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В Москве развернули 12,5 тысячи коек для заболевших COVID-19
В Москве развернули 12,5 тысячи коек для заболевших COVID-19 - РИА Новости, 05.10.2021
В Москве развернули 12,5 тысячи коек для заболевших COVID-19
В Москве развернуто 12,5 тысячи коек для заболевших коронавирусом, 8 тысяч из них занято, вся система здравоохранения столицы находится в полной готовности,... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T16:17
2021-10-05T16:17
2021-10-05T16:17
распространение коронавируса
общество
москва
владимир путин
сергей собянин
коронавирус в россии
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. В Москве развернуто 12,5 тысячи коек для заболевших коронавирусом, 8 тысяч из них занято, вся система здравоохранения столицы находится в полной готовности, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."В настоящее время в Москве развернуто 12,5 тысяч коечного фонда. И 8 тысяч занято. Мы постарались сделать таким образом, чтобы не уменьшать плановую помощь, обычную мощь", - сказал Собянин на совещании у президента России Владимира Путина.Собянин отметил, что задействованы в первую очередь были резервные госпитали."Полностью укомплектованы медицинскими препаратами, оборудованием, работают КТ-центры, скорая помощь, система контроля за заболевшими, изоляцией и так далее. Вся система, она приведена в готовность, и сегодня полностью работает", - сказал он.
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общество, москва, владимир путин, сергей собянин, коронавирус в россии
В Москве развернули 12,5 тысячи коек для заболевших COVID-19
В Москве развернули 12,5 тысячи коек для заболевших COVID-19, восемь тысяч заняты