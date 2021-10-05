https://ria.ru/20211005/naselenie-1753130088.html

В РАН спрогнозировали сокращение численности населения России

В РАН спрогнозировали сокращение численности населения России - РИА Новости, 05.10.2021

В РАН спрогнозировали сокращение численности населения России

По пессимистическим прогнозам, население России уменьшится на 12 миллионов к 2036 году, сообщил академик РАН, профессор, заведующий кафедрой акушерства,... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T11:19

2021-10-05T11:19

2021-10-05T11:21

общество

российская академия наук

здоровье - общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753059758_0:0:3171:1785_1920x0_80_0_0_fe5a6b4a70fb5056d1cd5a65b0c36361.jpg

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. По пессимистическим прогнозам, население России уменьшится на 12 миллионов к 2036 году, сообщил академик РАН, профессор, заведующий кафедрой акушерства, гинекологии и перинатологии Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского ФГАОУ ВО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Александр Стрижаков."Если рассматривать прогнозы численности населения России в период до 2036 года, очевидно, что нас ожидает депопуляция, несмотря на поддержку миграции и предпринимаемые правительством меры поддержки материнства и детства. Согласно даже самым оптимистическим прогнозам, в 2036 году население России будет составлять более 150 миллионов, что всего лишь на 4 миллиона больше сегодняшнего дня, а согласно пессимистическим прогнозам, численность населения нашей страны сократится на 12 миллионов человек", - сказал Стрижаков на конгрессе, который посвящен 95-летию со дня рождения великого советского и российского педиатра и неонатолога, академика РАМН Вячеслава Таболина.По словам Стрижакова, в настоящее время важнейшей задачей является снижение перинатальных и неонатальных потерь, сохранение репродуктивного здоровья населения. Он отметил, что показатель перинатальной патологии в Российской Федерации остается достаточно высоким, но показатели младенческой смертности снижены до 4,5 на 1000 родившихся живыми. "Однако есть разрыв между городским и сельским населением, что говорит о необходимости совершенствования оказания помощи, в том числе маршрутизации беременных, проведения перинатальных консилиумов и привлечения высококвалифицированных специалистов", - добавил академик.Также он сообщил, что в последнее время число детей недоношенных и с экстремально низкой массой тела сократилось благодаря развитию и совершенствованию акушерской и неонатальной служб, развитию многоуровневой системы оказания помощи, развитию сети перинатальных центров. Но не снижается число детей с аномалиями развития, что говорит о необходимости совершенствования диагностики. Беспокойство вызывает возрастание числа детей–инвалидов, причинами остаются поражения нервной системы, заболевания эндокринной системы, нарушение обмена веществ, новообразования, добавил Стрижаков."Для нас для всех вызовом является новая коронавирусная инфекция", - также отметил академик.

https://ria.ru/20210519/perepis-1732977206.html

https://ria.ru/20210928/zhizn-1752099174.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, российская академия наук, здоровье - общество, россия