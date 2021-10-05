Город ангелов, шхер и лучшей рыбалки. Гид по карельской Лахденпохье
"У нас недешевый отдых. По стоимости мы даже Ялту переплюнули, потому что туристы выбирают в основном размещение в коттеджах и цена начинается от 1500 рублей на гостя, в среднем — две тысячи", — рассказывает организатор экскурсий Виталий Баленков.
Отели пользуются меньшим спросом: их мало, они далеко от воды. Номер на двоих стоит около трех тысяч рублей, в то время как домик — в среднем около пяти тысяч.
"При этом вокруг будет нетронутая природа: два ведра грибов можно набрать за порогом за пять минут. Если кто и побеспокоит — так это медведь. Чтобы этого не случилось, не оставляйте на улице еду", — советует эксперт.
"У нас недешевый отдых. По стоимости мы даже Ялту переплюнули, потому что туристы выбирают в основном размещение в коттеджах и цена начинается от 1500 рублей на гостя, в среднем — две тысячи", — рассказывает организатор экскурсий Виталий Баленков.
Отели пользуются меньшим спросом: их мало, они далеко от воды. Номер на двоих стоит около трех тысяч рублей, в то время как домик — в среднем около пяти тысяч.
"При этом вокруг будет нетронутая природа: два ведра грибов можно набрать за порогом за пять минут. Если кто и побеспокоит — так это медведь. Чтобы этого не случилось, не оставляйте на улице еду", — советует эксперт.
Главная достопримечательность Лахденпохьи — живописная природа Приладожья.
Например, есть в русском языке глагол "зашкериться", то есть спрятаться, укрыться. Происходит от слова "шхеры" (в переводе с норвежского — скалистые архипелаги). Таких уголков в Ладожском озере, где около 650 островов, много.
В нацпарке "Ладожские шхеры" обитают два десятка птиц и млекопитающих, в том числе местный подвид кольчатой нерпы. А еще растут редчайшие мхи и лишайники.
Главная достопримечательность Лахденпохьи — живописная природа Приладожья.
Например, есть в русском языке глагол "зашкериться", то есть спрятаться, укрыться. Происходит от слова "шхеры" (в переводе с норвежского — скалистые архипелаги). Таких уголков в Ладожском озере, где около 650 островов, много.
В нацпарке "Ладожские шхеры" обитают два десятка птиц и млекопитающих, в том числе местный подвид кольчатой нерпы. А еще растут редчайшие мхи и лишайники.
В последнее время в шхерах все больше плавучих домов — так называемых хаусботов. Хотя они на понтонах, внутри — все удобства. "Спрос на такое жилье огромный, поскольку до рыбалки от кровати — всего шаг", — объясняет Виталий Баленков.
Приезжают за тишиной, уединением — и не только рыбаки. Летом такой домик стоит до 20 тысяч рублей в сутки. В апреле, в межсезонье, можно арендовать хаусбот за четыре тысячи в день.
В таком поместятся до десяти гостей. Развлечения — прогулка на катере по шхерам, рыбалка и фотосессия, поездка на необитаемые острова или тур на лошадях.
В последнее время в шхерах все больше плавучих домов — так называемых хаусботов. Хотя они на понтонах, внутри — все удобства. "Спрос на такое жилье огромный, поскольку до рыбалки от кровати — всего шаг", — объясняет Виталий Баленков.
Приезжают за тишиной, уединением — и не только рыбаки. Летом такой домик стоит до 20 тысяч рублей в сутки. В апреле, в межсезонье, можно арендовать хаусбот за четыре тысячи в день.
В таком поместятся до десяти гостей. Развлечения — прогулка на катере по шхерам, рыбалка и фотосессия, поездка на необитаемые острова или тур на лошадях.
"В долине водопадов реки Ихаланйоки можно встретить оленей", — говорит организатор экскурсий Андрей Нестеров.
Прогулка занимает около получаса. На пути — четыре водопада высотой примерно четыре метра, лавочки, живописные виды, есть тир.
