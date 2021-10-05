https://ria.ru/20211005/malta-1752977109.html

На Мальте появится "солнечный" тротуар

На Мальте появится "солнечный" тротуар - РИА Новости, 05.10.2021

На Мальте появится "солнечный" тротуар

В деревеньке Рабат на Мальте в пешеходную дорожку вмонтировали 40 солнечных панелей, которые будут питать расположенные поблизости светофоры, фонари, сообщает... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T00:37

2021-10-05T00:37

2021-10-05T00:37

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технологии

рабат

мальта

новости - туризм

солнечные батареи

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. В деревеньке Рабат на Мальте в пешеходную дорожку вмонтировали 40 солнечных панелей, которые будут питать расположенные поблизости светофоры, фонари, сообщает "Европульс".Тротуар рассчитан в основном на пешеходов и велосипедистов, однако в случае необходимости сможет выдержать и гораздо больший вес, например, грузовую машину. Для этого встроенные панели покроют прозрачной сверхпрочной смесью из смолы и полимеров.Уточняется, что "солнечный" тротуар занимает 40 квадратных метров. Он расположится на набережной недалеко от центра Рабата.Первые пешеходы смогут пройтись по новой дорожке уже в начале октября.

https://ria.ru/20211003/sap-tury-1752033130.html

рабат

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, рабат, мальта, новости - туризм, солнечные батареи