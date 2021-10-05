https://ria.ru/20211005/nagrada-1753258873.html
Российский еврейский конгресс наградил Гинцбурга
Российский еврейский конгресс наградил Гинцбурга - РИА Новости, 05.10.2021
Российский еврейский конгресс наградил Гинцбурга
Директору ГНЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александру Гинцбургу вручили знак Российского еврейского конгресса (РЕК) Global Influence Award на... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T22:27
2021-10-05T22:27
2021-10-05T22:29
российский еврейский конгресс
российский фонд прямых инвестиций
реувен ривлин
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Директору ГНЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александру Гинцбургу вручили знак Российского еврейского конгресса (РЕК) Global Influence Award на вечере по случаю 25-летия РЕК, передает корреспондент РИА Новости.В пресс-службе организации уточнили, что в 2021 году премии удостоены 10-й президент Израиля Реувен Ривлин, занимавший этот пост с 2014 года по 2021 год, команда компании "Яндекс" и команда Центра имени Гамалеи во главе с Гинцбургом, создателем первой в мире вакцины от COVID-19.Благотворительный праздничный вечер по случаю 25-летия РЕК проходит во вторник в подмосковной Барвихе. На мероприятие пришли более 400 гостей.В РФ в настоящее время зарегистрированы пять вакцин от COVID-19. Первая из них - "Спутник V", созданная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке РФПИ, - широко применяется для массовой иммунизации, ее одобрили в 70 странах.РЕК был создан в 1996 году "инициативной группой крупных еврейских бизнесменов, активистов еврейских организаций и авторитетных религиозных деятелей для поддержки возрождения еврейской жизни в России". Главными задачами организации называются укрепление и развитие еврейских общин России и сохранение еврейской самоидентификации.
https://ria.ru/20210609/premiya-1736257155.html
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российский еврейский конгресс, российский фонд прямых инвестиций, реувен ривлин, александр гинцбург, барвиха, россия
22:27 05.10.2021 (обновлено: 22:29 05.10.2021)
Российский еврейский конгресс наградил Гинцбурга
Гинцбургу вручили знак Российского еврейского конгресса Global Influence Award