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Шоубиз
https://ria.ru/20211005/kostyushkin-1752968645.html
Костюшкин и Клявер высказались о воссоединении дуэта "Чай вдвоем"
Костюшкин и Клявер высказались о воссоединении дуэта "Чай вдвоем" - РИА Новости, 05.10.2021
Костюшкин и Клявер высказались о воссоединении дуэта "Чай вдвоем"
Стас Костюшкин и Денис Клявер высказались о воссоединении дуэта "Чай вдвоем", сообщает корреспондент РИА Новости с площадки "Дискотека МУЗ-ТВ. Золотые хиты". РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T10:51
2021-10-05T11:27
шоубиз
денис клявер
муз-тв (телеканал)
звезды
знаменитости
стас костюшкин
шоу-бизнес
новости культуры
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Стас Костюшкин и Денис Клявер высказались о воссоединении дуэта "Чай вдвоем", сообщает корреспондент РИА Новости с площадки "Дискотека МУЗ-ТВ. Золотые хиты".Исполнитель хита “Женщина, я не танцую” также признался, что записывать совместные песни с другими исполнителями пока не планирует.“Вы же понимаете, что дуэт — это всегда гонорар на две половины. А кому сейчас хочется делиться? Никому. Я очень жадный”, — смеется поп-звезда. При этом он уверяет, что никогда не жалеет денег на танцоров и музыкантов, с которыми сотрудничает.Денис Клявер, в свою очередь, отметил, что ему нравится работать в разных жанрах. Он уверен, что "творческий человек должен находиться в постоянном поиске" и в том числе участвовать в коллаборациях.“Сегодня нет каких-то рамок. По сути, ты ни от кого не зависишь — только от зрителей, своих единомышленников. Если они тебя принимают, поддерживают и вдохновляют, то все круто”, — считает артист.Клявер понимает, что фанаты могут скучать по дуэту “Чай вдвоем”, однако он заметил, что "песни никуда не делись".Команда "Чай вдвоем" просуществовала с 1994 по 2012 год. Известность коллективу принесли хиты "Я не забуду", "Ласковая моя", "Белое платье" и многие другие.
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денис клявер, муз-тв (телеканал), звезды, знаменитости, стас костюшкин, шоу-бизнес, новости культуры
10:51 05.10.2021 (обновлено: 11:27 05.10.2021)
 
Костюшкин и Клявер высказались о воссоединении дуэта "Чай вдвоем"

Костюшкин и Клявер рассказали, возможно ли воссоединение дуэта "Чай вдвоем"

© РИА Новости / Виталий БелоусовСтас Костюшкин / Денис Клявер перед началом шоу "Дискотека МУЗ-ТВ. Золотые хиты"
Стас Костюшкин / Денис Клявер перед началом шоу Дискотека МУЗ-ТВ. Золотые хиты - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Стас Костюшкин и Денис Клявер высказались о воссоединении дуэта "Чай вдвоем", сообщает корреспондент РИА Новости с площадки "Дискотека МУЗ-ТВ. Золотые хиты".

“Да, я очень скучаю по выступлениям с дуэтом “Чай вдвоем”. С удовольствием бы выступил (вместе, — Прим. Ред.). Но гонорар забрал бы весь себе”, — пошутил Костюшкин.

Исполнитель хита “Женщина, я не танцую” также признался, что записывать совместные песни с другими исполнителями пока не планирует.
“Вы же понимаете, что дуэт — это всегда гонорар на две половины. А кому сейчас хочется делиться? Никому. Я очень жадный”, — смеется поп-звезда.
При этом он уверяет, что никогда не жалеет денег на танцоров и музыкантов, с которыми сотрудничает.
Денис Клявер, в свою очередь, отметил, что ему нравится работать в разных жанрах. Он уверен, что "творческий человек должен находиться в постоянном поиске" и в том числе участвовать в коллаборациях.
“Сегодня нет каких-то рамок. По сути, ты ни от кого не зависишь — только от зрителей, своих единомышленников. Если они тебя принимают, поддерживают и вдохновляют, то все круто”, — считает артист.
Клявер понимает, что фанаты могут скучать по дуэту “Чай вдвоем”, однако он заметил, что "песни никуда не делись".

"Мы кардинально ушли каждый в свою сторону в плане творчества. Но, может быть, когда-нибудь. Все впереди", — размышляет певец о воссоединении популярного дуэта.

Команда "Чай вдвоем" просуществовала с 1994 по 2012 год. Известность коллективу принесли хиты "Я не забуду", "Ласковая моя", "Белое платье" и многие другие.
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ШоубизДенис КляверМуз-ТВ (телеканал)звездыЗнаменитостиСтас КостюшкинШоу-бизнесНовости культуры
 
 
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