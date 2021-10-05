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https://ria.ru/20211005/mavridi-1753120851.html
В СК рассказали о мотивах убийства "колбасного короля" Маругова
В СК рассказали о мотивах убийства "колбасного короля" Маругова - РИА Новости, 05.10.2021
В СК рассказали о мотивах убийства "колбасного короля" Маругова
Теплые чувства к бывшей жене бизнесмена Владимира Маругова и неприязнь к "колбасному королю" толкнули Александра Мавриди на убийство, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T10:33
2021-10-05T10:41
происшествия
московская область (подмосковье)
москва
следственный комитет россии (ск рф)
россия
владимир маругов
побег подсудимых из ивс в истре
александр мавриди
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Теплые чувства к бывшей жене бизнесмена Владимира Маругова и неприязнь к "колбасному королю" толкнули Александра Мавриди на убийство, заявил в интервью РИА Новости замруководителя первого управления по расследованию особо важных дел подмосковного главка СК РФ Руслан Юсупов.Маругова застрелили из арбалета в его бане в Истре в ночь на 2 ноября 2020 года. По версии следствия, Паша Ахмедов и Мавриди ворвались в дом коммерсанта, связали его с сожительницей и начали вымогать деньги. Женщина смогла выбраться и вызвать полицию, но когда наряд прибыл на место, Маругов был уже мертв."Следствием, конечно, отрабатывалось несколько версий – было ли это заказное убийство или иные какие-то версии, но основная на сегодняшний день - личные неприязненные отношения с убитым... Мавриди был знаком с бывшей супругой бизнесмена. У них сложились довольно тесные взаимоотношения, и Мавриди переживал за ее судьбу", - сказал Юсупов.По словам следователя, в тот период у экс-супруги шел судебный процесс по разделу совместного имущества, в случае проигрыша женщина могла потерять всю недвижимость.Мавриди 6 августа сбежал с четырьмя сообщниками из изолятора в Истре. Его задержали последним из пятерки беглецов - 13 сентября. На допросе он рассказывал, что скрывался в заброшенных строениях в Москве и Московской области. В его рюкзаке нашли 3 тысячи долларов, 1350 евро, 70 тысяч рублей.
https://ria.ru/20211005/mavridi-1753119879.html
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происшествия, московская область (подмосковье), москва, следственный комитет россии (ск рф), россия, владимир маругов, побег подсудимых из ивс в истре, александр мавриди
10:33 05.10.2021 (обновлено: 10:41 05.10.2021)
 
В СК рассказали о мотивах убийства "колбасного короля" Маругова

СК: чувства к экс-жене Маругова и неприязнь к нему толкнули Мавриди на убийство

© СК РоссииЗадержанный Александр Мавриди. Кадр видео
Задержанный Александр Мавриди. Кадр видео
© СК России
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Теплые чувства к бывшей жене бизнесмена Владимира Маругова и неприязнь к "колбасному королю" толкнули Александра Мавриди на убийство, заявил в интервью РИА Новости замруководителя первого управления по расследованию особо важных дел подмосковного главка СК РФ Руслан Юсупов.
Маругова застрелили из арбалета в его бане в Истре в ночь на 2 ноября 2020 года. По версии следствия, Паша Ахмедов и Мавриди ворвались в дом коммерсанта, связали его с сожительницей и начали вымогать деньги. Женщина смогла выбраться и вызвать полицию, но когда наряд прибыл на место, Маругов был уже мертв.
Александр Мавриди во время допроса сотрудниками Следственного Комитета - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
10:29
Сбежавший из ИВС в Истре Мавриди притворялся психически больным
"Следствием, конечно, отрабатывалось несколько версий – было ли это заказное убийство или иные какие-то версии, но основная на сегодняшний день - личные неприязненные отношения с убитым... Мавриди был знаком с бывшей супругой бизнесмена. У них сложились довольно тесные взаимоотношения, и Мавриди переживал за ее судьбу", - сказал Юсупов.
По словам следователя, в тот период у экс-супруги шел судебный процесс по разделу совместного имущества, в случае проигрыша женщина могла потерять всю недвижимость.
Мавриди 6 августа сбежал с четырьмя сообщниками из изолятора в Истре. Его задержали последним из пятерки беглецов - 13 сентября. На допросе он рассказывал, что скрывался в заброшенных строениях в Москве и Московской области. В его рюкзаке нашли 3 тысячи долларов, 1350 евро, 70 тысяч рублей.
Задержанный Александр Мавриди
10:03
В СК рассказали о методах конспирации беглеца из истринского ИВС Мавриди
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)МоскваСледственный комитет России (СК РФ)РоссияВладимир МаруговПобег подсудимых из ИВС в ИстреАлександр Мавриди
 
 
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