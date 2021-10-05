12:49 05.10.2021 (обновлено: 13:04 05.10.2021)
В Омске в недостроенном метро приготовили шашлыки
Диггеры приготовили шашлыки в недостроенном омском метро
ОМСК, 5 окт - РИА Новости. Прокуратура Омской области начала проверку после размещения в Интернете видеозаписи, на которой жители Омска проникли в законсервированное метро, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Видеозапись, опубликованная на сервисе YouTube еще 30 сентября на канале одного из диггеров, появилась в соцсетях и СМИ Омска в понедельник 4 октября. На записи четверо молодых людей вместе с надувными лодками, мангалом, древесным углем и сосисками проникают внутрь недостроенного омского метрополитена, проплывают на лодках около 400 метров и жарят шашлыки.
"Прокуратурой организована проверка по факту проникновения на объекты Омского метрополитена… Проверка проводится с привлечением специалистов Сибирского управления Ростехнадзора", - пояснили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Омской области.
Прокуратура также проверит, надлежащим ли образом недостроенный метрополитен был законсервирован, за это отвечает Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений, отметили в ведомстве.
Построить в Омске метро решили в 1986 году, но к работам приступили только в 1992. По первоначальному проекту первая линия состояла из шести станций - от станции "Рабочая" ("Кировская") до станции "Маршала Жукова" протяженностью 6,76 километра. В 1993 году начато строительство совмещенного с метрополитеном мостового перехода через Иртыш. За время строительства подземки введен в эксплуатацию метромост протяженностью 1905 метров, проложено порядка четырех перегонных тоннелей, смонтированы конструкции станции "Библиотека имени А. С. Пушкина", начато строительство станций "Заречная" и "Кристалл", выполнена инженерная подготовка площадки строительства электродепо.
Первоначально запустить подземку рассчитывали в 2008 году, но затем сроки неоднократно переносились. В 2015 году строительство прекратилось из-за отсутствия финансирования. К настоящему времени полностью построили только одну станцию. В конце 2017 года власти Омской области решили законсервировать стройку. Позднее врио губернатора Александр Бурков говорил, что достроить метрополитен без поддержки федерального бюджета область точно не сможет. Обсуждались варианты трансформации метро в проект легкорельсового транспорта. Минстранс России выступал против этих планов, указывая на высокую степень готовности первой очереди и полное выполнение федеральными властями своих обязательств по софинансированию стройки.
В июле 2021 заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что метро будут достраивать. После этого в СМИ региона началось обсуждение об использовании существующих линий метрополитена для запуска трамвая, но пока конкретных решений по проекту не принято. По данным портала Госзакупок в сентябре 2021 года Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений без торгов заключило контракт на откачку воды из законсервированного омского метрополитена.
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