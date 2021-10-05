Город ангелов, шхер и лучшей рыбалки. Гид по карельской Лахденпохье

"У нас недешевый отдых. По стоимости мы даже Ялту переплюнули, потому что туристы выбирают в основном размещение в коттеджах и цена начинается от 1500 рублей на гостя, в среднем — две тысячи", — рассказывает организатор экскурсий Виталий Баленков.

Отели пользуются меньшим спросом: их мало, они далеко от воды. Номер на двоих стоит около трех тысяч рублей, в то время как домик — в среднем около пяти тысяч.

"При этом вокруг будет нетронутая природа: два ведра грибов можно набрать за порогом за пять минут. Если кто и побеспокоит — так это медведь. Чтобы этого не случилось, не оставляйте на улице еду", — советует эксперт.