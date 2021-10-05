https://ria.ru/20211005/mozheyko-1753131877.html
Можейко перевезли из минского изолятора в Жодино
Можейко перевезли из минского изолятора в Жодино - РИА Новости, 05.10.2021
Можейко перевезли из минского изолятора в Жодино
Корреспондент "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадий Можейко переведен из временного изолятора в следственный и доставлен из Минска в Жодино, заявил РИА... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T11:26
2021-10-05T11:26
2021-10-05T12:11
в мире
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минск
геннадий можейко
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МИНСК, 5 окт – РИА Новости. Корреспондент "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадий Можейко переведен из временного изолятора в следственный и доставлен из Минска в Жодино, заявил РИА Новости спецпредставитель издания Валентин Алфимов.Ранее МВД Белоруссии сообщило, что белорус Можейко был задержан 1 октября в республике в рамках возбужденного уголовного дела по признакам состава преступлений, предусмотренных уголовными статьями о "разжигании расовой, национальной или религиозной вражды или розни" и "оскорблении представителя власти". По данным МВД, журналист хотел выехать через РФ в третью страну, но ему было отказано в выезде из России, поскольку он находился в списке лиц, чье пребывание на российской территории нежелательно. Мужчине было предписано покинуть Россию, что он и сделал в установленном порядке. Можейко 4 октября был допрошен в Минске в качестве подозреваемого."Во вторник утром мама Геннадия Ирина Можейко попыталась попасть к сыну на Окрестина, но ей сообщили, что его в изоляторе нет. Журналиста перевезли в следственный изолятор в городе Жодино. Эту информацию подтвердил и адвокат Геннадия. В срок до вечера воскресенья следователь должен принять решение, останется он (Можейко - ред.) под арестом или обвинения с него будут сняты. Геннадий Можейко остается под стражей. Именно так звучит мера пресечения, примененная к нему", – сказал Алфимов.Как отметил спецпред, 4 сентября истек трехдневный срок пребывания Можейко в ИВС. Согласно белорусскому законодательству, следователи не обязаны уведомлять ни задержанного, ни адвокатов об изменении меры пресечения."Накануне вечером истек 72-часовой срок его пребывания в ИВС и его должны были отпустить. Но этого не произошло", - сообщил Алфимов.Ранее главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин сообщил РИА Новости, что Можейко задерживали в Москве, он попал в изолятор на улице Окрестина в Минске, а дома у него прошел обыск. По словам Сунгоркина, редакция газеты наняла двух адвокатов для Можейко. Он также заявил, что "Комсомольская правда" ждет от властей России и Белоруссии официальных ответов на свои вопросы по задержанию журналиста.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя задержание Можейко, заявил, что такие действия против журналистов, если они связаны с его рабочей деятельностью, одобрять нельзя, но отметил, что деталей произошедшего пока нет. При этом он указал, что РФ не может защищать интересы Можейко с юридической точки зрения, поскольку он гражданин Белоруссии.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг "Комсомольской правды" в Белоруссии, напомнила, что это филиал российского издания, российская сторона надеется на соблюдение прав журналистов в соответствии с общепринятыми международными нормами, посольство РФ постоянно контактирует по этим вопросам с белорусской стороной.
https://ria.ru/20211004/belorussiya-1753037780.html
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в мире, белоруссия, минск, геннадий можейко
11:26 05.10.2021 (обновлено: 12:11 05.10.2021)
Можейко перевезли из минского изолятора в Жодино
Журналиста "Комсомольской правды" Можейко перевезли из минского изолятора в Жодино
МИНСК, 5 окт – РИА Новости.
Корреспондент "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадий Можейко
переведен из временного изолятора в следственный и доставлен из Минска в Жодино, заявил РИА Новости спецпредставитель издания Валентин Алфимов.
Ранее МВД Белоруссии сообщило, что белорус Можейко был задержан 1 октября в республике в рамках возбужденного уголовного дела по признакам состава преступлений, предусмотренных уголовными статьями о "разжигании расовой, национальной или религиозной вражды или розни" и "оскорблении представителя власти". По данным МВД, журналист хотел выехать через РФ в третью страну, но ему было отказано в выезде из России, поскольку он находился в списке лиц, чье пребывание на российской территории нежелательно. Мужчине было предписано покинуть Россию, что он и сделал в установленном порядке. Можейко 4 октября был допрошен в Минске в качестве подозреваемого.
"Во вторник утром мама Геннадия Ирина Можейко попыталась попасть к сыну на Окрестина, но ей сообщили, что его в изоляторе нет. Журналиста перевезли в следственный изолятор в городе Жодино. Эту информацию подтвердил и адвокат Геннадия. В срок до вечера воскресенья следователь должен принять решение, останется он (Можейко - ред.) под арестом или обвинения с него будут сняты. Геннадий Можейко остается под стражей. Именно так звучит мера пресечения, примененная к нему", – сказал Алфимов.
Как отметил спецпред, 4 сентября истек трехдневный срок пребывания Можейко в ИВС. Согласно белорусскому законодательству, следователи не обязаны уведомлять ни задержанного, ни адвокатов об изменении меры пресечения.
"Накануне вечером истек 72-часовой срок его пребывания в ИВС и его должны были отпустить. Но этого не произошло", - сообщил Алфимов.
Ранее главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин
сообщил РИА Новости, что Можейко задерживали в Москве, он попал в изолятор на улице Окрестина в Минске, а дома у него прошел обыск. По словам Сунгоркина, редакция газеты наняла двух адвокатов для Можейко. Он также заявил, что "Комсомольская правда" ждет от властей России и Белоруссии
официальных ответов на свои вопросы по задержанию журналиста.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя задержание Можейко, заявил, что такие действия против журналистов, если они связаны с его рабочей деятельностью, одобрять нельзя, но отметил, что деталей произошедшего пока нет. При этом он указал, что РФ не может защищать интересы Можейко с юридической точки зрения, поскольку он гражданин Белоруссии.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг "Комсомольской правды" в Белоруссии, напомнила, что это филиал российского издания, российская сторона надеется на соблюдение прав журналистов в соответствии с общепринятыми международными нормами, посольство РФ постоянно контактирует по этим вопросам с белорусской стороной.