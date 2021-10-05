В СК заявили, что инициаторами побега из ИВС в Истре были сообщники Мавриди
В СК назвали сообщников Мавриди из соседней камеры инициаторами побега из ИВС в Истре
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Инициатором побега из истринского изолятора временного содержания (ИВС) был не Александр Мавриди, а его четверо сообщников из соседней камеры, они же пронесли гаечный ключ, рассказал в интервью РИА Новости замруководителя первого управления по расследованию особо важных дел подмосковного ГСУ СК РФ Руслан Юсупов.
Громкий побег из ИВС в Истре произошел 6 августа, среди сбежавших был Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве "мясного короля" Владимира Маругова и лишении свободы столичного адвоката. Вместе с ним сбежали еще четыре человека. Все они пойманы и уже осуждены за кражи и грабежи.
"Побег, скажем так, планировался не самим Мавриди, а его четырьмя сообщниками, гражданами Молдавии. Побег они запланировали, еще находясь в следственном изоляторе. При этом они не раз были в ИВС, поэтому прекрасно знали, как там все устроено, знали способ крепления замков на дверях. Как они сами утверждают, в следственном изоляторе они совершенно случайно нашли гаечный ключ и, воспользовавшись тем, что при доставлении в изолятор временного содержания их нормально не досмотрели, пронесли гаечный ключ в камеру", - сказал Юсупов.
Следователь рассказал, что изначально Мавриди не был знаком с остальными и находился в соседней камере. Однако четверо уже осужденных были знакомы друг с другом. "Но несмотря на особые условия содержания в ИВС, заключенные все равно как-то умудряются общаться, так Мавриди и узнал, что его соседи готовят побег, и попросил переселить его к ним. То, по какой причине его все-таки перевели в другую камеру, - было ли это благодаря уговорам или он что-то обещал сотруднику – в настоящее время устанавливается следствием", - добавил Юсупов.
По его словам, когда их всех впятером поместили в одну камеру, они попытались выкрутить гаечным ключом крепления кормушки — окно в камере для передачи питания заключенным, однако ключ не подошел по размеру – он был гораздо меньше, поэтому на протяжении порядка двух дней заключенные точили его куском кафельной плитки, пока он в итоге не подошел по размеру.