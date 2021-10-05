https://ria.ru/20211005/lotereya-1753195484.html

Голикова рассказала о лотереях для вакцинированных от COVID-19

Голикова рассказала о лотереях для вакцинированных от COVID-19 - РИА Новости, 05.10.2021

Голикова рассказала о лотереях для вакцинированных от COVID-19

Лотерейные розыгрыши для россиян, вакцинированных от коронавируса, целесообразно проводить раз в месяц до конца 2021 года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T15:50

2021-10-05T15:50

2021-10-05T16:15

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

общество

татьяна голикова

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Лотерейные розыгрыши для россиян, вакцинированных от коронавируса, целесообразно проводить раз в месяц до конца 2021 года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.Она добавила, что первая такая федеральная лотерея была организована 14 сентября, ее победителями стали 495 человек, а размер одного приза составил 100 тысяч рублей."Это благодарность нашим гражданам за бережное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих", - подчеркнула Голикова.

https://ria.ru/20211005/lotereya-1753161163.html

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2021

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вакцинация россиян от covid-19, общество, татьяна голикова, здоровье - общество, россия