Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211005/mozheyko-1753120396.html
Можейко не вышел из ИВС в Белоруссии спустя три дня после задержания
Можейко не вышел из ИВС в Белоруссии спустя три дня после задержания - РИА Новости, 05.10.2021
Можейко не вышел из ИВС в Белоруссии спустя три дня после задержания
Корреспондент "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадий Можейко не вышел из ИВС в Белоруссии спустя 72 часа с момента задержания, это означает, что к нему... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T10:31
2021-10-05T10:31
белоруссия
москва
дмитрий песков
владимир сунгоркин
мария захарова
россия
геннадий можейко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/03/1752850100_0:180:960:720_1920x0_80_0_0_3e3014704acfd0722a5dc0b07e27f023.jpg
МИНСК, 5 окт - РИА Новости. Корреспондент "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадий Можейко не вышел из ИВС в Белоруссии спустя 72 часа с момента задержания, это означает, что к нему применена мера пресечения в виде содержания под стражей, приводит агентство Sputnik Беларусь слова адвоката журналиста.Ранее МВД Белоруссии сообщило, что белорус Можейко был задержан 1 октября в республике в рамках возбужденного уголовного дела по признакам состава преступлений, предусмотренных уголовными статьями о "разжигании расовой, национальной или религиозной вражды или розни" и "оскорблении представителя власти". По данным МВД, журналист хотел выехать через РФ в третью страну, но ему было отказано в выезде из России, поскольку он находился в списке лиц, чье пребывание на российской территории нежелательно. Мужчине было предписано покинуть Россию, что мужчина и сделал в установленном порядке. Можейко 4 октября был допрошен в Минске в качестве подозреваемого."Судя по тому, что он не вышел из ИВС, к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала адвокат.Она также отметила, что орган, ведущий следствие, не должен уведомлять ни адвоката, ни самого задержанного о том, что принято решение о применении меры пресечения. В данной связи адвокат пояснила, если бы такого решения не было, Можейко вышел бы из ИВС по истечении 72 часов с момента задержания.Защитник также отметила, что ее подзащитному обвинение пока не предъявлено: согласно законодательству, обвинение предъявляют в присутствии адвоката и следствие заранее уведомляет защитника. "Сегодня я буду выяснять, где он находится. Его могли уже перевести в какой-то СИЗО", - уточнила адвокат.Ранее главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин сообщил РИА Новости, что Можейко задерживали в Москве, он попал в изолятор на улице Окрестина в Минске, а дома у него прошел обыск. По словам Сунгоркина, редакция газеты наняла двух адвокатов для Можейко. Он также заявил, что "Комсомольская правда" ждет от властей России и Белоруссии официальных ответов на свои вопросы по задержанию журналиста.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя задержание Можейко, заявил, что такие действия против журналистов, если они связаны с его рабочей деятельностью, одобрять нельзя, но отметил, что деталей произошедшего пока нет. При этом он указал, что РФ не может защищать интересы Можейко с юридической точки зрения, поскольку он гражданин Белоруссии.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг "Комсомольской правды" в Белоруссии, напомнила, что это филиал российского издания, российская сторона надеется на соблюдение прав журналистов в соответствии с общепринятыми международными нормами, посольство РФ постоянно контактирует по этим вопросам с белорусской стороной.
https://ria.ru/20211004/belorussiya-1753044589.html
белоруссия
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/03/1752850100_184:138:960:720_1920x0_80_0_0_5e134cd93aa98a613d9d58c6d96328ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белоруссия, москва, дмитрий песков, владимир сунгоркин, мария захарова, россия, геннадий можейко
10:31 05.10.2021
 
Можейко не вышел из ИВС в Белоруссии спустя три дня после задержания

Корреспондент "КП в Беларуси" Можейко не вышел из ИВС спустя три дня после задержания

