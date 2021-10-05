https://ria.ru/20211005/kostyushkin-1752968645.html

Костюшкин и Клявер высказались о воссоединении дуэта "Чай вдвоем"

Костюшкин и Клявер высказались о воссоединении дуэта "Чай вдвоем" - РИА Новости, 05.10.2021

Костюшкин и Клявер высказались о воссоединении дуэта "Чай вдвоем"

Стас Костюшкин и Денис Клявер высказались о воссоединении дуэта "Чай вдвоем", сообщает корреспондент РИА Новости с площадки "Дискотека МУЗ-ТВ. Золотые хиты". РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T10:51

2021-10-05T10:51

2021-10-05T11:27

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Стас Костюшкин и Денис Клявер высказались о воссоединении дуэта "Чай вдвоем", сообщает корреспондент РИА Новости с площадки "Дискотека МУЗ-ТВ. Золотые хиты".Исполнитель хита “Женщина, я не танцую” также признался, что записывать совместные песни с другими исполнителями пока не планирует.“Вы же понимаете, что дуэт — это всегда гонорар на две половины. А кому сейчас хочется делиться? Никому. Я очень жадный”, — смеется поп-звезда. При этом он уверяет, что никогда не жалеет денег на танцоров и музыкантов, с которыми сотрудничает.Денис Клявер, в свою очередь, отметил, что ему нравится работать в разных жанрах. Он уверен, что "творческий человек должен находиться в постоянном поиске" и в том числе участвовать в коллаборациях.“Сегодня нет каких-то рамок. По сути, ты ни от кого не зависишь — только от зрителей, своих единомышленников. Если они тебя принимают, поддерживают и вдохновляют, то все круто”, — считает артист.Клявер понимает, что фанаты могут скучать по дуэту “Чай вдвоем”, однако он заметил, что "песни никуда не делись".Команда "Чай вдвоем" просуществовала с 1994 по 2012 год. Известность коллективу принесли хиты "Я не забуду", "Ласковая моя", "Белое платье" и многие другие.

https://ria.ru/20210726/isk-1742889307.html

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денис клявер, муз-тв (телеканал), звезды, знаменитости, стас костюшкин, шоу-бизнес, новости культуры