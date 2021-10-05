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Источник: в Крыму задержали главу Евпатории
Источник: в Крыму задержали главу Евпатории - РИА Новости, 05.10.2021
Источник: в Крыму задержали главу Евпатории
Силовики задержали главу Евпатории Романа Тихончука, сообщили РИА Новости источники, знакомые с ситуацией. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T11:56
2021-10-05T12:59
республика крым
происшествия
евпатория
сергей аксенов (политик)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт — РИА Новости. Силовики задержали главу Евпатории Романа Тихончука, сообщили РИА Новости источники, знакомые с ситуацией.Ему вменяют организацию преступного сообщества, превышение полномочий и мошенничество.Обыски с выемкой документов также прошли в кабинете главы городского горсовета Олеси Харитоненко. Ее подозревают в злоупотреблениях служебных положением при выделении земли для строительства жилого комплекса.Харитоненко — одна из двух глав муниципалитетов, вошедших в Госсовет. Она руководит муниципалитетом с 2014 года. Глава Крыма Сергей Аксенов в сентябре принял отставки вице-премьера Евгения Кабанова, курировавшего федеральную программу по развитию полуострова, а также министра строительства и архитектуры Михаила Храмова и главы местного Минтранса Евгения Исакова. Кабанова и Храмова суд арестовал на два месяца, их обвиняют в хищениях из бюджета. Впоследствии суд смягчил Кабанову меру пресечения на домашний арест.В процессе расследования у силовиков возникли вопросы к нескольким руководителям курортных городов, среди которых упоминалась и Евпатория.
https://ria.ru/20210905/krym-1748779091.html
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республика крым
евпатория
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республика крым, происшествия, евпатория, сергей аксенов (политик), россия
11:56 05.10.2021 (обновлено: 12:59 05.10.2021)
 
Источник: в Крыму задержали главу Евпатории

Источник: в Крыму задержали главу Евпатории Тихончука

© РИА Новости / Алексей ПавлишакГлава администрации Евпатории Роман Тихончук
Глава администрации Евпатории Роман Тихончук - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Алексей Павлишак
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт — РИА Новости. Силовики задержали главу Евпатории Романа Тихончука, сообщили РИА Новости источники, знакомые с ситуацией.
Ему вменяют организацию преступного сообщества, превышение полномочий и мошенничество.
Сотрудники ФСБ РФ проводят задержание членов ячейки международной террористической организации Хизб yт-Тахрир аль-Ислами (запрещена в России) в Калужской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
5 сентября, 18:39
В Крыму задержали пять человек по подозрению в повреждении газопровода
Обыски с выемкой документов также прошли в кабинете главы городского горсовета Олеси Харитоненко. Ее подозревают в злоупотреблениях служебных положением при выделении земли для строительства жилого комплекса.
Харитоненко — одна из двух глав муниципалитетов, вошедших в Госсовет. Она руководит муниципалитетом с 2014 года.
Глава Крыма Сергей Аксенов в сентябре принял отставки вице-премьера Евгения Кабанова, курировавшего федеральную программу по развитию полуострова, а также министра строительства и архитектуры Михаила Храмова и главы местного Минтранса Евгения Исакова. Кабанова и Храмова суд арестовал на два месяца, их обвиняют в хищениях из бюджета. Впоследствии суд смягчил Кабанову меру пресечения на домашний арест.
В процессе расследования у силовиков возникли вопросы к нескольким руководителям курортных городов, среди которых упоминалась и Евпатория.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
17 августа, 11:20
В Крыму задержали пять подозреваемых в участии в "Хизб ут-Тахрир"*
 
Республика КрымПроисшествияЕвпаторияСергей Аксенов (политик)Россия
 
 
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