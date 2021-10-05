https://ria.ru/20211005/lotereya-1753195484.html
Голикова рассказала о лотереях для вакцинированных от COVID-19
Голикова рассказала о лотереях для вакцинированных от COVID-19 - РИА Новости, 05.10.2021
Голикова рассказала о лотереях для вакцинированных от COVID-19
Лотерейные розыгрыши для россиян, вакцинированных от коронавируса, целесообразно проводить раз в месяц до конца 2021 года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T15:50
2021-10-05T15:50
2021-10-05T16:15
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
общество
татьяна голикова
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Лотерейные розыгрыши для россиян, вакцинированных от коронавируса, целесообразно проводить раз в месяц до конца 2021 года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.Она добавила, что первая такая федеральная лотерея была организована 14 сентября, ее победителями стали 495 человек, а размер одного приза составил 100 тысяч рублей."Это благодарность нашим гражданам за бережное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих", - подчеркнула Голикова.
https://ria.ru/20211005/lotereya-1753161163.html
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вакцинация россиян от covid-19, общество, татьяна голикова, здоровье - общество, россия
15:50 05.10.2021 (обновлено: 16:15 05.10.2021)
Голикова рассказала о лотереях для вакцинированных от COVID-19
Голикова рекомендовала проводить розыгрыши для для вакцинированных от COVID-19 ежемесячно