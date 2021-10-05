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В Красноярском крае подростка обвинили в том, что он уколол шприцем ребенка
В Красноярском крае подростка обвинили в том, что он уколол шприцем ребенка - РИА Новости, 05.10.2021
В Красноярском крае подростка обвинили в том, что он уколол шприцем ребенка
Сотрудники полиции Минусинска Красноярского края проводят проверку по заявлению матери восьмилетнего мальчика, сообщившего, что неизвестный подросток якобы... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T12:58
2021-10-05T12:58
2021-10-05T12:58
происшествия
минусинск
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 5 окт - РИА Новости. Сотрудники полиции Минусинска Красноярского края проводят проверку по заявлению матери восьмилетнего мальчика, сообщившего, что неизвестный подросток якобы воткнул в ее сына шприц.Сообщение от матери об инциденте появилось в одном из мессенджеров. С ее слов, ребенка уколол светловолосый подросток с красным рюкзаком."В Минусинске сотрудники полиции проводят проверку по факту причинения телесных повреждений подростку. Сегодня в дежурную часть полиции обратилась мать 8-летнего мальчика, которая сообщила, что ее сыну неизвестный подросток причинил телесные повреждения. По данному факту сотрудниками ПДН Межмуниципального отдела МВД России "Минусинский" проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сообщили в краевом главке ГУМВД, не раскрывая подробностей инцидента.
https://ria.ru/20210707/shprits-1740292673.html
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происшествия, минусинск, красноярский край
В Красноярском крае подростка обвинили в том, что он уколол шприцем ребенка
Жительница Красноярского края обвинила подростка в том, что он уколол шприцем ее сына