https://ria.ru/20211005/kovid-1753228999.html

Российские ученые разработали препарат против тяжелой формы COVID-19

Российские ученые разработали препарат против тяжелой формы COVID-19 - РИА Новости, 05.10.2021

Российские ученые разработали препарат против тяжелой формы COVID-19

Разработанный российскими учеными препарат левилимаб показал безопасность и эффективность в лечении COVID-19 и предотвращении цитокинового шторма — смертельно... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T18:17

2021-10-05T18:17

2021-10-05T19:14

наука

здоровье

biocad

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Разработанный российскими учеными препарат левилимаб показал безопасность и эффективность в лечении COVID-19 и предотвращении цитокинового шторма — смертельно опасного осложнения, развивающегося у многих пациентов с тяжелой формой коронавирусной инфекции. Результаты клинического исследования III фазы опубликованы в журнале Inflammation Research.Левилимаб — оригинальный ингибитор рецептора интерлейкина-6, разработанный российской биотехнологической компанией BIOCAD для лечения пациентов с тяжелыми формами COVID-19. Результаты многоцентрового рандомизированного двойного слепого плацебо-контролируемого клинического исследования III фазы подтвердили, что у пациентов с диагнозом COVID-19 без признаков другой активной инфекции и без необходимости инвазивной вентиляции легких применение левилимаба вместе со стандартным лечением приводит к увеличению частоты стойкого клинического улучшения.Исследование зарегистрировано в Национальном институте здравоохранения США под номером NCT04397562.В исследовании приняли участие 217 пациентов — мужчины и небеременные женщины в возрасте 18 лет и старше, госпитализированные из-за тяжелого течения пневмонии, вызванной COVID-19. Параметром эффективности стала доля пациентов с устойчивым клиническим улучшением на 14-й день, которая составила 63,1 и 42,7 процента пациентов в группах после применения левилимаба и плацебо соответственно."Естественное течение COVID-19 в большинстве случаев представляет собой легкое или среднетяжелое заболевание, вызывающее ограниченный иммунный ответ, — приводятся в пресс-релизе BIOCAD слова одного из авторов статьи, директора департамента клинической разработки компании Юлии Линьковой. — Однако примерно в 20 процентах случаев COVID-19 может прогрессировать до тяжелого заболевания, вызванного чрезмерным иммунным ответом — массивным высвобождением провоспалительных цитокинов, цитокиновым штормом, который сопровождается повреждением легких, развитием острого респираторного дистресс-синдрома, множественной органной недостаточностью и нарушением свертывания крови".Необходимость поиска эффективной терапии с целью подавления цитокинового шторма и стала предпосылкой к проведению клинического исследования, направленного на изучение эффективности ингибирования сигнального пути интерлейкина-6 у больных с тяжелым COVID-19.Исследование было проведено в 12 исследовательских центрах России в соответствии с Хельсинкской декларацией и стандартами надлежащей клинической практики.

https://ria.ru/20211005/legkie-1753176700.html

https://ria.ru/20211001/postkovid-1752657215.html

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здоровье, biocad, россия, коронавирус covid-19