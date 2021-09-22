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Туризм
https://ria.ru/20210922/kottedzhi-1751284935.html
Названы самые популярные направления для отдыха в коттеджах осенью
Названы самые популярные направления для отдыха в коттеджах осенью - РИА Новости, 22.09.2021
Названы самые популярные направления для отдыха в коттеджах осенью
Аналитики выяснили, в каких городах России туристы бронируют коттеджи чаще всего, сообщили в пресс-службе Tvil.ru. РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T15:48
2021-09-22T16:19
туризм
отдых
осень
лахденпохья
анапа
евпатория
новости - туризм
туристы
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Аналитики выяснили, в каких городах России туристы бронируют коттеджи чаще всего, сообщили в пресс-службе Tvil.ru.Согласно результатам исследования, самыми популярными направлениями для осеннего отдыха стали Евпатория, Анапа и Лахденпохья. Также в топ-10 вошли Осташков, Банное, Сергиев Посад, Санкт-Петербург, Суздаль, Переславль-Залесский и Шерегеш.Дешевле всего снять коттедж в Евпатории (3066 рублей в сутки), дороже — в северной столице (от девяти тысяч).Уточняется, что больше всего отдыхом в загородных домах интересуются пары: 36 процентов от общего числа бронирований. На втором месте — компании, а на третьем — семьи с детьми.
https://ria.ru/20210921/yuliyabaranovskaya-1750946020.html
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отдых, осень, лахденпохья, анапа, евпатория, новости - туризм, туристы, россия, суздаль, дача
15:48 22.09.2021 (обновлено: 16:19 22.09.2021)
 
Названы самые популярные направления для отдыха в коттеджах осенью

Осенью туристы бронируют коттеджи в Евпатории, Анапе и Лахденпохье

Построенный из LVL-бруса двухэтажный коттедж
Построенный из LVL-бруса двухэтажный коттедж
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Аналитики выяснили, в каких городах России туристы бронируют коттеджи чаще всего, сообщили в пресс-службе Tvil.ru.
Согласно результатам исследования, самыми популярными направлениями для осеннего отдыха стали Евпатория, Анапа и Лахденпохья. Также в топ-10 вошли Осташков, Банное, Сергиев Посад, Санкт-Петербург, Суздаль, Переславль-Залесский и Шерегеш.
Дешевле всего снять коттедж в Евпатории (3066 рублей в сутки), дороже — в северной столице (от девяти тысяч).
Уточняется, что больше всего отдыхом в загородных домах интересуются пары: 36 процентов от общего числа бронирований. На втором месте — компании, а на третьем — семьи с детьми.
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ТуризмОтдыхОсеньЛахденпохьяАнапаЕвпаторияНовости - ТуризмтуристыРоссияСуздальДача
 
 
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