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Религия
https://ria.ru/20211005/mitropolit-1753261040.html
Митрополит Иларион оценил отношения между РПЦ и Ватиканом
Митрополит Иларион оценил отношения между РПЦ и Ватиканом - РИА Новости, 05.10.2021
Митрополит Иларион оценил отношения между РПЦ и Ватиканом
Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) расценивает нынешние отношения между РПЦ и РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T22:55
2021-10-05T22:55
религия
ватикан
оон
рим
русская православная церковь
римско-католическая церковь
отдел внешних церковных связей московского патриархата
митрополит волоколамский иларион
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ВАТИКАН, 5 окт – РИА Новости, Сергей Старцев. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) расценивает нынешние отношения между РПЦ и Римско-католической церковью как "развивающиеся очень позитивно".В беседе с российским журналистами в Ватикане глава ОВЦС сообщил, что в среду утром встретится в Апостольском дворце с папой Римским Франциском и обсудит с ним отношения между двумя церквами."Разговор будет касаться деловых вопросов, стоящих на повестке отношений между нашими церквами. Я их оцениваю (отношения - ред.) как развивающиеся очень позитивно", - сказал митрополит Иларион.Он также сообщил, что накануне встречался в Риме с председателем Папского совета по содействию христианскому единству кардиналом Куртом Кохом. "Мы обсудили наши совместные проекты. Эта встреча прошла в очень теплой, сердечной атмосфере", - отметил митрополит.В ходе своего нынешнего визита в Рим глава ОВЦС также принял участие в ряде мероприятий, организованных Святым престолом.В понедельник он стал одним из религиозных лидеров, которые в рамках собрания "Вера и наука: навстречу COP 26" подписали совместное обращение к участникам 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая откроется 31 октября в шотландском Глазго."Первым мероприятием, в котором я участвовал, стала встреча по экологии. Там был папа Франциск, патриарх Варфоломей, были лидеры различных религиозных конфессий. Мы подписали документ в защиту окружающей среды, который будет направлен политическим лидерам", - рассказал он."Еще одно мероприятие состоялось сегодня утром с участием почти того же круга религиозных лидеров. Эта встреча была посвящена теме образования", - добавил председатель ОВЦС.Во вторник вечером митрополит Иларион выступил на презентации в Ватикане итальянского издания "Трех речей в память Достоевского" выдающегося русского религиозного мыслителя Владимира Соловьева. Он написал предисловие к этой книге.
https://ria.ru/20210628/obedinenie-1738879057.html
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ватикан, оон, рим, русская православная церковь, римско-католическая церковь, отдел внешних церковных связей московского патриархата, митрополит волоколамский иларион
22:55 05.10.2021
 
Митрополит Иларион оценил отношения между РПЦ и Ватиканом

Митрополит Иларион: отношения между РПЦ и Ватиканом развиваются очень позитивно

© предоставлено ОВЦС МПГлава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион
Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион
© предоставлено ОВЦС МП
Читать ria.ru в
ВАТИКАН, 5 окт – РИА Новости, Сергей Старцев. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) расценивает нынешние отношения между РПЦ и Римско-католической церковью как "развивающиеся очень позитивно".
В беседе с российским журналистами в Ватикане глава ОВЦС сообщил, что в среду утром встретится в Апостольском дворце с папой Римским Франциском и обсудит с ним отношения между двумя церквами.
"Разговор будет касаться деловых вопросов, стоящих на повестке отношений между нашими церквами. Я их оцениваю (отношения - ред.) как развивающиеся очень позитивно", - сказал митрополит Иларион.
Он также сообщил, что накануне встречался в Риме с председателем Папского совета по содействию христианскому единству кардиналом Куртом Кохом. "Мы обсудили наши совместные проекты. Эта встреча прошла в очень теплой, сердечной атмосфере", - отметил митрополит.
Архиерей Русской православной церкви, митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Митрополит Иларион на встрече в Аммане, Иордания - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
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В РПЦ прокомментировали возможность объединения православных с католиками
В ходе своего нынешнего визита в Рим глава ОВЦС также принял участие в ряде мероприятий, организованных Святым престолом.
В понедельник он стал одним из религиозных лидеров, которые в рамках собрания "Вера и наука: навстречу COP 26" подписали совместное обращение к участникам 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая откроется 31 октября в шотландском Глазго.
"Первым мероприятием, в котором я участвовал, стала встреча по экологии. Там был папа Франциск, патриарх Варфоломей, были лидеры различных религиозных конфессий. Мы подписали документ в защиту окружающей среды, который будет направлен политическим лидерам", - рассказал он.
"Еще одно мероприятие состоялось сегодня утром с участием почти того же круга религиозных лидеров. Эта встреча была посвящена теме образования", - добавил председатель ОВЦС.
Во вторник вечером митрополит Иларион выступил на презентации в Ватикане итальянского издания "Трех речей в память Достоевского" выдающегося русского религиозного мыслителя Владимира Соловьева. Он написал предисловие к этой книге.
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РелигияВатиканООНРимРусская православная церковьРимско-католическая церковьОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаМитрополит Волоколамский Иларион
 
 
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