее состоялось очередное заседание ОПЕК+
, по итогам которого альянс принял решение не ускорять наращивание добычи нефти. С августа 2021 года он увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно отказаться от этих ограничений. Перед объявлением итогов СМИ сообщали, что ОПЕК+ рассматривает варианты дополнительного повышения лимитов на добычу.
"ОПЕК+ дал нефтяным быкам красную тряпку для повышения цен на фьючерсные контракты, поскольку он придерживался запланированного наращивания. Дело не в том, что внезапно спрогнозировано улучшение спроса, а больше в том, что ОПЕК+ сохраняет такой строгий контроль над поставками", - сказал аналитик Markets.com Нил Уилсон (Neil Wilson) агентству Франс Пресс.
Несколько поддерживает нефтяные цены и склонность трейдеров к риску: во вторник индексы Европы
показали рост на 1-1,5%, США
- поднимаются на 1,1-1,3%, а традиционно более надежное золото дешевеет.
В среду инвесторы ожидают публикацию еженедельных данных по коммерческим запасам нефти в США. За прошлую неделю, как ожидают аналитики, показатель сократился на 0,4 миллиона баррелей после первого роста запасов с конца июля (за неделю по 24 сентября запасы выросли на 4,6 миллиона баррелей).