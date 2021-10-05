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В СК рассказали, как сбежавшему из ИВС Мавриди помогли скрываться друзья
В СК рассказали, как сбежавшему из ИВС Мавриди помогли скрываться друзья - РИА Новости, 05.10.2021
В СК рассказали, как сбежавшему из ИВС Мавриди помогли скрываться друзья
Сбежавший из истринского ИВС Александр Мавриди, благодаря отличной памяти, смог организовать для себя в лесу закладку денег через зарубежных друзей, рассказал... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T09:39
2021-10-05T10:33
следственный комитет россии (ск рф)
владимир маругов
побег подсудимых из ивс в истре
александр мавриди
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Сбежавший из истринского ИВС Александр Мавриди, благодаря отличной памяти, смог организовать для себя в лесу закладку денег через зарубежных друзей, рассказал РИА Новости замруководителя первого управления по расследованию особо важных дел подмосковного ГСУ СК РФ Руслан Юсупов.Громкий побег из ИВС в Истре произошел 6 августа, среди сбежавших был Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве "мясного короля" Владимира Маругова и лишении свободы столичного адвоката. Вместе с ним сбежали еще четыре человека. Все они пойманы."Он помнил наизусть номера своих знакомых. И когда оказался на свободе, сначала напросил у разнорабочих денег – у кого-то 50 рублей, у кого-то 100 рублей, так он собрал на самый дешевый телефон и сим-карту. После этого он позвонил своему знакомому, который живет за границей, и попросил денег. Но из-за того, что возможности законно получить деньги у него не было, Мавриди привлек другого не установленного следствием знакомого, который, получив деньги, сделал в лесу так называемую закладку, а затем отправил по СМС Мавриди координаты и фотографии места. В итоге ему осталось только прийти туда и выкопать деньги", - рассказал он.Ранее на допросе Мавриди рассказал, что скрывался в заброшенных строениях в Москве и Московской области. В его рюкзаке нашли 3 тысячи долларов, 1350 евро, 70 тысяч рублей.
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следственный комитет россии (ск рф), владимир маругов, побег подсудимых из ивс в истре, александр мавриди
09:39 05.10.2021 (обновлено: 10:33 05.10.2021)
 
В СК рассказали, как сбежавшему из ИВС Мавриди помогли скрываться друзья

Сбежавшему из ИВС в Истре Мавриди помогали скрываться зарубежные друзья

© Фото : СК РФСбежавший из истринского ИВС Александр Мавриди
Сбежавший из истринского ИВС Александр Мавриди - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© Фото : СК РФ
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Сбежавший из истринского ИВС Александр Мавриди, благодаря отличной памяти, смог организовать для себя в лесу закладку денег через зарубежных друзей, рассказал РИА Новости замруководителя первого управления по расследованию особо важных дел подмосковного ГСУ СК РФ Руслан Юсупов.
Громкий побег из ИВС в Истре произошел 6 августа, среди сбежавших был Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве "мясного короля" Владимира Маругова и лишении свободы столичного адвоката. Вместе с ним сбежали еще четыре человека. Все они пойманы.
"Он помнил наизусть номера своих знакомых. И когда оказался на свободе, сначала напросил у разнорабочих денег – у кого-то 50 рублей, у кого-то 100 рублей, так он собрал на самый дешевый телефон и сим-карту. После этого он позвонил своему знакомому, который живет за границей, и попросил денег. Но из-за того, что возможности законно получить деньги у него не было, Мавриди привлек другого не установленного следствием знакомого, который, получив деньги, сделал в лесу так называемую закладку, а затем отправил по СМС Мавриди координаты и фотографии места. В итоге ему осталось только прийти туда и выкопать деньги", - рассказал он.
Ранее на допросе Мавриди рассказал, что скрывался в заброшенных строениях в Москве и Московской области. В его рюкзаке нашли 3 тысячи долларов, 1350 евро, 70 тысяч рублей.
Задержанный Александр Мавриди
14 сентября, 10:41
Опубликовано видео допроса сбежавшего из изолятора в Истре Мавриди
 
Следственный комитет России (СК РФ)Владимир МаруговПобег подсудимых из ИВС в ИстреАлександр Мавриди
 
 
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