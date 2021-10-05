https://ria.ru/20211005/narusheniya-1753260819.html

СПЧ обсудит с ФСИН надругательства в тюрьме в Саратовской области

СПЧ обсудит с ФСИН надругательства в тюрьме в Саратовской области - РИА Новости, 05.10.2021

СПЧ обсудит с ФСИН надругательства в тюрьме в Саратовской области

Представители СПЧ встретятся на этой неделе с руководством ФСИН России для того, чтобы обсудить информацию о насилии над заключенными в Областной туберкулёзной... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T22:47

2021-10-05T22:47

2021-10-05T22:48

саратовская область

дмитрий песков

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

здоровье - общество

игорь каляпин

комитет против пыток

андрей бабушкин

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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Представители СПЧ встретятся на этой неделе с руководством ФСИН России для того, чтобы обсудить информацию о насилии над заключенными в Областной туберкулёзной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области, а в дальнейшем и посетить это учреждение для контроля за ходом расследования, сообщил РИА Новости член СПЧ Андрей Бабушкин.Ранее ФСИН России сообщила, что сотрудники центрального аппарата ведомства выехали в Саратовскую область проверять информацию о "противоправных действиях" в отношении мужчины в одном из учреждений уголовно-исполнительной системы. В ведомстве пояснили, что проверка инициирована после появления в интернете соответствующей видеозаписи, которая, по утверждению автора публикации, сделана в ОТБ №1 УФСИН по Саратовской области. Региональное управление СК РФ сообщило, что следователи в Саратовской области возбудили уголовное дело о надругательстве группы мужчин над заключенным в тюремной больнице.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил журналистам, что в Кремле знают о видео с изнасилованием заключенного в Саратовской области, если подлинность материалов подтвердится, это станет поводом для серьезного разбирательства."Я планирую на этой неделе встречаться с заместителем директора ФСИН России и поставить перед ним вопрос о том, чтобы туда были направлены я и Каляпин [глава "Комитета против пыток", член СПЧ Игорь Каляпин]. Это нужно для выяснения информации о насилии над заключёнными, а также для того, чтобы мы могли убедиться в том, что идет полноценное расследование. Встретимся мы на этой неделе, а поездка намечена на 20-е числа октября", – отметил Бабушкин.Также Бабушкин признался, что СПЧ получил информацию о пытках в саратовской ОТБ-1 раньше, чем она была опубликована в СМИ, что позволило изъять документацию, подтверждающую пытки."СПЧ передал информацию во ФСИН России еще до появления публикаций в СМИ. Мы получили информацию раньше для того, чтобы была изъята соответствующая документация, подтверждающая пытки", – подчеркнул Бабушкин.

https://ria.ru/20211005/obvinenie-1753237952.html

https://ria.ru/20211005/krushenie-1753220012.html

саратовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саратовская область, дмитрий песков, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), здоровье - общество, игорь каляпин, комитет против пыток, андрей бабушкин, россия