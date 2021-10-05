https://ria.ru/20211005/mozheyko-1753120396.html

Можейко не вышел из ИВС в Белоруссии спустя три дня после задержания

Можейко не вышел из ИВС в Белоруссии спустя три дня после задержания - РИА Новости, 05.10.2021

Можейко не вышел из ИВС в Белоруссии спустя три дня после задержания

Корреспондент "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадий Можейко не вышел из ИВС в Белоруссии спустя 72 часа с момента задержания, это означает, что к нему... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T10:31

2021-10-05T10:31

2021-10-05T10:31

белоруссия

москва

дмитрий песков

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россия

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МИНСК, 5 окт - РИА Новости. Корреспондент "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадий Можейко не вышел из ИВС в Белоруссии спустя 72 часа с момента задержания, это означает, что к нему применена мера пресечения в виде содержания под стражей, приводит агентство Sputnik Беларусь слова адвоката журналиста.Ранее МВД Белоруссии сообщило, что белорус Можейко был задержан 1 октября в республике в рамках возбужденного уголовного дела по признакам состава преступлений, предусмотренных уголовными статьями о "разжигании расовой, национальной или религиозной вражды или розни" и "оскорблении представителя власти". По данным МВД, журналист хотел выехать через РФ в третью страну, но ему было отказано в выезде из России, поскольку он находился в списке лиц, чье пребывание на российской территории нежелательно. Мужчине было предписано покинуть Россию, что мужчина и сделал в установленном порядке. Можейко 4 октября был допрошен в Минске в качестве подозреваемого."Судя по тому, что он не вышел из ИВС, к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала адвокат.Она также отметила, что орган, ведущий следствие, не должен уведомлять ни адвоката, ни самого задержанного о том, что принято решение о применении меры пресечения. В данной связи адвокат пояснила, если бы такого решения не было, Можейко вышел бы из ИВС по истечении 72 часов с момента задержания.Защитник также отметила, что ее подзащитному обвинение пока не предъявлено: согласно законодательству, обвинение предъявляют в присутствии адвоката и следствие заранее уведомляет защитника. "Сегодня я буду выяснять, где он находится. Его могли уже перевести в какой-то СИЗО", - уточнила адвокат.Ранее главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин сообщил РИА Новости, что Можейко задерживали в Москве, он попал в изолятор на улице Окрестина в Минске, а дома у него прошел обыск. По словам Сунгоркина, редакция газеты наняла двух адвокатов для Можейко. Он также заявил, что "Комсомольская правда" ждет от властей России и Белоруссии официальных ответов на свои вопросы по задержанию журналиста.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя задержание Можейко, заявил, что такие действия против журналистов, если они связаны с его рабочей деятельностью, одобрять нельзя, но отметил, что деталей произошедшего пока нет. При этом он указал, что РФ не может защищать интересы Можейко с юридической точки зрения, поскольку он гражданин Белоруссии.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг "Комсомольской правды" в Белоруссии, напомнила, что это филиал российского издания, российская сторона надеется на соблюдение прав журналистов в соответствии с общепринятыми международными нормами, посольство РФ постоянно контактирует по этим вопросам с белорусской стороной.

https://ria.ru/20211004/belorussiya-1753044589.html

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белоруссия, москва, дмитрий песков, владимир сунгоркин, мария захарова, россия, геннадий можейко