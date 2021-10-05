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Воробьев наградил учителей и воспитателей Подмосковья в День учителя
Воробьев наградил учителей и воспитателей Подмосковья в День учителя - РИА Новости, 05.10.2021
Воробьев наградил учителей и воспитателей Подмосковья в День учителя
Губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил учителей и воспитателей Подмосковья в День учителя. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T20:18
2021-10-05T20:18
новости подмосковья
день учителя
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил учителей и воспитателей Подмосковья в День учителя.Звание "Учитель года Подмосковья-2021" присвоили Лутовинову Дмитрию, учителю обществознания школы 16 Орехово-Зуевского городского округа. Звание "Воспитатель года Подмосковья-2021" присвоили Казаровой Екатерине, педагогу-психологу детского сада 44 "Дружок" Дмитровского городского округа.
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день учителя, московская область (подмосковье), андрей воробьев
20:18 05.10.2021
 

Воробьев наградил учителей и воспитателей Подмосковья в День учителя

© РИА Новости / Алексей НикольскийГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил учителей и воспитателей Подмосковья в День учителя.
Звание "Учитель года Подмосковья-2021" присвоили Лутовинову Дмитрию, учителю обществознания школы 16 Орехово-Зуевского городского округа. Звание "Воспитатель года Подмосковья-2021" присвоили Казаровой Екатерине, педагогу-психологу детского сада 44 "Дружок" Дмитровского городского округа.
"Образование - это одно из преимуществ, которое позволяет нашему региону расти... Я благодарен вам, что вы находитесь в поиске, что это у вас не вызывает раздражения, потому что заставлять себя меняться в разных возрастах немного хлопотно, но это делает тебя сильнее и делает сильнее наших детей... Школы растут. Они прекрасны: высокие потолки, широкие коридоры, современные классы со всем необходимым... Но что они стоят без учителя?" - отметил Воробьев на церемонии награждения учителей и воспитателей Подмосковья.
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Новости ПодмосковьяДень учителяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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