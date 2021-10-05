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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211005/lakhdenpokhya-1752295423.html
Город ангелов, шхер и лучшей рыбалки. Гид по карельской Лахденпохье
Что посмотреть в Лахденпохье
Город ангелов, шхер и лучшей рыбалки. Гид по карельской Лахденпохье
Название этого городка в Карелии большинство туристов могут произнести только по слогам — похоже на скороговорку. Однако выучить это слово стоит, ведь... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T08:00
2021-10-05T11:25
туризм
достопримечательности
республика карелия
лахденпохья
туризм
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости, Мария Селиванова. Название этого городка в Карелии большинство туристов могут произнести только по слогам — похоже на скороговорку. Однако выучить это слово стоит, ведь Лахденпохья — одно из самых популярных мест у любителей коттеджного отдыха в России. Население — около семи тысяч, исторических достопримечательностей немного, зато природных хоть отбавляй. Где встретить троллей, обнять ангела, увидеть человека с головой щуки и попробовать самый вкусный рыбный суп — в фотоленте РИА Новости.
республика карелия
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достопримечательности, республика карелия, лахденпохья, туризм, куда поехать в выходные, куда поехать, фото, еда, ладожское озеро, маршруты - туризм, отдых, что посмотреть
08:00 05.10.2021 (обновлено: 11:25 05.10.2021)
 

Город ангелов, шхер и лучшей рыбалки. Гид по карельской Лахденпохье

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости, Мария Селиванова. Название этого городка в Карелии большинство туристов могут произнести только по слогам — похоже на скороговорку. Однако выучить это слово стоит, ведь Лахденпохья — одно из самых популярных мест у любителей коттеджного отдыха в России. Население — около семи тысяч, исторических достопримечательностей немного, зато природных хоть отбавляй. Где встретить троллей, обнять ангела, увидеть человека с головой щуки и попробовать самый вкусный рыбный суп — в фотоленте РИА Новости.
© Depositphotos / AnatolEr

"У нас недешевый отдых. По стоимости мы даже Ялту переплюнули, потому что туристы выбирают в основном размещение в коттеджах и цена начинается от 1500 рублей на гостя, в среднем — две тысячи", — рассказывает организатор экскурсий Виталий Баленков.

Отели пользуются меньшим спросом: их мало, они далеко от воды. Номер на двоих стоит около трех тысяч рублей, в то время как домик — в среднем около пяти тысяч.

"При этом вокруг будет нетронутая природа: два ведра грибов можно набрать за порогом за пять минут. Если кто и побеспокоит — так это медведь. Чтобы этого не случилось, не оставляйте на улице еду", — советует эксперт.

Домик на Ладожском озере в Карелии
1 из 17

"У нас недешевый отдых. По стоимости мы даже Ялту переплюнули, потому что туристы выбирают в основном размещение в коттеджах и цена начинается от 1500 рублей на гостя, в среднем — две тысячи", — рассказывает организатор экскурсий Виталий Баленков.

Отели пользуются меньшим спросом: их мало, они далеко от воды. Номер на двоих стоит около трех тысяч рублей, в то время как домик — в среднем около пяти тысяч.

"При этом вокруг будет нетронутая природа: два ведра грибов можно набрать за порогом за пять минут. Если кто и побеспокоит — так это медведь. Чтобы этого не случилось, не оставляйте на улице еду", — советует эксперт.

© Depositphotos / AnatolEr
CC BY-SA 4.0 / Марина Целищева / Национальный парк «Ладожские шхеры»: Карелия / Cropped image

Главная достопримечательность Лахденпохьи — живописная природа Приладожья.

Например, есть в русском языке глагол "зашкериться", то есть спрятаться, укрыться. Происходит от слова "шхеры" (в переводе с норвежского — скалистые архипелаги). Таких уголков в Ладожском озере, где около 650 островов, много.

В нацпарке "Ладожские шхеры" обитают два десятка птиц и млекопитающих, в том числе местный подвид кольчатой нерпы. А еще растут редчайшие мхи и лишайники.

Национальный парк Ладожские шхеры
2 из 17

Главная достопримечательность Лахденпохьи — живописная природа Приладожья.

