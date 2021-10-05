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Макрон рассказал о положении женщин в Афганистане при талибах
Макрон рассказал о положении женщин в Афганистане при талибах - РИА Новости, 05.10.2021
Макрон рассказал о положении женщин в Афганистане при талибах
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал ужасным положение женщин в Афганистане после прихода к власти в стране движения "Талибан"*. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T09:34
2021-10-05T09:35
в мире
оон
талибан
афганистан
франция
эммануэль макрон
россия
мохаммад хасан ахунд
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ПАРИЖ, 5 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал ужасным положение женщин в Афганистане после прихода к власти в стране движения "Талибан"*."Ситуация для женщин в Афганистане сегодня ужасна. Поэтому многие из них покинули страну. Международное сообщество помогло им настолько, насколько могло ... Франция внесла свой вклад по максимуму ... Много женщин, которые в последние годы могли получить доступ к образованию, спорту, искусству, вдруг увидели, как все окна и двери закрываются", - сказал французский лидер в интервью радиостанции France Inter.Он добавил, что талибы должны обеспечить будущее для афганских женщин - это одно из условий для признания движения.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Террористическая организация, запрещена в России
https://radiosputnik.ria.ru/20211004/taliby-1752987023.html
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в мире, оон, талибан, афганистан, франция, эммануэль макрон, россия, мохаммад хасан ахунд
09:34 05.10.2021 (обновлено: 09:35 05.10.2021)
 
Макрон рассказал о положении женщин в Афганистане при талибах

Макрон назвал положение женщин в Афганистане при талибах ужасным

© AP Photo / Francois MoriПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© AP Photo / Francois Mori
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ПАРИЖ, 5 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал ужасным положение женщин в Афганистане после прихода к власти в стране движения "Талибан"*.
"Ситуация для женщин в Афганистане сегодня ужасна. Поэтому многие из них покинули страну. Международное сообщество помогло им настолько, насколько могло ... Франция внесла свой вклад по максимуму ... Много женщин, которые в последние годы могли получить доступ к образованию, спорту, искусству, вдруг увидели, как все окна и двери закрываются", - сказал французский лидер в интервью радиостанции France Inter.
Он добавил, что талибы должны обеспечить будущее для афганских женщин - это одно из условий для признания движения.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Террористическая организация, запрещена в России
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В миреООНТалибанАфганистанФранцияЭммануэль МакронРоссияМохаммад Хасан Ахунд
 
 
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