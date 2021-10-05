https://ria.ru/20211005/kosmos-1753207396.html

Пересильд помогла космонавту Шкаплерову во время ручной стыковки к МКС

Пересильд помогла космонавту Шкаплерову во время ручной стыковки к МКС - РИА Новости, 05.10.2021

Пересильд помогла космонавту Шкаплерову во время ручной стыковки к МКС

Актриса Юлия Пересильд помогала космонавту Антону Шкаплерову во время ручной стыковки, а режиссер Клим Шипенко снимал это на камеру для фильма "Вызов",... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T16:31

2021-10-05T16:31

2021-10-05T17:19

наука

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

полет первого "киноэкипажа" в космос

константин эрнст

антон шкаплеров

клим шипенко

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БАЙКОНУР, 5 окт - РИА Новости. Актриса Юлия Пересильд помогала космонавту Антону Шкаплерову во время ручной стыковки, а режиссер Клим Шипенко снимал это на камеру для фильма "Вызов", рассказал журналистам гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст."В левом кресле сидел Клим Шипенко, Антон Шкаплеров выходил на ручную (стыковку), Юля (Пересильд) ему ассистировала, а Антон отснял уже три флэшки", - сказал Эрнст.Стыковка корабля со станцией планировалась в 15.12 мск, но произошла на 10 минут позже. Система "Курс" не смогла пристыковать его в автоматическом режиме. Командиру корабля Антону Шкаплерову пришлось перейти на ручной режим управления и самостоятельно "припарковать" корабль.На МКС Пересильд и Шипенко проведут 12 дней. Их посадка в казахстанской степи запланирована на 17 октября. "Киноэкипаж" отправился на МКС ради фильма "Вызов", который станет первой картиной в истории кинематографа со съемками профессиональных актеров в космосе.

https://ria.ru/20211005/kinoekipazh-1753211534.html

https://ria.ru/20211005/kinoekipazh-1753170984.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), полет первого "киноэкипажа" в космос, константин эрнст, антон шкаплеров, клим шипенко