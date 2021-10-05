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СК подтвердил смерть женщины с потерпевшего крушение в Белом море судна
СК подтвердил смерть женщины с потерпевшего крушение в Белом море судна - РИА Новости, 05.10.2021
СК подтвердил смерть женщины с потерпевшего крушение в Белом море судна
Спасатели продолжают поиски трех мужчин с потерпевшего в Белом море судна "Фаворит", один человек спасен, спасенная женщина скончалась в карете скорой помощи,... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T17:31
2021-10-05T17:31
2021-10-05T19:47
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
белое море
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МУРМАНСК, 5 окт – РИА Новости. Спасатели продолжают поиски трех мужчин с потерпевшего в Белом море судна "Фаворит", один человек спасен, спасенная женщина скончалась в карете скорой помощи, сообщили РИА Новости в западном межрегиональном СУСК РФ на транспорте.Ранее стало известно о том, что частное судно "Фаворит" с пятью людьми на борту получило пробоину в Белом море вблизи побережья Мурманской области в районе деревни Кашкаранцы. Недалеко от места крушения к берегу прибило спасательный плот без людей. Двоих человек удалось вытащить из воды. СК и прокуратура начали проверку.
https://ria.ru/20211005/plot-1753198490.html
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РИА Новости
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), белое море
17:31 05.10.2021 (обновлено: 19:47 05.10.2021)
СК подтвердил смерть женщины с потерпевшего крушение в Белом море судна
Женщина, которую спасли с потерпевшего крушение в Белом море судна, умерла в карете скорой