Например, есть в русском языке глагол "зашкериться", то есть спрятаться, укрыться. Происходит от слова "шхеры" (в переводе с норвежского — скалистые архипелаги). Таких уголков в Ладожском озере, где около 650 островов, много.

В нацпарке "Ладожские шхеры" обитают два десятка птиц и млекопитающих, в том числе местный подвид кольчатой нерпы. А еще растут редчайшие мхи и лишайники.

CC BY-SA 4.0 / Марина Целищева / Национальный парк «Ладожские шхеры»: Карелия / Cropped image
© РИА Новости / Олеся Печенкина

В последнее время в шхерах все больше плавучих домов — так называемых хаусботов. Хотя они на понтонах, внутри — все удобства. "Спрос на такое жилье огромный, поскольку до рыбалки от кровати — всего шаг", — объясняет Виталий Баленков.

Приезжают за тишиной, уединением — и не только рыбаки. Летом такой домик стоит до 20 тысяч рублей в сутки. В апреле, в межсезонье, можно арендовать хаусбот за четыре тысячи в день.

В таком поместятся до десяти гостей. Развлечения — прогулка на катере по шхерам, рыбалка и фотосессия, поездка на необитаемые острова или тур на лошадях.

Карелия. Ладожское озеро.
3 из 17

В последнее время в шхерах все больше плавучих домов — так называемых хаусботов. Хотя они на понтонах, внутри — все удобства. "Спрос на такое жилье огромный, поскольку до рыбалки от кровати — всего шаг", — объясняет Виталий Баленков.

Приезжают за тишиной, уединением — и не только рыбаки. Летом такой домик стоит до 20 тысяч рублей в сутки. В апреле, в межсезонье, можно арендовать хаусбот за четыре тысячи в день.

В таком поместятся до десяти гостей. Развлечения — прогулка на катере по шхерам, рыбалка и фотосессия, поездка на необитаемые острова или тур на лошадях.

© РИА Новости / Олеся Печенкина
© Depositphotos / tsykinaev@mail.ru

"В долине водопадов реки Ихаланйоки можно встретить оленей", — говорит организатор экскурсий Андрей Нестеров.

Прогулка занимает около получаса. На пути — четыре водопада высотой примерно четыре метра, лавочки, живописные виды, есть тир.

Парк водопадов недалеко от города Лахденпохья в Карелии
4 из 17

"В долине водопадов реки Ихаланйоки можно встретить оленей", — говорит организатор экскурсий Андрей Нестеров.

Прогулка занимает около получаса. На пути — четыре водопада высотой примерно четыре метра, лавочки, живописные виды, есть тир.

© Depositphotos / tsykinaev@mail.ru
© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанк

"Гора Филина" — подземный грот в скале Хуухканмяки, который во время Второй мировой финны использовали как бункер.

Внутри — кабинеты, жилые комнаты и резервуар на 50 тысяч литров воды.

Вход в военно-исторический музей Гора Филина в северной части города Лахденпохья в Карелии
5 из 17

"Гора Филина" — подземный грот в скале Хуухканмяки, который во время Второй мировой финны использовали как бункер.

Внутри — кабинеты, жилые комнаты и резервуар на 50 тысяч литров воды.

© РИА Новости / Игорь Подгорный
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© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанк

Сейчас "Гора Филина" — музей. Экспонаты и военно-исторические, и геологические. Разрешают подержать оружие, сесть за руль мотоцикла, надеть на голову каску, понажимать на кнопки аппаратуры связистов.

Перед входом — выставка военной техники. Есть тир и спортивный лагерь, где устраивают квесты.

Зал военно-исторического музея Гора Филина в северной части города Лахденпохья в Карелии
6 из 17

Сейчас "Гора Филина" — музей. Экспонаты и военно-исторические, и геологические. Разрешают подержать оружие, сесть за руль мотоцикла, надеть на голову каску, понажимать на кнопки аппаратуры связистов.

Перед входом — выставка военной техники. Есть тир и спортивный лагерь, где устраивают квесты.

