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Воробьев наградил учителей и воспитателей Подмосковья в День учителя
Воробьев наградил учителей и воспитателей Подмосковья в День учителя - РИА Новости, 05.10.2021
Воробьев наградил учителей и воспитателей Подмосковья в День учителя
Губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил учителей и воспитателей Подмосковья в День учителя. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T20:18
2021-10-05T20:18
2021-10-05T20:18
новости подмосковья
день учителя
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил учителей и воспитателей Подмосковья в День учителя.Звание "Учитель года Подмосковья-2021" присвоили Лутовинову Дмитрию, учителю обществознания школы 16 Орехово-Зуевского городского округа. Звание "Воспитатель года Подмосковья-2021" присвоили Казаровой Екатерине, педагогу-психологу детского сада 44 "Дружок" Дмитровского городского округа.
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день учителя, московская область (подмосковье), андрей воробьев