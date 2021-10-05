Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211005/metro-1753152798.html
В Омске в недостроенном метро приготовили шашлыки
В Омске в недостроенном метро приготовили шашлыки - РИА Новости, 05.10.2021
В Омске в недостроенном метро приготовили шашлыки
Прокуратура Омской области начала проверку после размещения в Интернете видеозаписи, на которой жители Омска проникли в законсервированное метро, сообщили РИА... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T12:49
2021-10-05T13:04
омск
александр бурков
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
заречная
марат хуснуллин
иртыш (река)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
ОМСК, 5 окт - РИА Новости. Прокуратура Омской области начала проверку после размещения в Интернете видеозаписи, на которой жители Омска проникли в законсервированное метро, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Видеозапись, опубликованная на сервисе YouTube еще 30 сентября на канале одного из диггеров, появилась в соцсетях и СМИ Омска в понедельник 4 октября. На записи четверо молодых людей вместе с надувными лодками, мангалом, древесным углем и сосисками проникают внутрь недостроенного омского метрополитена, проплывают на лодках около 400 метров и жарят шашлыки."Прокуратурой организована проверка по факту проникновения на объекты Омского метрополитена… Проверка проводится с привлечением специалистов Сибирского управления Ростехнадзора", - пояснили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Омской области.Прокуратура также проверит, надлежащим ли образом недостроенный метрополитен был законсервирован, за это отвечает Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений, отметили в ведомстве.Построить в Омске метро решили в 1986 году, но к работам приступили только в 1992. По первоначальному проекту первая линия состояла из шести станций - от станции "Рабочая" ("Кировская") до станции "Маршала Жукова" протяженностью 6,76 километра. В 1993 году начато строительство совмещенного с метрополитеном мостового перехода через Иртыш. За время строительства подземки введен в эксплуатацию метромост протяженностью 1905 метров, проложено порядка четырех перегонных тоннелей, смонтированы конструкции станции "Библиотека имени А. С. Пушкина", начато строительство станций "Заречная" и "Кристалл", выполнена инженерная подготовка площадки строительства электродепо.Первоначально запустить подземку рассчитывали в 2008 году, но затем сроки неоднократно переносились. В 2015 году строительство прекратилось из-за отсутствия финансирования. К настоящему времени полностью построили только одну станцию. В конце 2017 года власти Омской области решили законсервировать стройку. Позднее врио губернатора Александр Бурков говорил, что достроить метрополитен без поддержки федерального бюджета область точно не сможет. Обсуждались варианты трансформации метро в проект легкорельсового транспорта. Минстранс России выступал против этих планов, указывая на высокую степень готовности первой очереди и полное выполнение федеральными властями своих обязательств по софинансированию стройки.В июле 2021 заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что метро будут достраивать. После этого в СМИ региона началось обсуждение об использовании существующих линий метрополитена для запуска трамвая, но пока конкретных решений по проекту не принято. По данным портала Госзакупок в сентябре 2021 года Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений без торгов заключило контракт на откачку воды из законсервированного омского метрополитена.
https://ria.ru/20180224/1515063841.html
омск
иртыш (река)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
омск, александр бурков, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), заречная, марат хуснуллин, иртыш (река), россия
12:49 05.10.2021 (обновлено: 13:04 05.10.2021)
 
