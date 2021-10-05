https://ria.ru/20211005/muzyka-1753226911.html

ГМИИ представил программу "Декабрьских вечеров Святослава Рихтера"

ГМИИ представил программу "Декабрьских вечеров Святослава Рихтера" - РИА Новости, 05.10.2021

ГМИИ представил программу "Декабрьских вечеров Святослава Рихтера"

Пушкинский музей представил программу XLI Международного музыкального фестиваля "Декабрьские вечера Святослава Рихтера. Вариации в свободном стиле", а также... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T18:06

2021-10-05T18:06

2021-10-05T18:06

культура

святослав рихтер

государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина

новости культуры

музыка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/19639/52/196395220_0:152:3013:1847_1920x0_80_0_0_28df2f776f6a768085c7f1abaf6bec0d.jpg

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Пушкинский музей представил программу XLI Международного музыкального фестиваля "Декабрьские вечера Святослава Рихтера. Вариации в свободном стиле", а также объявил дату начала продажи билетов на концерты - 6 октября, сообщили в пресс-службе ГМИИ имени Пушкина."XLI Международный музыкальный фестиваль "Декабрьские вечера Святослава Рихтера" станет завершающим аккордом сезона и составит единое целое с выставочным проектом французского куратора Жан-Юбера Мартена "Бывают странные сближенья" (9 ноября 2021 - 6 февраля 2022, ГМИИ им. А.С. Пушкина), существенно дополнив визуальный ряд "музыкальным комментарием", - сообщили в пресс-службе ГМИИ.По словам организаторов фестиваля, выставка Мартена "разрушает традиционное хронологическое и европоцентричное представление об искусстве и позволяет взглянуть на музейные коллекции и историю культуры с "альтернативной" точки зрения, обнаруживая точки сближения между, на первый взгляд, абсолютно разными предметами".В основу 11 концертов фестиваля был положен тот же вариативный принцип, выбраны произведения разных музыкальных эпох, перекликающиеся с наиболее яркими сюжетами выставки. Среди участников "Декабрьских вечеров", в частности, хореограф Алла Сигалова, певица Алиса Тен, ансамбли Intrada и Le Poème Harmonique, ансамбль Court-Circuit, пианист Жан-Эффлам Бавузе, пианист Алексей Володин, оркестр Персимфанс.Все концерты фестиваля с участием выдающихся отечественных и зарубежных музыкантов будут транслироваться на онлайн-ресурсах музея (YouTube, VK, Facebook).Международный музыкальный фестиваль "Декабрьские вечера Святослава Рихтера", соединивший в своих программах изобразительное искусство, музыку, слово, театр и танец, стал еще при жизни Рихтера легендой и "визитной карточкой" ГМИИ имени Пушкина, говорится на официальном сайте фестиваля.

https://ria.ru/20210928/khausner-1752057612.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

святослав рихтер, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, новости культуры, музыка