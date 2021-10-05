Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211005/narusheniya-1753260819.html
СПЧ обсудит с ФСИН надругательства в тюрьме в Саратовской области
СПЧ обсудит с ФСИН надругательства в тюрьме в Саратовской области - РИА Новости, 05.10.2021
СПЧ обсудит с ФСИН надругательства в тюрьме в Саратовской области
Представители СПЧ встретятся на этой неделе с руководством ФСИН России для того, чтобы обсудить информацию о насилии над заключенными в Областной туберкулёзной... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T22:47
2021-10-05T22:48
саратовская область
дмитрий песков
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
здоровье - общество
игорь каляпин
комитет против пыток
андрей бабушкин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/06/1744657749_0:305:3078:2036_1920x0_80_0_0_640b77af0b60493c40855b60ab47a9c2.jpg
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Представители СПЧ встретятся на этой неделе с руководством ФСИН России для того, чтобы обсудить информацию о насилии над заключенными в Областной туберкулёзной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области, а в дальнейшем и посетить это учреждение для контроля за ходом расследования, сообщил РИА Новости член СПЧ Андрей Бабушкин.Ранее ФСИН России сообщила, что сотрудники центрального аппарата ведомства выехали в Саратовскую область проверять информацию о "противоправных действиях" в отношении мужчины в одном из учреждений уголовно-исполнительной системы. В ведомстве пояснили, что проверка инициирована после появления в интернете соответствующей видеозаписи, которая, по утверждению автора публикации, сделана в ОТБ №1 УФСИН по Саратовской области. Региональное управление СК РФ сообщило, что следователи в Саратовской области возбудили уголовное дело о надругательстве группы мужчин над заключенным в тюремной больнице.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил журналистам, что в Кремле знают о видео с изнасилованием заключенного в Саратовской области, если подлинность материалов подтвердится, это станет поводом для серьезного разбирательства."Я планирую на этой неделе встречаться с заместителем директора ФСИН России и поставить перед ним вопрос о том, чтобы туда были направлены я и Каляпин [глава "Комитета против пыток", член СПЧ Игорь Каляпин]. Это нужно для выяснения информации о насилии над заключёнными, а также для того, чтобы мы могли убедиться в том, что идет полноценное расследование. Встретимся мы на этой неделе, а поездка намечена на 20-е числа октября", – отметил Бабушкин.Также Бабушкин признался, что СПЧ получил информацию о пытках в саратовской ОТБ-1 раньше, чем она была опубликована в СМИ, что позволило изъять документацию, подтверждающую пытки."СПЧ передал информацию во ФСИН России еще до появления публикаций в СМИ. Мы получили информацию раньше для того, чтобы была изъята соответствующая документация, подтверждающая пытки", – подчеркнул Бабушкин.
https://ria.ru/20211005/obvinenie-1753237952.html
https://ria.ru/20211005/krushenie-1753220012.html
саратовская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/06/1744657749_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_07cb06d6c93bfa52c361374d1f4b9a26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
саратовская область, дмитрий песков, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), здоровье - общество, игорь каляпин, комитет против пыток, андрей бабушкин, россия
22:47 05.10.2021 (обновлено: 22:48 05.10.2021)
 
СПЧ обсудит с ФСИН надругательства в тюрьме в Саратовской области

СПЧ обсудит с ФСИН надругательства над заключенными в тюрьме в Саратовской области

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкКолючая проволока на стене изолятора временного содержания в подмосковной Истре, откуда сбежали пятеро заключенных
Колючая проволока на стене изолятора временного содержания в подмосковной Истре, откуда сбежали пятеро заключенных - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Представители СПЧ встретятся на этой неделе с руководством ФСИН России для того, чтобы обсудить информацию о насилии над заключенными в Областной туберкулёзной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области, а в дальнейшем и посетить это учреждение для контроля за ходом расследования, сообщил РИА Новости член СПЧ Андрей Бабушкин.
Ранее ФСИН России сообщила, что сотрудники центрального аппарата ведомства выехали в Саратовскую область проверять информацию о "противоправных действиях" в отношении мужчины в одном из учреждений уголовно-исполнительной системы. В ведомстве пояснили, что проверка инициирована после появления в интернете соответствующей видеозаписи, которая, по утверждению автора публикации, сделана в ОТБ №1 УФСИН по Саратовской области. Региональное управление СК РФ сообщило, что следователи в Саратовской области возбудили уголовное дело о надругательстве группы мужчин над заключенным в тюремной больнице.
Подозреваемый в убийстве студенток в Оренбургской области на допросе в Следственном комитете - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
Вчера, 19:03
Подозреваемому в убийстве студенток в Гае предъявили обвинение
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил журналистам, что в Кремле знают о видео с изнасилованием заключенного в Саратовской области, если подлинность материалов подтвердится, это станет поводом для серьезного разбирательства.
"Я планирую на этой неделе встречаться с заместителем директора ФСИН России и поставить перед ним вопрос о том, чтобы туда были направлены я и Каляпин [глава "Комитета против пыток", член СПЧ Игорь Каляпин]. Это нужно для выяснения информации о насилии над заключёнными, а также для того, чтобы мы могли убедиться в том, что идет полноценное расследование. Встретимся мы на этой неделе, а поездка намечена на 20-е числа октября", – отметил Бабушкин.
Также Бабушкин признался, что СПЧ получил информацию о пытках в саратовской ОТБ-1 раньше, чем она была опубликована в СМИ, что позволило изъять документацию, подтверждающую пытки.
"СПЧ передал информацию во ФСИН России еще до появления публикаций в СМИ. Мы получили информацию раньше для того, чтобы была изъята соответствующая документация, подтверждающая пытки", – подчеркнул Бабушкин.
Побережье Белого моря в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
Вчера, 17:31
СК подтвердил смерть женщины с потерпевшего крушение в Белом море судна
 
Саратовская областьДмитрий ПесковСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Здоровье - ОбществоИгорь КаляпинКомитет против пытокАндрей БабушкинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:10Эксперты подсчитали, на сколько в России подорожал фастфуд
05:05Киодо сообщило, что в Японии при землетрясении пострадали три человека
05:03Всемирный банк улучшил прогноз по росту российской экономики
04:55Посольство России в Вашингтоне призвало США уничтожить свое химоружие
04:44Источник: в Приморье члены ОПГ вымогали у водителей фур деньги
04:33Эксперт посоветовала не сдавать свои биометрические данные
04:09Семечки назвали угрозой иммунитету
03:50ЦБ пока не планирует снижать ключевую ставку
03:49Цукерберг опроверг обвинения в алчности Facebook
03:41Источник: "Адмирал Горшков" выполнит еще один пуск "Циркона" до конца года
03:35Россиян предупредили о неожиданной опасности влажных салфеток
03:26Врач рассказал, каким должен быть рацион питания зимой
03:23В СОМБ рассказали, как Россия помогла армии ЦАР победить террористов
03:22Посол Украины потребовал от Германии помочь со вступлением в НАТО и ЕС
03:18Россиянам объяснили, когда надо платить налог с прихода денег на карту
03:09Дипломат объяснил, что Россия не обязывалась защищать целостность Украины
03:04Европейский совет поручил продолжить работу над оборонной стратегией ЕС
03:00Ученые изучили мутации в генах сибиряков, ведущие к болезни Паркинсона
02:55Европейские лидеры договорились работать над уменьшением зависимости извне
02:53Россия призвала Украину заняться выполнением минских соглашений
Лента новостейМолния