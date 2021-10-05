Воробьев наградил учителей и воспитателей Подмосковья в День учителя

"Образование - это одно из преимуществ, которое позволяет нашему региону расти... Я благодарен вам, что вы находитесь в поиске, что это у вас не вызывает раздражения, потому что заставлять себя меняться в разных возрастах немного хлопотно, но это делает тебя сильнее и делает сильнее наших детей... Школы растут. Они прекрасны: высокие потолки, широкие коридоры, современные классы со всем необходимым... Но что они стоят без учителя?" - отметил Воробьев на церемонии награждения учителей и воспитателей Подмосковья.