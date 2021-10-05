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США попросили Россию о помощи, но она отказала
Express: Россия отказала США на просьбу о помощи из-за топливного кризиса - РИА Новости, 05.10.2021
США попросили Россию о помощи, но она отказала
США попросили Россию и страны ОПЕК о помощи из-за рекордных цен на энергоносители. Об этом пишет обозреватель британской газеты Express Кейт Уитфилд. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T21:55
2021-10-05T21:55
2021-10-05T21:55
экономика
сша
brent
китай
опек
россия
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. США попросили Россию и страны ОПЕК о помощи из-за рекордных цен на энергоносители. Об этом пишет обозреватель британской газеты Express Кейт Уитфилд.По мнению Уитфилд, это приведет к растущему дефициту энергоносителя и росту цен на него. Колумнист предположила, что дорогая нефть может подорвать процесс постпандемийного восстановления экономик США, Великобритании и Китая.Ранее состоялось заседание ОПЕК+, по итогам которого альянс решил придерживаться плана по добыче сырья, разработанного этим летом. Организация будет наращивать производство на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно.В последние недели наблюдается рекордный рост мировых цен на топливо. Так, стоимость нефти марки Brent во вторник превысила отметку в 83 доллара за баррель впервые с 10 октября 2018 года. За тысячу кубометров газа на европейском рынке придется заплатить 1450 долларов.
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экономика, сша, brent, китай, опек, россия
Express: Россия отказала США на просьбу о помощи из-за топливного кризиса
Express: Россия отказала США на просьбу о помощи из-за топливного кризиса