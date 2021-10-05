22:47 05.10.2021 (обновлено: 22:48 05.10.2021)
СПЧ обсудит с ФСИН надругательства в тюрьме в Саратовской области
СПЧ обсудит с ФСИН надругательства над заключенными в тюрьме в Саратовской области
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкКолючая проволока на стене изолятора временного содержания в подмосковной Истре, откуда сбежали пятеро заключенных
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Представители СПЧ встретятся на этой неделе с руководством ФСИН России для того, чтобы обсудить информацию о насилии над заключенными в Областной туберкулёзной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области, а в дальнейшем и посетить это учреждение для контроля за ходом расследования, сообщил РИА Новости член СПЧ Андрей Бабушкин.
Ранее ФСИН России сообщила, что сотрудники центрального аппарата ведомства выехали в Саратовскую область проверять информацию о "противоправных действиях" в отношении мужчины в одном из учреждений уголовно-исполнительной системы. В ведомстве пояснили, что проверка инициирована после появления в интернете соответствующей видеозаписи, которая, по утверждению автора публикации, сделана в ОТБ №1 УФСИН по Саратовской области. Региональное управление СК РФ сообщило, что следователи в Саратовской области возбудили уголовное дело о надругательстве группы мужчин над заключенным в тюремной больнице.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил журналистам, что в Кремле знают о видео с изнасилованием заключенного в Саратовской области, если подлинность материалов подтвердится, это станет поводом для серьезного разбирательства.
"Я планирую на этой неделе встречаться с заместителем директора ФСИН России и поставить перед ним вопрос о том, чтобы туда были направлены я и Каляпин [глава "Комитета против пыток", член СПЧ Игорь Каляпин]. Это нужно для выяснения информации о насилии над заключёнными, а также для того, чтобы мы могли убедиться в том, что идет полноценное расследование. Встретимся мы на этой неделе, а поездка намечена на 20-е числа октября", – отметил Бабушкин.
Также Бабушкин признался, что СПЧ получил информацию о пытках в саратовской ОТБ-1 раньше, чем она была опубликована в СМИ, что позволило изъять документацию, подтверждающую пытки.
"СПЧ передал информацию во ФСИН России еще до появления публикаций в СМИ. Мы получили информацию раньше для того, чтобы была изъята соответствующая документация, подтверждающая пытки", – подчеркнул Бабушкин.