В Омске в недостроенном метро приготовили шашлыки

Диггеры приготовили шашлыки в недостроенном омском метро

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ОМСК, 5 окт - РИА Новости. Прокуратура Омской области начала проверку после размещения в Интернете видеозаписи, на которой жители Омска проникли в законсервированное метро, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Видеозапись, опубликованная на сервисе YouTube еще 30 сентября на канале одного из диггеров, появилась в соцсетях и СМИ Омска в понедельник 4 октября. На записи четверо молодых людей вместе с надувными лодками, мангалом, древесным углем и сосисками проникают внутрь недостроенного омского метрополитена, проплывают на лодках около 400 метров и жарят шашлыки.
"Прокуратурой организована проверка по факту проникновения на объекты Омского метрополитена… Проверка проводится с привлечением специалистов Сибирского управления Ростехнадзора", - пояснили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Омской области.
Прокуратура также проверит, надлежащим ли образом недостроенный метрополитен был законсервирован, за это отвечает Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений, отметили в ведомстве.
Построить в Омске метро решили в 1986 году, но к работам приступили только в 1992. По первоначальному проекту первая линия состояла из шести станций - от станции "Рабочая" ("Кировская") до станции "Маршала Жукова" протяженностью 6,76 километра. В 1993 году начато строительство совмещенного с метрополитеном мостового перехода через Иртыш. За время строительства подземки введен в эксплуатацию метромост протяженностью 1905 метров, проложено порядка четырех перегонных тоннелей, смонтированы конструкции станции "Библиотека имени А. С. Пушкина", начато строительство станций "Заречная" и "Кристалл", выполнена инженерная подготовка площадки строительства электродепо.
Первоначально запустить подземку рассчитывали в 2008 году, но затем сроки неоднократно переносились. В 2015 году строительство прекратилось из-за отсутствия финансирования. К настоящему времени полностью построили только одну станцию. В конце 2017 года власти Омской области решили законсервировать стройку. Позднее врио губернатора Александр Бурков говорил, что достроить метрополитен без поддержки федерального бюджета область точно не сможет. Обсуждались варианты трансформации метро в проект легкорельсового транспорта. Минстранс России выступал против этих планов, указывая на высокую степень готовности первой очереди и полное выполнение федеральными властями своих обязательств по софинансированию стройки.
В июле 2021 заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что метро будут достраивать. После этого в СМИ региона началось обсуждение об использовании существующих линий метрополитена для запуска трамвая, но пока конкретных решений по проекту не принято. По данным портала Госзакупок в сентябре 2021 года Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений без торгов заключило контракт на откачку воды из законсервированного омского метрополитена.
Диггер Никита в одном из коллекторов в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 24.02.2018
24 февраля 2018, 08:00
"Ночью мы ломали метрополитен". Какие тайны о Москве знают диггеры
 
ОмскАлександр БурковФедеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)ЗаречнаяМарат ХуснуллинИртыш (река)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:22Рада рассмотрит вопрос об отставке Разумкова с поста спикера
13:17Начальник НЦБ Интерпола покинул пост
13:16Nord Stream 2 AG подала апелляцию на решение суда по "Северному потоку — 2"
13:11Умер замглавы правительства Ивановской области Коробкин
13:11Верховный суд разрешил спор хозяина коровы и водителя Toyota
13:09В СНБО заявили, что готовы помочь жителям Донбасса и Крыма с COVID-19
13:07В Госдуму внесли законопроект о выдаче электронных разрешений на вылов рыбы
13:05В Афганистане возобновили выдачу паспортов, сообщили СМИ
13:00Космонавт сфотографировал с борта МКС запуск корабля с "киноэкипажем"
12:58В Красноярском крае подростка обвинили в том, что он уколол шприцем ребенка
12:57В Подмосковье развернут дополнительные койки для больных COVID-19
12:55Главу горсовета Евпатории заподозрили в махинациях, заявил источник
12:54Во Франции опубликовали доклад о сексуальном насилии священников
12:52Названы лауреаты Нобелевской премии по физике
12:51Из сейфа в управлении СК в Казани украли вещдок в виде 14 миллионов рублей
12:49В Омске в недостроенном метро приготовили шашлыки
12:47В Саратовскую область из-за видео о пытках выехали ревизоры из ФСИН
12:45В Тбилиси арестовали отца и сына, встретивших Саакашвили в порту Поти
12:44В "Газпром межрегионгазе" ожидают морозную зиму
12:44Центр Гамалеи оценил эффективность "Спутника V" против дельта-штамма
Лента новостейМолния