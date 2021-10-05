https://ria.ru/20211005/minusinsk-1753154993.html

В Красноярском крае подростка обвинили в том, что он уколол шприцем ребенка

В Красноярском крае подростка обвинили в том, что он уколол шприцем ребенка - РИА Новости, 05.10.2021

В Красноярском крае подростка обвинили в том, что он уколол шприцем ребенка

Сотрудники полиции Минусинска Красноярского края проводят проверку по заявлению матери восьмилетнего мальчика, сообщившего, что неизвестный подросток якобы... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T12:58

2021-10-05T12:58

2021-10-05T12:58

происшествия

минусинск

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 5 окт - РИА Новости. Сотрудники полиции Минусинска Красноярского края проводят проверку по заявлению матери восьмилетнего мальчика, сообщившего, что неизвестный подросток якобы воткнул в ее сына шприц.Сообщение от матери об инциденте появилось в одном из мессенджеров. С ее слов, ребенка уколол светловолосый подросток с красным рюкзаком."В Минусинске сотрудники полиции проводят проверку по факту причинения телесных повреждений подростку. Сегодня в дежурную часть полиции обратилась мать 8-летнего мальчика, которая сообщила, что ее сыну неизвестный подросток причинил телесные повреждения. По данному факту сотрудниками ПДН Межмуниципального отдела МВД России "Минусинский" проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сообщили в краевом главке ГУМВД, не раскрывая подробностей инцидента.

https://ria.ru/20210707/shprits-1740292673.html

минусинск

красноярский край

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происшествия, минусинск, красноярский край