https://ria.ru/20211005/kritika-1753235596.html

Юрий Лоза обвинил "киноэкипаж" в дискредитации профессии космонавта

Юрий Лоза обвинил "киноэкипаж" в дискредитации профессии космонавта - РИА Новости, 05.10.2021

Юрий Лоза обвинил "киноэкипаж" в дискредитации профессии космонавта

Российский певец Юрий Лоза раскритиковал съемочную группу фильма "Вызов", которая полетела на МКС, и задался вопросом, какие еще профессии в будущем будут... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T18:52

2021-10-05T18:52

2021-10-05T19:10

юрий гагарин (космонавт)

антон шкаплеров

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

клим шипенко

полет первого "киноэкипажа" в космос

юлия пересильд

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Российский певец Юрий Лоза раскритиковал съемочную группу фильма "Вызов", которая полетела на МКС, и задался вопросом, какие еще профессии в будущем будут дискредитированы "раскрученными дилетантами".Во вторник на МКС прибыли космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Киноэкипаж отправился на космическую станцию ради фильма "Вызов", который станет первой картиной в истории кинематографа со съемками профессиональных актеров в космосе."На Первом вовсю пиарят полет в космос нескольких актеров, не имеющих о космонавтике ни малейшего представления. Ранее медийные персонажи неумело танцевали со звездами паркета, выходили на сцены академических театров, плавали в бассейне с дельфинами, тусовались на манеже цирка и нарезали круги по льду (кстати, до сих пор нарезают) вместе с настоящими фигуристами. Я даже боюсь представлять – какие профессии будут дискредитированы в дальнейшем, и куда пригласят раскрученных дилетантов", – написал Лоза в посте в социальной сети "ВКонтакте".По мнению артиста, современные деятели культуры ради пиара готовы "тушить пожары и вырезать аппендиксы", но им стоит оставить это для настоящих экспертов.Лоза, известный своими критическими высказываниями в отношении всемирно известных музыкантов и композиторов, ранее вызвал большой резонанс заявлением и о космосе, сказав, что Юрий Гагарин, хоть и был "великим космонавтом", тем не менее "ничего не делал" и "просто лежал", "даже пальцем не мог пошевелить в первой капсуле".

https://ria.ru/20211005/mks-1753227138.html

https://ria.ru/20211005/kinoekipazh-1753197037.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий гагарин (космонавт), антон шкаплеров, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), клим шипенко, полет первого "киноэкипажа" в космос, юлия пересильд