© Фото : Геннадий Можейко/ВКонтактеЖурналист "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадий Можейко
Журналист Комсомольской правды в Беларуси Геннадий Можейко - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© Фото : Геннадий Можейко/ВКонтакте
Читать ria.ru в
МИНСК, 5 окт - РИА Новости. Корреспондент "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадий Можейко не вышел из ИВС в Белоруссии спустя 72 часа с момента задержания, это означает, что к нему применена мера пресечения в виде содержания под стражей, приводит агентство Sputnik Беларусь слова адвоката журналиста.
Ранее МВД Белоруссии сообщило, что белорус Можейко был задержан 1 октября в республике в рамках возбужденного уголовного дела по признакам состава преступлений, предусмотренных уголовными статьями о "разжигании расовой, национальной или религиозной вражды или розни" и "оскорблении представителя власти". По данным МВД, журналист хотел выехать через РФ в третью страну, но ему было отказано в выезде из России, поскольку он находился в списке лиц, чье пребывание на российской территории нежелательно. Мужчине было предписано покинуть Россию, что мужчина и сделал в установленном порядке. Можейко 4 октября был допрошен в Минске в качестве подозреваемого.
"Судя по тому, что он не вышел из ИВС, к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала адвокат.
Она также отметила, что орган, ведущий следствие, не должен уведомлять ни адвоката, ни самого задержанного о том, что принято решение о применении меры пресечения. В данной связи адвокат пояснила, если бы такого решения не было, Можейко вышел бы из ИВС по истечении 72 часов с момента задержания.
Защитник также отметила, что ее подзащитному обвинение пока не предъявлено: согласно законодательству, обвинение предъявляют в присутствии адвоката и следствие заранее уведомляет защитника. "Сегодня я буду выяснять, где он находится. Его могли уже перевести в какой-то СИЗО", - уточнила адвокат.
Ранее главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин сообщил РИА Новости, что Можейко задерживали в Москве, он попал в изолятор на улице Окрестина в Минске, а дома у него прошел обыск. По словам Сунгоркина, редакция газеты наняла двух адвокатов для Можейко. Он также заявил, что "Комсомольская правда" ждет от властей России и Белоруссии официальных ответов на свои вопросы по задержанию журналиста.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя задержание Можейко, заявил, что такие действия против журналистов, если они связаны с его рабочей деятельностью, одобрять нельзя, но отметил, что деталей произошедшего пока нет. При этом он указал, что РФ не может защищать интересы Можейко с юридической точки зрения, поскольку он гражданин Белоруссии.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг "Комсомольской правды" в Белоруссии, напомнила, что это филиал российского издания, российская сторона надеется на соблюдение прав журналистов в соответствии с общепринятыми международными нормами, посольство РФ постоянно контактирует по этим вопросам с белорусской стороной.
Проспект Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
Вчера, 17:34
Адвокаты рассказали о самочувствии Можейко
 
БелоруссияМоскваДмитрий ПесковВладимир СунгоркинМария ЗахароваРоссияГеннадий Можейко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:22Рада рассмотрит вопрос об отставке Разумкова с поста спикера
13:17Начальник НЦБ Интерпола покинул пост
13:16Nord Stream 2 AG подала апелляцию на решение суда по "Северному потоку — 2"
13:11Замглавы правительства Ивановской области Коробкин погиб в ДТП
13:11Верховный суд разрешил спор хозяина коровы и водителя Toyota
13:09В СНБО заявили, что готовы помочь жителям Донбасса и Крыма с COVID-19
13:07В Госдуму внесли законопроект о выдаче электронных разрешений на вылов рыбы
13:05В Афганистане возобновили выдачу паспортов, сообщили СМИ
13:00Космонавт сфотографировал с борта МКС запуск корабля с "киноэкипажем"
12:58В Красноярском крае подростка обвинили в том, что он уколол шприцем ребенка
12:57В Подмосковье развернут дополнительные койки для больных COVID-19
12:55Главу горсовета Евпатории заподозрили в махинациях, заявил источник
12:54Во Франции опубликовали доклад о сексуальном насилии священников
12:52Названы лауреаты Нобелевской премии по физике
12:51Из сейфа в управлении СК в Казани украли вещдок в виде 14 миллионов рублей
12:49В Омске в недостроенном метро приготовили шашлыки
12:47В Саратовскую область из-за видео о пытках выехали ревизоры из ФСИН
12:45В Тбилиси арестовали отца и сына, встретивших Саакашвили в порту Поти
12:44В "Газпром межрегионгазе" ожидают морозную зиму
12:44Центр Гамалеи оценил эффективность "Спутника V" против дельта-штамма
Лента новостейМолния