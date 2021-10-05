https://ria.ru/20211005/mitropolit-1753261040.html

Митрополит Иларион оценил отношения между РПЦ и Ватиканом

Митрополит Иларион оценил отношения между РПЦ и Ватиканом - РИА Новости, 05.10.2021

Митрополит Иларион оценил отношения между РПЦ и Ватиканом

Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) расценивает нынешние отношения между РПЦ и РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T22:55

2021-10-05T22:55

2021-10-05T22:55

религия

ватикан

оон

рим

русская православная церковь

римско-католическая церковь

отдел внешних церковных связей московского патриархата

митрополит волоколамский иларион

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ВАТИКАН, 5 окт – РИА Новости, Сергей Старцев. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) расценивает нынешние отношения между РПЦ и Римско-католической церковью как "развивающиеся очень позитивно".В беседе с российским журналистами в Ватикане глава ОВЦС сообщил, что в среду утром встретится в Апостольском дворце с папой Римским Франциском и обсудит с ним отношения между двумя церквами."Разговор будет касаться деловых вопросов, стоящих на повестке отношений между нашими церквами. Я их оцениваю (отношения - ред.) как развивающиеся очень позитивно", - сказал митрополит Иларион.Он также сообщил, что накануне встречался в Риме с председателем Папского совета по содействию христианскому единству кардиналом Куртом Кохом. "Мы обсудили наши совместные проекты. Эта встреча прошла в очень теплой, сердечной атмосфере", - отметил митрополит.В ходе своего нынешнего визита в Рим глава ОВЦС также принял участие в ряде мероприятий, организованных Святым престолом.В понедельник он стал одним из религиозных лидеров, которые в рамках собрания "Вера и наука: навстречу COP 26" подписали совместное обращение к участникам 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая откроется 31 октября в шотландском Глазго."Первым мероприятием, в котором я участвовал, стала встреча по экологии. Там был папа Франциск, патриарх Варфоломей, были лидеры различных религиозных конфессий. Мы подписали документ в защиту окружающей среды, который будет направлен политическим лидерам", - рассказал он."Еще одно мероприятие состоялось сегодня утром с участием почти того же круга религиозных лидеров. Эта встреча была посвящена теме образования", - добавил председатель ОВЦС.Во вторник вечером митрополит Иларион выступил на презентации в Ватикане итальянского издания "Трех речей в память Достоевского" выдающегося русского религиозного мыслителя Владимира Соловьева. Он написал предисловие к этой книге.

https://ria.ru/20210628/obedinenie-1738879057.html

https://ria.ru/20210403/paskha-1604100199.html

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ватикан, оон, рим, русская православная церковь, римско-католическая церковь, отдел внешних церковных связей московского патриархата, митрополит волоколамский иларион