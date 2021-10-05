https://ria.ru/20211005/kudrin-1753146605.html

Кудрин призвал уйти от нефтегазовых денег как основного дохода бюджета

Кудрин призвал уйти от нефтегазовых денег как основного дохода бюджета - РИА Новости, 05.10.2021

Кудрин призвал уйти от нефтегазовых денег как основного дохода бюджета

Бюджет России на треть состоит из доходов от нефтегазовой отрасли и в ближайшие 10-15 лет стоит постепенно отказываться от такой схемы, заявил глава Счетной... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T12:24

2021-10-05T12:24

2021-10-05T12:36

экономика

россия

алексей кудрин

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Бюджет России на треть состоит из доходов от нефтегазовой отрасли и в ближайшие 10-15 лет стоит постепенно отказываться от такой схемы, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин."Вообще, российская нефтяная отрасль живет примерно 60 лет, и у нас осталось лет 10-15, если не полностью от этого отказаться, то начать плавный переход от использования этого источника, как важнейшего в формировании нашей бюджетной системы", - сказал Кудрин.Он пояснил, что "по тем мировым прогнозам - пока все-таки это прогнозы, мы будем их проверять - к 2050 году использование углеводородных источников в мире снизится в два раза и для России это тоже вызов"."Нам нравится, что правительство понимает, что с учетом перспектив энергоперехода и снижения углеводородных источников энергии в мире - прямого отказа от этого, нам тоже нужно быть осторожными, это наш тот самый источник, который на треть закрывает федеральный бюджет сейчас, он может снижаться", - добавил Кудрин.

https://ria.ru/20211005/gosdolg-1753148476.html

https://ria.ru/20210908/ekonomika-1749189076.html

россия

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экономика, россия, алексей кудрин