© РИА Новости / Игорь Подгорный
Перейти в фотобанк
© Фото : База отдыха "Мишкина Сказка"

Большинство туристов — из Санкт-Петербурга, хотя в пандемию сюда едут и из отдаленных мест.

В трех километрах от Лахденпохьи со стороны Северной столицы и слева от трассы — "Парк троллей" с деревянными резными фигурками этих созданий. Дети в восторге.

Рядом, на берегу лесного озера — база отдыха "Мишкина сказка", стилизованная под деревню троллей.

Парк троллей на базе отдыха Мишкина Сказка
7 из 17

Большинство туристов — из Санкт-Петербурга, хотя в пандемию сюда едут и из отдаленных мест.

В трех километрах от Лахденпохьи со стороны Северной столицы и слева от трассы — "Парк троллей" с деревянными резными фигурками этих созданий. Дети в восторге.

Рядом, на берегу лесного озера — база отдыха "Мишкина сказка", стилизованная под деревню троллей.

© Фото : База отдыха "Мишкина Сказка"
CC BY-SA 4.0 / NikolaiMinkevich / Кирха Яккима, 2020 год / Cropped image

В бывшем поселке Якимма — разрушенная кирха 1851 года.

Два года назад ее начали реставрировать.

Открыли музей деревянной скульптуры "Город ангелов". Вход — 200 рублей, деньги идут на ремонт.

Внутри здания, у которого нет крыши, можно посидеть под крылом ангела, написать ему записку деревянным пером, постоять среди грядок капусты или прикоснуться к скульптуре аиста с малышом (если хочется стать родителями).

Особенно красиво в храме вечером — включается подсветка.

Летом в кирхе — концерты народной и классической музыки.

Кирха Яккима
8 из 17

В бывшем поселке Якимма — разрушенная кирха 1851 года.

Два года назад ее начали реставрировать.

Открыли музей деревянной скульптуры "Город ангелов". Вход — 200 рублей, деньги идут на ремонт.

Внутри здания, у которого нет крыши, можно посидеть под крылом ангела, написать ему записку деревянным пером, постоять среди грядок капусты или прикоснуться к скульптуре аиста с малышом (если хочется стать родителями).

Особенно красиво в храме вечером — включается подсветка.

Летом в кирхе — концерты народной и классической музыки.

CC BY-SA 4.0 / NikolaiMinkevich / Кирха Яккима, 2020 год / Cropped image
© Фото : Александр Пауков

Рядом с небольшим парком культуры и отдыха Лахденпохьи — сквер "Калевала". Там тоже есть галерея деревянных скульптур под открытым небом.

Они появились в 2019 году во время фестиваля резчиков по дереву. Главные герои — персонажи карельского эпоса: филин и Вяйнямёйнен, человек с головой щуки.

Неподалеку — магазин "Гарант", там большой отдел сувениров.

Сквер Калевала с галереей деревянных скульптур в Лахденпохья
9 из 17

Рядом с небольшим парком культуры и отдыха Лахденпохьи — сквер "Калевала". Там тоже есть галерея деревянных скульптур под открытым небом.

Они появились в 2019 году во время фестиваля резчиков по дереву. Главные герои — персонажи карельского эпоса: филин и Вяйнямёйнен, человек с головой щуки.

Неподалеку — магазин "Гарант", там большой отдел сувениров.

© Фото : Александр Пауков
© Depositphotos / LanaKray

В 13 километрах от Лахденпохьи — поселок Лумиваара, где среди высоких сосен прячется заброшенная кирха, построенная в 1935 году. "Можно подняться наверх и ударить в колокол", — говорит Андрей Нестеров.

Лютеранская кирха в Лумиваара
10 из 17

В 13 километрах от Лахденпохьи — поселок Лумиваара, где среди высоких сосен прячется заброшенная кирха, построенная в 1935 году. "Можно подняться наверх и ударить в колокол", — говорит Андрей Нестеров.

© Depositphotos / LanaKray
© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанк

Многие туристы из Лахденпохьи едут к самой высокой точке Карелии — горе Воттоваара, это в Муезерском районе.

"На вершине, на шести квадратных километрах — более полутора тысяч огромных валунов — сейд", — рассказывает Андрей Нестеров.

