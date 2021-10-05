https://ria.ru/20211005/muzyka-1753226911.html
ГМИИ представил программу "Декабрьских вечеров Святослава Рихтера"
ГМИИ представил программу "Декабрьских вечеров Святослава Рихтера" - РИА Новости, 05.10.2021
ГМИИ представил программу "Декабрьских вечеров Святослава Рихтера"
Пушкинский музей представил программу XLI Международного музыкального фестиваля "Декабрьские вечера Святослава Рихтера. Вариации в свободном стиле", а также... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T18:06
2021-10-05T18:06
2021-10-05T18:06
культура
святослав рихтер
государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина
новости культуры
музыка
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Пушкинский музей представил программу XLI Международного музыкального фестиваля "Декабрьские вечера Святослава Рихтера. Вариации в свободном стиле", а также объявил дату начала продажи билетов на концерты - 6 октября, сообщили в пресс-службе ГМИИ имени Пушкина."XLI Международный музыкальный фестиваль "Декабрьские вечера Святослава Рихтера" станет завершающим аккордом сезона и составит единое целое с выставочным проектом французского куратора Жан-Юбера Мартена "Бывают странные сближенья" (9 ноября 2021 - 6 февраля 2022, ГМИИ им. А.С. Пушкина), существенно дополнив визуальный ряд "музыкальным комментарием", - сообщили в пресс-службе ГМИИ.По словам организаторов фестиваля, выставка Мартена "разрушает традиционное хронологическое и европоцентричное представление об искусстве и позволяет взглянуть на музейные коллекции и историю культуры с "альтернативной" точки зрения, обнаруживая точки сближения между, на первый взгляд, абсолютно разными предметами".В основу 11 концертов фестиваля был положен тот же вариативный принцип, выбраны произведения разных музыкальных эпох, перекликающиеся с наиболее яркими сюжетами выставки. Среди участников "Декабрьских вечеров", в частности, хореограф Алла Сигалова, певица Алиса Тен, ансамбли Intrada и Le Poème Harmonique, ансамбль Court-Circuit, пианист Жан-Эффлам Бавузе, пианист Алексей Володин, оркестр Персимфанс.Все концерты фестиваля с участием выдающихся отечественных и зарубежных музыкантов будут транслироваться на онлайн-ресурсах музея (YouTube, VK, Facebook).Международный музыкальный фестиваль "Декабрьские вечера Святослава Рихтера", соединивший в своих программах изобразительное искусство, музыку, слово, театр и танец, стал еще при жизни Рихтера легендой и "визитной карточкой" ГМИИ имени Пушкина, говорится на официальном сайте фестиваля.
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святослав рихтер, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, новости культуры, музыка
ГМИИ представил программу "Декабрьских вечеров Святослава Рихтера"
ГМИИ имени Пушкина представил программу "Декабрьских вечеров Святослава Рихтера"
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.
Пушкинский музей представил
программу XLI Международного музыкального фестиваля "Декабрьские вечера Святослава Рихтера. Вариации в свободном стиле", а также объявил дату начала продажи билетов на концерты - 6 октября, сообщили в пресс-службе ГМИИ имени Пушкина.
"XLI Международный музыкальный фестиваль "Декабрьские вечера Святослава Рихтера" станет завершающим аккордом сезона и составит единое целое с выставочным проектом французского куратора Жан-Юбера Мартена "Бывают странные сближенья" (9 ноября 2021 - 6 февраля 2022, ГМИИ им. А.С. Пушкина), существенно дополнив визуальный ряд "музыкальным комментарием", - сообщили в пресс-службе ГМИИ.
По словам организаторов фестиваля, выставка Мартена "разрушает традиционное хронологическое и европоцентричное представление об искусстве и позволяет взглянуть на музейные коллекции и историю культуры с "альтернативной" точки зрения, обнаруживая точки сближения между, на первый взгляд, абсолютно разными предметами".
В основу 11 концертов фестиваля был положен тот же вариативный принцип, выбраны произведения разных музыкальных эпох, перекликающиеся с наиболее яркими сюжетами выставки. Среди участников "Декабрьских вечеров", в частности, хореограф Алла Сигалова, певица Алиса Тен, ансамбли Intrada и Le Poème Harmonique, ансамбль Court-Circuit, пианист Жан-Эффлам Бавузе, пианист Алексей Володин, оркестр Персимфанс.
Все концерты фестиваля с участием выдающихся отечественных и зарубежных музыкантов будут транслироваться на онлайн-ресурсах музея (YouTube, VK, Facebook).
Международный музыкальный фестиваль "Декабрьские вечера Святослава Рихтера", соединивший в своих программах изобразительное искусство, музыку, слово, театр и танец, стал еще при жизни Рихтера легендой и "визитной карточкой" ГМИИ имени Пушкина, говорится на официальном сайте фестиваля.