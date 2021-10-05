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https://ria.ru/20211005/mavridi-1753124192.html
В СК заявили, что инициаторами побега из ИВС в Истре были сообщники Мавриди
В СК заявили, что инициаторами побега из ИВС в Истре были сообщники Мавриди - РИА Новости, 05.10.2021
В СК заявили, что инициаторами побега из ИВС в Истре были сообщники Мавриди
Инициатором побега из истринского изолятора временного содержания (ИВС) был не Александр Мавриди, а его четверо сообщников из соседней камеры, они же пронесли... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T10:50
2021-10-05T10:50
происшествия
истра
молдавия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
владимир маругов
побег подсудимых из ивс в истре
александр мавриди
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Инициатором побега из истринского изолятора временного содержания (ИВС) был не Александр Мавриди, а его четверо сообщников из соседней камеры, они же пронесли гаечный ключ, рассказал в интервью РИА Новости замруководителя первого управления по расследованию особо важных дел подмосковного ГСУ СК РФ Руслан Юсупов.Громкий побег из ИВС в Истре произошел 6 августа, среди сбежавших был Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве "мясного короля" Владимира Маругова и лишении свободы столичного адвоката. Вместе с ним сбежали еще четыре человека. Все они пойманы и уже осуждены за кражи и грабежи."Побег, скажем так, планировался не самим Мавриди, а его четырьмя сообщниками, гражданами Молдавии. Побег они запланировали, еще находясь в следственном изоляторе. При этом они не раз были в ИВС, поэтому прекрасно знали, как там все устроено, знали способ крепления замков на дверях. Как они сами утверждают, в следственном изоляторе они совершенно случайно нашли гаечный ключ и, воспользовавшись тем, что при доставлении в изолятор временного содержания их нормально не досмотрели, пронесли гаечный ключ в камеру", - сказал Юсупов.Следователь рассказал, что изначально Мавриди не был знаком с остальными и находился в соседней камере. Однако четверо уже осужденных были знакомы друг с другом. "Но несмотря на особые условия содержания в ИВС, заключенные все равно как-то умудряются общаться, так Мавриди и узнал, что его соседи готовят побег, и попросил переселить его к ним. То, по какой причине его все-таки перевели в другую камеру, - было ли это благодаря уговорам или он что-то обещал сотруднику – в настоящее время устанавливается следствием", - добавил Юсупов.По его словам, когда их всех впятером поместили в одну камеру, они попытались выкрутить гаечным ключом крепления кормушки — окно в камере для передачи питания заключенным, однако ключ не подошел по размеру – он был гораздо меньше, поэтому на протяжении порядка двух дней заключенные точили его куском кафельной плитки, пока он в итоге не подошел по размеру.
https://ria.ru/20211005/zalozhnik-1753122880.html
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происшествия, истра, молдавия, следственный комитет россии (ск рф), россия, владимир маругов, побег подсудимых из ивс в истре, александр мавриди
10:50 05.10.2021
 
В СК заявили, что инициаторами побега из ИВС в Истре были сообщники Мавриди

В СК назвали сообщников Мавриди из соседней камеры инициаторами побега из ИВС в Истре

© СК РоссииЗадержанный Александр Мавриди
Задержанный Александр Мавриди
© СК России
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Инициатором побега из истринского изолятора временного содержания (ИВС) был не Александр Мавриди, а его четверо сообщников из соседней камеры, они же пронесли гаечный ключ, рассказал в интервью РИА Новости замруководителя первого управления по расследованию особо важных дел подмосковного ГСУ СК РФ Руслан Юсупов.
Громкий побег из ИВС в Истре произошел 6 августа, среди сбежавших был Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве "мясного короля" Владимира Маругова и лишении свободы столичного адвоката. Вместе с ним сбежали еще четыре человека. Все они пойманы и уже осуждены за кражи и грабежи.
Александр Мавриди во время допроса сотрудниками Следственного Комитета - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
10:42
В СК рассказали, как сбежавший из ИВС Мавриди держал адвоката в заложниках
"Побег, скажем так, планировался не самим Мавриди, а его четырьмя сообщниками, гражданами Молдавии. Побег они запланировали, еще находясь в следственном изоляторе. При этом они не раз были в ИВС, поэтому прекрасно знали, как там все устроено, знали способ крепления замков на дверях. Как они сами утверждают, в следственном изоляторе они совершенно случайно нашли гаечный ключ и, воспользовавшись тем, что при доставлении в изолятор временного содержания их нормально не досмотрели, пронесли гаечный ключ в камеру", - сказал Юсупов.
Следователь рассказал, что изначально Мавриди не был знаком с остальными и находился в соседней камере. Однако четверо уже осужденных были знакомы друг с другом. "Но несмотря на особые условия содержания в ИВС, заключенные все равно как-то умудряются общаться, так Мавриди и узнал, что его соседи готовят побег, и попросил переселить его к ним. То, по какой причине его все-таки перевели в другую камеру, - было ли это благодаря уговорам или он что-то обещал сотруднику – в настоящее время устанавливается следствием", - добавил Юсупов.
По его словам, когда их всех впятером поместили в одну камеру, они попытались выкрутить гаечным ключом крепления кормушки — окно в камере для передачи питания заключенным, однако ключ не подошел по размеру – он был гораздо меньше, поэтому на протяжении порядка двух дней заключенные точили его куском кафельной плитки, пока он в итоге не подошел по размеру.
Сбежавший из истринского ИВС Александр Мавриди - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
09:39
В СК рассказали, как сбежавшему из ИВС Мавриди помогли скрываться друзья
 
ПроисшествияИстраМолдавияСледственный комитет России (СК РФ)РоссияВладимир МаруговПобег подсудимых из ИВС в ИстреАлександр Мавриди
 
 
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