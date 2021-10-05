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Карты "Мир" начали принимать в ОАЭ
Карты "Мир" начали принимать в ОАЭ - РИА Новости, 05.10.2021
Карты "Мир" начали принимать в ОАЭ
Техническая возможность приема карт платежной системы "Мир" появилась в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), говорится в сообщении системы. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T10:11
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экономика
дубай (город)
оаэ
африка
ближний восток
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Техническая возможность приема карт платежной системы "Мир" появилась в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), говорится в сообщении системы."Компания Network International, лидер на рынке электронной коммерции на Ближнем Востоке и в Африке, предоставила своим клиентам – торгово-сервисным предприятиям ОАЭ - техническую возможность приема карт "Мир", - сказано в сообщении.Network International в настоящее время активно подключает платежные терминалы партнерских торгово-сервисных предприятий к обслуживанию карт "Мир" в Дубае и в других районах ОАЭ, уточняет система.Уже к концу года Network International планирует завершить настройку всех действующих терминалов своей сети для приема российский карт, заключают в "Мире".
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дубай (город)
оаэ
африка
ближний восток
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экономика, дубай (город), оаэ, африка, ближний восток
10:11 05.10.2021
 
Карты "Мир" начали принимать в ОАЭ

Карты "Мир" начали принимать в Объединенных Арабских Эмиратах

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкКарты национальной платежной системы "Мир"
Карты национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Техническая возможность приема карт платежной системы "Мир" появилась в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), говорится в сообщении системы.
"Компания Network International, лидер на рынке электронной коммерции на Ближнем Востоке и в Африке, предоставила своим клиентам – торгово-сервисным предприятиям ОАЭ - техническую возможность приема карт "Мир", - сказано в сообщении.
Network International в настоящее время активно подключает платежные терминалы партнерских торгово-сервисных предприятий к обслуживанию карт "Мир" в Дубае и в других районах ОАЭ, уточняет система.
Уже к концу года Network International планирует завершить настройку всех действующих терминалов своей сети для приема российский карт, заключают в "Мире".
Карты национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
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ЭкономикаДубай (город)ОАЭАфрикаБлижний Восток
 
 
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