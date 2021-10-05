https://ria.ru/20211005/krushenie-1753220012.html

СК подтвердил смерть женщины с потерпевшего крушение в Белом море судна

СК подтвердил смерть женщины с потерпевшего крушение в Белом море судна - РИА Новости, 05.10.2021

СК подтвердил смерть женщины с потерпевшего крушение в Белом море судна

Спасатели продолжают поиски трех мужчин с потерпевшего в Белом море судна "Фаворит", один человек спасен, спасенная женщина скончалась в карете скорой помощи,... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T17:31

2021-10-05T17:31

2021-10-05T19:47

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

белое море

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МУРМАНСК, 5 окт – РИА Новости. Спасатели продолжают поиски трех мужчин с потерпевшего в Белом море судна "Фаворит", один человек спасен, спасенная женщина скончалась в карете скорой помощи, сообщили РИА Новости в западном межрегиональном СУСК РФ на транспорте.Ранее стало известно о том, что частное судно "Фаворит" с пятью людьми на борту получило пробоину в Белом море вблизи побережья Мурманской области в районе деревни Кашкаранцы. Недалеко от места крушения к берегу прибило спасательный плот без людей. Двоих человек удалось вытащить из воды. СК и прокуратура начали проверку.

https://ria.ru/20211005/plot-1753198490.html

белое море

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), белое море