Многие камни словно мечом разрублены на ровные части. Говорят, здесь в древности проводили религиозные обряды.

Валун в лесу на горе Воттоваара
11 из 17

Многие туристы из Лахденпохьи едут к самой высокой точке Карелии — горе Воттоваара, это в Муезерском районе.

"На вершине, на шести квадратных километрах — более полутора тысяч огромных валунов — сейд", — рассказывает Андрей Нестеров.

Многие камни словно мечом разрублены на ровные части. Говорят, здесь в древности проводили религиозные обряды.

© РИА Новости / Игорь Подгорный
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© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанк

Воттоваара — место жутковатое: деревья с затейливо скрученными стволами, необычная, будто давящая на уши, тишина.

Ландшафт на горе Воттоваара
12 из 17

Воттоваара — место жутковатое: деревья с затейливо скрученными стволами, необычная, будто давящая на уши, тишина.

© РИА Новости / Игорь Подгорный
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© Depositphotos / Odelinde

В Карелии надо попробовать суп лохикейто — молочную уху.

Готовить просто: в рыбный бульон добавляют картофель, филе лосося, молоко или сливки. Зелень и специи — по вкусу.

Лососевый суп лохикейтто
13 из 17

В Карелии надо попробовать суп лохикейто — молочную уху.

Готовить просто: в рыбный бульон добавляют картофель, филе лосося, молоко или сливки. Зелень и специи — по вкусу.

© Depositphotos / Odelinde
CC BY-SA 3.0 / Dmitry Rozhkov / Калитки

Пирожки из пресного ржаного теста — калитки — местные хозяйки пекут из восьми ингредиентов: мука, вода, простокваша, соль, молоко, масло, сметана. Начинка — ячневая или перловая крупа, рис, картофель.

Калитки
14 из 17

Пирожки из пресного ржаного теста — калитки — местные хозяйки пекут из восьми ингредиентов: мука, вода, простокваша, соль, молоко, масло, сметана. Начинка — ячневая или перловая крупа, рис, картофель.

CC BY-SA 3.0 / Dmitry Rozhkov / Калитки
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанк

Пользуются популярностью местные морсы и пироги с лесными ягодами. Их обычно подают в деревянной кружке (куксе).

Лесные ягоды в деревянных кружках, собранные в лесу в Карелии
15 из 17

Пользуются популярностью местные морсы и пироги с лесными ягодами. Их обычно подают в деревянной кружке (куксе).

© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанк

Вкусно пообедать и попробовать блюда карельской кухни можно в "Гарнизоне" у "Горы Филина". Также зайдите в кафе "Викинг", которое вечером превращается в паб, советует Виталий Баленков.

За суши и бургерами отправляйтесь в "Зам-зам". За самой лучшей ухой и морсами из свежих ягод — в два фирменных кафе-магазина "Акуловка". А за фермерскими продуктами — на турбазу "Микли-Ольгино".

Андрей Нестеров рекомендует кафе "Блин карельский". Их специалитет — уха и блинчики с морошкой. Цены — чуть ниже, чем в раскрученных туристических местах.

Окрестности города Лахденпохья в Карелии
16 из 17

Вкусно пообедать и попробовать блюда карельской кухни можно в "Гарнизоне" у "Горы Филина". Также зайдите в кафе "Викинг", которое вечером превращается в паб, советует Виталий Баленков.

За суши и бургерами отправляйтесь в "Зам-зам". За самой лучшей ухой и морсами из свежих ягод — в два фирменных кафе-магазина "Акуловка". А за фермерскими продуктами — на турбазу "Микли-Ольгино".

Андрей Нестеров рекомендует кафе "Блин карельский". Их специалитет — уха и блинчики с морошкой. Цены — чуть ниже, чем в раскрученных туристических местах.

© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанк

Из Лахденпохьи привозят изделия из бересты: деревянную посуду, корзинки, ложки из карельской березы.

Продажа изделий из бересты в Карелии
17 из 17

Из Лахденпохьи привозят изделия из бересты: деревянную посуду, корзинки, ложки из карельской березы.

© РИА Новости / Илья Тимин
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