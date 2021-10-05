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"Киноэкипаж" впервые перешел на борт МКС

"Киноэкипаж" впервые перешел на борт МКС - РИА Новости, 06.10.2021

"Киноэкипаж" впервые перешел на борт МКС

Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров, прибывшие на корабле "Союз МС-19", открыли люки и перешли на Международную... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-05T18:08

2021-10-05T18:08

2021-10-06T00:06

байконур (город)

антон шкаплеров

роскосмос

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

юлия пересильд

клим шипенко

россия

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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров, прибывшие на корабле "Союз МС-19", открыли люки и перешли на Международную космическую станцию.Трансляция идет на сайте "Роскосмоса".Изначально планировалось, что они попадут на МКС в 17:05 мск, но это случилось прошло почти на час позже – в 18:01."Киноэкипаж" отправился на станцию для съемок фильма "Вызов". Это будет первая в истории лента с профессиональными актерами в космосе.Корабль стартовал к станции на ракете "Союз-2.1а" в 11:55 с космодрома Байконур. После полета по короткой двухвитковой схеме, который занял чуть более трех часов, "Союз" приблизился к МКС.Стыковка корабля со станцией произошла в 15:22 — на десять минут позже запланированного, из-за того, что система "Курс" не сделала это в автоматическом режиме. Командиру корабля Антону Шкаплерову пришлось перейти на ручной режим управления и самостоятельно "припарковать" корабль.После проверки герметичности Пересильд, Шипенко и Шкаплеров перешли на борт МКС. Их встретили российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, которые также будут участвовать в съемках, американцы Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур, а также японец Акихико Хосиде и француз Тома Песке.Пересильд и Шипенко проведут в космосе 12 дней. Их посадка в казахстанской степи запланирована на 17 октября.

байконур (город)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Юлия Пересильд о первых впечатлениях от полета Для нас сегодня новым было всё. Каждые десять секунд приносили что-то своё, новое. Мы только встретились со всеми, кто здесь уже живёт, на МКС, давно. Сейчас будем знакомиться. Мне всё ещё кажется, что я сейчас сплю". 2021-10-05T18:08 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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