"В долине водопадов реки Ихаланйоки можно встретить оленей", — говорит организатор экскурсий Андрей Нестеров.
Прогулка занимает около получаса. На пути — четыре водопада высотой примерно четыре метра, лавочки, живописные виды, есть тир.
"Гора Филина" — подземный грот в скале Хуухканмяки, который во время Второй мировой финны использовали как бункер.
Внутри — кабинеты, жилые комнаты и резервуар на 50 тысяч литров воды.
"Гора Филина" — подземный грот в скале Хуухканмяки, который во время Второй мировой финны использовали как бункер.
Внутри — кабинеты, жилые комнаты и резервуар на 50 тысяч литров воды.
Сейчас "Гора Филина" — музей. Экспонаты и военно-исторические, и геологические. Разрешают подержать оружие, сесть за руль мотоцикла, надеть на голову каску, понажимать на кнопки аппаратуры связистов.
Перед входом — выставка военной техники. Есть тир и спортивный лагерь, где устраивают квесты.
Сейчас "Гора Филина" — музей. Экспонаты и военно-исторические, и геологические. Разрешают подержать оружие, сесть за руль мотоцикла, надеть на голову каску, понажимать на кнопки аппаратуры связистов.
Перед входом — выставка военной техники. Есть тир и спортивный лагерь, где устраивают квесты.
Большинство туристов — из Санкт-Петербурга, хотя в пандемию сюда едут и из отдаленных мест.
В трех километрах от Лахденпохьи со стороны Северной столицы и слева от трассы — "Парк троллей" с деревянными резными фигурками этих созданий. Дети в восторге.
Рядом, на берегу лесного озера — база отдыха "Мишкина сказка", стилизованная под деревню троллей.
Большинство туристов — из Санкт-Петербурга, хотя в пандемию сюда едут и из отдаленных мест.
В трех километрах от Лахденпохьи со стороны Северной столицы и слева от трассы — "Парк троллей" с деревянными резными фигурками этих созданий. Дети в восторге.
Рядом, на берегу лесного озера — база отдыха "Мишкина сказка", стилизованная под деревню троллей.
В бывшем поселке Якимма — разрушенная кирха 1851 года.
Два года назад ее начали реставрировать.
Открыли музей деревянной скульптуры "Город ангелов". Вход — 200 рублей, деньги идут на ремонт.
Внутри здания, у которого нет крыши, можно посидеть под крылом ангела, написать ему записку деревянным пером, постоять среди грядок капусты или прикоснуться к скульптуре аиста с малышом (если хочется стать родителями).
Особенно красиво в храме вечером — включается подсветка.
Летом в кирхе — концерты народной и классической музыки.
В бывшем поселке Якимма — разрушенная кирха 1851 года.
Два года назад ее начали реставрировать.
Открыли музей деревянной скульптуры "Город ангелов". Вход — 200 рублей, деньги идут на ремонт.
Внутри здания, у которого нет крыши, можно посидеть под крылом ангела, написать ему записку деревянным пером, постоять среди грядок капусты или прикоснуться к скульптуре аиста с малышом (если хочется стать родителями).
Особенно красиво в храме вечером — включается подсветка.
Летом в кирхе — концерты народной и классической музыки.
Рядом с небольшим парком культуры и отдыха Лахденпохьи — сквер "Калевала". Там тоже есть галерея деревянных скульптур под открытым небом.
Они появились в 2019 году во время фестиваля резчиков по дереву. Главные герои — персонажи карельского эпоса: филин и Вяйнямёйнен, человек с головой щуки.
Неподалеку — магазин "Гарант", там большой отдел сувениров.
Рядом с небольшим парком культуры и отдыха Лахденпохьи — сквер "Калевала". Там тоже есть галерея деревянных скульптур под открытым небом.
Они появились в 2019 году во время фестиваля резчиков по дереву. Главные герои — персонажи карельского эпоса: филин и Вяйнямёйнен, человек с головой щуки.
Неподалеку — магазин "Гарант", там большой отдел сувениров.
