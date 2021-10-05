https://ria.ru/20211005/krizis-1753256236.html

США попросили Россию о помощи, но она отказала

Express: Россия отказала США на просьбу о помощи из-за топливного кризиса - РИА Новости, 05.10.2021

США попросили Россию о помощи, но она отказала

США попросили Россию и страны ОПЕК о помощи из-за рекордных цен на энергоносители. Об этом пишет обозреватель британской газеты Express Кейт Уитфилд. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T21:55

2021-10-05T21:55

2021-10-05T21:55

экономика

сша

brent

китай

опек

россия

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. США попросили Россию и страны ОПЕК о помощи из-за рекордных цен на энергоносители. Об этом пишет обозреватель британской газеты Express Кейт Уитфилд.По мнению Уитфилд, это приведет к растущему дефициту энергоносителя и росту цен на него. Колумнист предположила, что дорогая нефть может подорвать процесс постпандемийного восстановления экономик США, Великобритании и Китая.Ранее состоялось заседание ОПЕК+, по итогам которого альянс решил придерживаться плана по добыче сырья, разработанного этим летом. Организация будет наращивать производство на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно.В последние недели наблюдается рекордный рост мировых цен на топливо. Так, стоимость нефти марки Brent во вторник превысила отметку в 83 доллара за баррель впервые с 10 октября 2018 года. За тысячу кубометров газа на европейском рынке придется заплатить 1450 долларов.

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сша

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экономика, сша, brent, китай, опек, россия