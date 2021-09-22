https://ria.ru/20210922/kottedzhi-1751284935.html

Названы самые популярные направления для отдыха в коттеджах осенью

Названы самые популярные направления для отдыха в коттеджах осенью - РИА Новости, 22.09.2021

Названы самые популярные направления для отдыха в коттеджах осенью

Аналитики выяснили, в каких городах России туристы бронируют коттеджи чаще всего, сообщили в пресс-службе Tvil.ru. РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T15:48

2021-09-22T15:48

2021-09-22T16:19

туризм

отдых

осень

лахденпохья

анапа

евпатория

новости - туризм

туристы

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Аналитики выяснили, в каких городах России туристы бронируют коттеджи чаще всего, сообщили в пресс-службе Tvil.ru.Согласно результатам исследования, самыми популярными направлениями для осеннего отдыха стали Евпатория, Анапа и Лахденпохья. Также в топ-10 вошли Осташков, Банное, Сергиев Посад, Санкт-Петербург, Суздаль, Переславль-Залесский и Шерегеш.Дешевле всего снять коттедж в Евпатории (3066 рублей в сутки), дороже — в северной столице (от девяти тысяч).Уточняется, что больше всего отдыхом в загородных домах интересуются пары: 36 процентов от общего числа бронирований. На втором месте — компании, а на третьем — семьи с детьми.

https://ria.ru/20210921/yuliyabaranovskaya-1750946020.html

лахденпохья

анапа

евпатория

россия

суздаль

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2021

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отдых, осень, лахденпохья, анапа, евпатория, новости - туризм, туристы, россия, суздаль, дача