В 13 километрах от Лахденпохьи — поселок Лумиваара, где среди высоких сосен прячется заброшенная кирха, построенная в 1935 году. "Можно подняться наверх и ударить в колокол", — говорит Андрей Нестеров.
В 13 километрах от Лахденпохьи — поселок Лумиваара, где среди высоких сосен прячется заброшенная кирха, построенная в 1935 году. "Можно подняться наверх и ударить в колокол", — говорит Андрей Нестеров.
Многие туристы из Лахденпохьи едут к самой высокой точке Карелии — горе Воттоваара, это в Муезерском районе.
"На вершине, на шести квадратных километрах — более полутора тысяч огромных валунов — сейд", — рассказывает Андрей Нестеров.
Многие камни словно мечом разрублены на ровные части. Говорят, здесь в древности проводили религиозные обряды.
Многие туристы из Лахденпохьи едут к самой высокой точке Карелии — горе Воттоваара, это в Муезерском районе.
"На вершине, на шести квадратных километрах — более полутора тысяч огромных валунов — сейд", — рассказывает Андрей Нестеров.
Многие камни словно мечом разрублены на ровные части. Говорят, здесь в древности проводили религиозные обряды.
Воттоваара — место жутковатое: деревья с затейливо скрученными стволами, необычная, будто давящая на уши, тишина.
Воттоваара — место жутковатое: деревья с затейливо скрученными стволами, необычная, будто давящая на уши, тишина.
В Карелии надо попробовать суп лохикейто — молочную уху.
Готовить просто: в рыбный бульон добавляют картофель, филе лосося, молоко или сливки. Зелень и специи — по вкусу.
В Карелии надо попробовать суп лохикейто — молочную уху.
Готовить просто: в рыбный бульон добавляют картофель, филе лосося, молоко или сливки. Зелень и специи — по вкусу.
Пирожки из пресного ржаного теста — калитки — местные хозяйки пекут из восьми ингредиентов: мука, вода, простокваша, соль, молоко, масло, сметана. Начинка — ячневая или перловая крупа, рис, картофель.
Пирожки из пресного ржаного теста — калитки — местные хозяйки пекут из восьми ингредиентов: мука, вода, простокваша, соль, молоко, масло, сметана. Начинка — ячневая или перловая крупа, рис, картофель.
Пользуются популярностью местные морсы и пироги с лесными ягодами. Их обычно подают в деревянной кружке (куксе).
Пользуются популярностью местные морсы и пироги с лесными ягодами. Их обычно подают в деревянной кружке (куксе).
Вкусно пообедать и попробовать блюда карельской кухни можно в "Гарнизоне" у "Горы Филина". Также зайдите в кафе "Викинг", которое вечером превращается в паб, советует Виталий Баленков.
За суши и бургерами отправляйтесь в "Зам-зам". За самой лучшей ухой и морсами из свежих ягод — в два фирменных кафе-магазина "Акуловка". А за фермерскими продуктами — на турбазу "Микли-Ольгино".
Андрей Нестеров рекомендует кафе "Блин карельский". Их специалитет — уха и блинчики с морошкой. Цены — чуть ниже, чем в раскрученных туристических местах.
Вкусно пообедать и попробовать блюда карельской кухни можно в "Гарнизоне" у "Горы Филина". Также зайдите в кафе "Викинг", которое вечером превращается в паб, советует Виталий Баленков.
За суши и бургерами отправляйтесь в "Зам-зам". За самой лучшей ухой и морсами из свежих ягод — в два фирменных кафе-магазина "Акуловка". А за фермерскими продуктами — на турбазу "Микли-Ольгино".
Андрей Нестеров рекомендует кафе "Блин карельский". Их специалитет — уха и блинчики с морошкой. Цены — чуть ниже, чем в раскрученных туристических местах.
Из Лахденпохьи привозят изделия из бересты: деревянную посуду, корзинки, ложки из карельской березы.
Из Лахденпохьи привозят изделия из бересты: деревянную посуду, корзинки, ложки из карельской березы.