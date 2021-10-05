https://ria.ru/20211005/mavridi-1753112845.html

В СК рассказали, что помогло поймать сбежавшего из ИВС в Истре Мавриди

В СК рассказали, что помогло поймать сбежавшего из ИВС в Истре Мавриди - РИА Новости, 05.10.2021

В СК рассказали, что помогло поймать сбежавшего из ИВС в Истре Мавриди

Один из пятерых беглецов из истринского ИВС Алекандр Мавриди прятался не только в московском районе Митино, где его задержали, но и в подмосковной Лобне, а... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T09:50

2021-10-05T09:50

2021-10-05T09:50

происшествия

московская область (подмосковье)

москва

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Один из пятерых беглецов из истринского ИВС Алекандр Мавриди прятался не только в московском районе Митино, где его задержали, но и в подмосковной Лобне, а также в Красногорске и заброшенной АЗС, поймать его смогли, в том числе благодаря наводке внимательных граждан, рассказал РИА Новости замруководителя первого управления по расследованию особо важных дел подмосковного ГСУ СК РФ Руслан Юсупов."Мавриди не сразу скрывался в Митино. Он был одно время под Лобней, потом прятался на территории Красногорска, еще некоторое время на заброшенной заправочной станции на трассе, то есть он постоянно перемещался, меняя место дислокации. А на момент задержания он временно скрывался на территории заброшенной церкви, расположенной в том районе", - рассказал следователь в интервью РИА Новости.Он также рассказал, что район Митино Мавриди хорошо знал, поэтому хорошо там ориентировался. Кроме того, поймать беглеца удалось благодаря внимательности граждан и грамотно проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов."Сначала от граждан поступила информация, что видели похожего на Мавриди, в связи с этим на место сразу выехал следователь и сотрудники розыска. И в месте, о котором говорил заявитель, обнаружили камеру видеонаблюдения, наш следователь осмотрел запись и подтвердил, что гражданин действительно похож на Мавриди. Несмотря на то, что он сильно изменился, его удалось идентифицировать по походке и по чертам лица в момент, когда он снимал бейсболку. В тот же день сотрудники по записям с камер видеонаблюдения смогли отследить маршрут Мавриди и уже вечером того же дня задержать его", - добавил Юсупов.Собеседник также отметил, что звонков от граждан поступало очень много. "Люди проявляют бдительность, и это замечательно. Несмотря на то, что звонков поступает много, и на это требуется много сил и средств, они в любом случае все отрабатываются. Поэтому, конечно, спасибо гражданам, за их внимательность и небезучастность", - подчеркнул следователь.Шестого августа 2021 года произошел побег из изолятора в Истре. Среди сбежавших был Мавриди и еще четверо его сообщников, которые уже осуждены за кражу. Все сбежавшие были уроженцами Молдавии. Мавриди был задержан 13 сентября, остальных удалось задержать гораздо раньше. На допросе он рассказывал, что скрывался в заброшенных строениях в Москве и Московской области. В его рюкзаке нашли 3 тысячи долларов, 1350 евро, 70 тысяч рублей.Бизнесмена Маругова застрелили из арбалета в его бане в Истре в ночь на 2 ноября 2020 года. По версии следствия, Паша Ахмедов и Мавриди ворвались в дом коммерсанта, связали его с сожительницей и начали вымогать деньги. Женщина смогла выбраться и вызвать полицию, но, когда наряд прибыл на место, Маругов был уже мертв. Позднее при обыске в квартире Мавриди правоохранители обнаружили пенсионера - адвоката Алексея Завгороднего, который был прикован наручниками к кровати.

https://ria.ru/20211005/mavridi-1753111809.html

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происшествия, московская область (подмосковье), москва