https://ria.ru/20211005/krym-1753140470.html

Источник: в Крыму задержали главу Евпатории

Источник: в Крыму задержали главу Евпатории - РИА Новости, 05.10.2021

Источник: в Крыму задержали главу Евпатории

Силовики задержали главу Евпатории Романа Тихончука, сообщили РИА Новости источники, знакомые с ситуацией. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T11:56

2021-10-05T11:56

2021-10-05T12:59

республика крым

происшествия

евпатория

сергей аксенов (политик)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт — РИА Новости. Силовики задержали главу Евпатории Романа Тихончука, сообщили РИА Новости источники, знакомые с ситуацией.Ему вменяют организацию преступного сообщества, превышение полномочий и мошенничество.Обыски с выемкой документов также прошли в кабинете главы городского горсовета Олеси Харитоненко. Ее подозревают в злоупотреблениях служебных положением при выделении земли для строительства жилого комплекса.Харитоненко — одна из двух глав муниципалитетов, вошедших в Госсовет. Она руководит муниципалитетом с 2014 года. Глава Крыма Сергей Аксенов в сентябре принял отставки вице-премьера Евгения Кабанова, курировавшего федеральную программу по развитию полуострова, а также министра строительства и архитектуры Михаила Храмова и главы местного Минтранса Евгения Исакова. Кабанова и Храмова суд арестовал на два месяца, их обвиняют в хищениях из бюджета. Впоследствии суд смягчил Кабанову меру пресечения на домашний арест.В процессе расследования у силовиков возникли вопросы к нескольким руководителям курортных городов, среди которых упоминалась и Евпатория.

https://ria.ru/20210905/krym-1748779091.html

https://ria.ru/20210817/zaderzhanie-1746049112.html

республика крым

евпатория

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика крым, происшествия, евпатория, сергей аксенов (политик), россия