https://ria.ru/20211005/mishustin-1753189716.html

Мишустин рассказал, как преподавал школьникам информатику

Мишустин рассказал, как преподавал школьникам информатику - РИА Новости, 05.10.2021

Мишустин рассказал, как преподавал школьникам информатику

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, как целый год преподавал информатику школьникам, которые попросили не бросать их. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T15:31

2021-10-05T15:31

2021-10-05T15:41

общество

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, как целый год преподавал информатику школьникам, которые попросили не бросать их."Вы знаете, что тоже имел педагогический опыт. И в институте имел, но имел его и в школе, о чем никогда не рассказывал. Я преподавал информатику в течение года в одной из небольших школ. Меня очень попросили, поскольку там не было учителя. Я ездил достаточно далеко, на электричке для того, чтобы помочь", - сказал он на церемонии вручения правительственных премий в области образования в День учителя.В начале, как пояснил Мишустин, он рассчитывал провести в школе месяц-два, но ученики просили их не бросать. "Вот я их не бросил, довели до конца", - сказал премьер.

https://ria.ru/20211005/uchitelya-1753175821.html

россия

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2021

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общество, михаил мишустин, россия