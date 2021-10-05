https://ria.ru/20211005/kudrin-1753160672.html

Бюджет имеет достаточную подушку безопасности, уверен Кудрин

Бюджет имеет достаточную подушку безопасности, уверен Кудрин - РИА Новости, 05.10.2021

Бюджет имеет достаточную подушку безопасности, уверен Кудрин

Бюджет РФ даже без трат из ФНБ имеет достаточную подушку безопасности для реагирования на вызовы, подобные пандемии, считает глава Счетной палаты России Алексей РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T13:30

2021-10-05T13:30

2021-10-05T14:33

экономика

совет федерации рф

алексей кудрин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753174474_0:58:2448:1435_1920x0_80_0_0_e4d1aaebf7b9fe35228fd61f1dcccd1e.jpg

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Бюджет РФ даже без трат из ФНБ имеет достаточную подушку безопасности для реагирования на вызовы, подобные пандемии, считает глава Счетной палаты России Алексей Кудрин."Бюджет имеет достаточную подушку безопасности для того, чтобы реагировать на любые события, связанные ли с пандемией, с другими вызовами времени. Неопределенность очень высокая, в том числе в мировом развитии. Поэтому я согласен, что какая-то такая подушка должна быть в бюджете, кроме еще и ФНБ, который у нас есть", - сказал Кудрин, выступая во вторник в рамках парламентских слушаний "О параметрах проекта федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" в Совете Федерации.Он обратил внимание, что в проекте бюджета зарезервированы 1,1 триллиона рублей, которые пока не расписаны. "Из них 290 миллиардов - это резервный фонд правительства, который формируется каждый раз. Но разница - это пока нерасписанные расходы федерального бюджета", - пояснил Кудрин,Он добавил, что Бюджетный кодекс также предусматривает условно-распределенные расходы. "Этот резерв отдельно стоит, он составляет 2,5% в 2023 году - это 631 миллиард, и 5% от расходов бюджета в 2024 году - это еще 1,317 миллиарда. То есть к тому 1,1 триллиона, которые пока зарезервированы, еще есть и условно-распределенные расходы", - сказал глава Счетной палаты.

https://ria.ru/20211005/gosdolg-1753148476.html

https://ria.ru/20211001/fnb-1752646494.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, совет федерации рф, алексей кудрин, россия