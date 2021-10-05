Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211005/mozheyko-1753131877.html
Можейко перевезли из минского изолятора в Жодино
Можейко перевезли из минского изолятора в Жодино - РИА Новости, 05.10.2021
Можейко перевезли из минского изолятора в Жодино
Корреспондент "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадий Можейко переведен из временного изолятора в следственный и доставлен из Минска в Жодино, заявил РИА... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T11:26
2021-10-05T12:11
в мире
белоруссия
минск
геннадий можейко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155584/74/1555847450_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_855709161ae9b5bd7b43600f73be500f.jpg
МИНСК, 5 окт – РИА Новости. Корреспондент "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадий Можейко переведен из временного изолятора в следственный и доставлен из Минска в Жодино, заявил РИА Новости спецпредставитель издания Валентин Алфимов.Ранее МВД Белоруссии сообщило, что белорус Можейко был задержан 1 октября в республике в рамках возбужденного уголовного дела по признакам состава преступлений, предусмотренных уголовными статьями о "разжигании расовой, национальной или религиозной вражды или розни" и "оскорблении представителя власти". По данным МВД, журналист хотел выехать через РФ в третью страну, но ему было отказано в выезде из России, поскольку он находился в списке лиц, чье пребывание на российской территории нежелательно. Мужчине было предписано покинуть Россию, что он и сделал в установленном порядке. Можейко 4 октября был допрошен в Минске в качестве подозреваемого."Во вторник утром мама Геннадия Ирина Можейко попыталась попасть к сыну на Окрестина, но ей сообщили, что его в изоляторе нет. Журналиста перевезли в следственный изолятор в городе Жодино. Эту информацию подтвердил и адвокат Геннадия. В срок до вечера воскресенья следователь должен принять решение, останется он (Можейко - ред.) под арестом или обвинения с него будут сняты. Геннадий Можейко остается под стражей. Именно так звучит мера пресечения, примененная к нему", – сказал Алфимов.Как отметил спецпред, 4 сентября истек трехдневный срок пребывания Можейко в ИВС. Согласно белорусскому законодательству, следователи не обязаны уведомлять ни задержанного, ни адвокатов об изменении меры пресечения."Накануне вечером истек 72-часовой срок его пребывания в ИВС и его должны были отпустить. Но этого не произошло", - сообщил Алфимов.Ранее главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин сообщил РИА Новости, что Можейко задерживали в Москве, он попал в изолятор на улице Окрестина в Минске, а дома у него прошел обыск. По словам Сунгоркина, редакция газеты наняла двух адвокатов для Можейко. Он также заявил, что "Комсомольская правда" ждет от властей России и Белоруссии официальных ответов на свои вопросы по задержанию журналиста.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя задержание Можейко, заявил, что такие действия против журналистов, если они связаны с его рабочей деятельностью, одобрять нельзя, но отметил, что деталей произошедшего пока нет. При этом он указал, что РФ не может защищать интересы Можейко с юридической точки зрения, поскольку он гражданин Белоруссии.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг "Комсомольской правды" в Белоруссии, напомнила, что это филиал российского издания, российская сторона надеется на соблюдение прав журналистов в соответствии с общепринятыми международными нормами, посольство РФ постоянно контактирует по этим вопросам с белорусской стороной.
https://ria.ru/20211004/belorussiya-1753037780.html
https://ria.ru/20211004/mozheyko-1752988525.html
белоруссия
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155584/74/1555847450_149:0:2609:1845_1920x0_80_0_0_8d4410c5306ae6975146454986208e7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, белоруссия, минск, геннадий можейко
11:26 05.10.2021 (обновлено: 12:11 05.10.2021)
 
Можейко перевезли из минского изолятора в Жодино

Журналиста "Комсомольской правды" Можейко перевезли из минского изолятора в Жодино

