https://ria.ru/20211005/koyki-1753202680.html

В Москве развернули 12,5 тысячи коек для заболевших COVID-19

В Москве развернули 12,5 тысячи коек для заболевших COVID-19 - РИА Новости, 05.10.2021

В Москве развернули 12,5 тысячи коек для заболевших COVID-19

В Москве развернуто 12,5 тысячи коек для заболевших коронавирусом, 8 тысяч из них занято, вся система здравоохранения столицы находится в полной готовности,... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T16:17

2021-10-05T16:17

2021-10-05T16:17

распространение коронавируса

общество

москва

владимир путин

сергей собянин

коронавирус в россии

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. В Москве развернуто 12,5 тысячи коек для заболевших коронавирусом, 8 тысяч из них занято, вся система здравоохранения столицы находится в полной готовности, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."В настоящее время в Москве развернуто 12,5 тысяч коечного фонда. И 8 тысяч занято. Мы постарались сделать таким образом, чтобы не уменьшать плановую помощь, обычную мощь", - сказал Собянин на совещании у президента России Владимира Путина.Собянин отметил, что задействованы в первую очередь были резервные госпитали."Полностью укомплектованы медицинскими препаратами, оборудованием, работают КТ-центры, скорая помощь, система контроля за заболевшими, изоляцией и так далее. Вся система, она приведена в готовность, и сегодня полностью работает", - сказал он.

https://ria.ru/20211005/koronavirus-1753161255.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, владимир путин, сергей собянин, коронавирус в россии