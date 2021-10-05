https://ria.ru/20211005/lokdaun-1753198757.html
Голикова рассказала о мерах против COVID-19, позволяющих избежать локдауна
Голикова рассказала о мерах против COVID-19, позволяющих избежать локдауна - РИА Новости, 05.10.2021
Голикова рассказала о мерах против COVID-19, позволяющих избежать локдауна
Правительство РФ выработало меры по борьбе с COVID в России без локдауна, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T16:02
2021-10-05T16:02
2021-10-05T16:05
распространение коронавируса
владимир путин
татьяна голикова
здоровье - общество
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Правительство РФ выработало меры по борьбе с COVID в России без локдауна, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."В складывающихся условиях и оценивая ситуацию правительством РФ совместно с регионами, мы вчера проводили такое совещание, обсужден ряд мер, который направлен исключительно на максимальную защиту нашего населения от новой коронавирусной инфекции, на сокращение показателей смертности, а также обеспечение функционирования экономики и социальной сферы без локдауна", - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства."При этом меры предполагают этапность в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в конкретном регионе и должны вводиться с учетом заключения и решений главных санитарных врачей регионов РФ, а в отдельных случаях - главного санитарного врача России", - добавила она.
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РИА Новости
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владимир путин, татьяна голикова, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
16:02 05.10.2021 (обновлено: 16:05 05.10.2021)
Голикова рассказала о мерах против COVID-19, позволяющих избежать локдауна
Вице-премьер Голикова: правительство выработало меры против COVID-19 в России без локдауна