© Sputnik / Виктор ТолочкоСледственный изолятор "Володарка" в Минске
Следственный изолятор Володарка в Минске - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
Читать ria.ru в
МИНСК, 5 окт – РИА Новости. Корреспондент "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадий Можейко переведен из временного изолятора в следственный и доставлен из Минска в Жодино, заявил РИА Новости спецпредставитель издания Валентин Алфимов.
Ранее МВД Белоруссии сообщило, что белорус Можейко был задержан 1 октября в республике в рамках возбужденного уголовного дела по признакам состава преступлений, предусмотренных уголовными статьями о "разжигании расовой, национальной или религиозной вражды или розни" и "оскорблении представителя власти". По данным МВД, журналист хотел выехать через РФ в третью страну, но ему было отказано в выезде из России, поскольку он находился в списке лиц, чье пребывание на российской территории нежелательно. Мужчине было предписано покинуть Россию, что он и сделал в установленном порядке. Можейко 4 октября был допрошен в Минске в качестве подозреваемого.
"Во вторник утром мама Геннадия Ирина Можейко попыталась попасть к сыну на Окрестина, но ей сообщили, что его в изоляторе нет. Журналиста перевезли в следственный изолятор в городе Жодино. Эту информацию подтвердил и адвокат Геннадия. В срок до вечера воскресенья следователь должен принять решение, останется он (Можейко - ред.) под арестом или обвинения с него будут сняты. Геннадий Можейко остается под стражей. Именно так звучит мера пресечения, примененная к нему", – сказал Алфимов.
Как отметил спецпред, 4 сентября истек трехдневный срок пребывания Можейко в ИВС. Согласно белорусскому законодательству, следователи не обязаны уведомлять ни задержанного, ни адвокатов об изменении меры пресечения.
Журналист Комсомольской правды в Беларуси Геннадий Можейко - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
Вчера, 17:05
В МВД Белоруссии рассказали о задержании Можейко
"Накануне вечером истек 72-часовой срок его пребывания в ИВС и его должны были отпустить. Но этого не произошло", - сообщил Алфимов.
Ранее главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин сообщил РИА Новости, что Можейко задерживали в Москве, он попал в изолятор на улице Окрестина в Минске, а дома у него прошел обыск. По словам Сунгоркина, редакция газеты наняла двух адвокатов для Можейко. Он также заявил, что "Комсомольская правда" ждет от властей России и Белоруссии официальных ответов на свои вопросы по задержанию журналиста.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя задержание Можейко, заявил, что такие действия против журналистов, если они связаны с его рабочей деятельностью, одобрять нельзя, но отметил, что деталей произошедшего пока нет. При этом он указал, что РФ не может защищать интересы Можейко с юридической точки зрения, поскольку он гражданин Белоруссии.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг "Комсомольской правды" в Белоруссии, напомнила, что это филиал российского издания, российская сторона надеется на соблюдение прав журналистов в соответствии с общепринятыми международными нормами, посольство РФ постоянно контактирует по этим вопросам с белорусской стороной.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
Вчера, 13:43
Песков прокомментировал задержание Можейко
 
В миреБелоруссияМинскГеннадий Можейко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:22Рада рассмотрит вопрос об отставке Разумкова с поста спикера
13:17Начальник НЦБ Интерпола покинул пост
13:16Nord Stream 2 AG подала апелляцию на решение суда по "Северному потоку — 2"
13:11Замглавы правительства Ивановской области Коробкин погиб в ДТП
13:11Верховный суд разрешил спор хозяина коровы и водителя Toyota
13:09В СНБО заявили, что готовы помочь жителям Донбасса и Крыма с COVID-19
13:07В Госдуму внесли законопроект о выдаче электронных разрешений на вылов рыбы
13:05В Афганистане возобновили выдачу паспортов, сообщили СМИ
13:00Космонавт сфотографировал с борта МКС запуск корабля с "киноэкипажем"
12:58В Красноярском крае подростка обвинили в том, что он уколол шприцем ребенка
12:57В Подмосковье развернут дополнительные койки для больных COVID-19
12:55Главу горсовета Евпатории заподозрили в махинациях, заявил источник
12:54Во Франции опубликовали доклад о сексуальном насилии священников
12:52Названы лауреаты Нобелевской премии по физике
12:51Из сейфа в управлении СК в Казани украли вещдок в виде 14 миллионов рублей
12:49В Омске в недостроенном метро приготовили шашлыки
12:47В Саратовскую область из-за видео о пытках выехали ревизоры из ФСИН
12:45В Тбилиси арестовали отца и сына, встретивших Саакашвили в порту Поти
12:44В "Газпром межрегионгазе" ожидают морозную зиму
12:44Центр Гамалеи оценил эффективность "Спутника V" против дельта-штамма
Лента новостейМолния