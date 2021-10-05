https://ria.ru/20211005/kosmos-1753197692.html

Дублирующему киноэкипажу предложили войти в отряд космонавтов

Дублирующему киноэкипажу предложили войти в отряд космонавтов - РИА Новости, 05.10.2021

Дублирующему киноэкипажу предложили войти в отряд космонавтов

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предложил актрисе Алене Мордовиной и оператору Алексею Дудину войти в российский отряд космонавтов. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T15:59

2021-10-05T15:59

2021-10-05T17:16

космос - риа наука

дмитрий рогозин

антон шкаплеров

роскосмос

международная космическая станция (мкс)

клим шипенко

алексей дудин

алена мордовина

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БАЙКОНУР, 5 окт – РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предложил актрисе Алене Мордовиной и оператору Алексею Дудину войти в российский отряд космонавтов.Ранее Мордовина сообщила, что у нее в ближайшее время может появиться возможность отправиться в космос. Сейчас на МКС прилетели космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. "Киноэкипаж" отправился на МКС ради фильма "Вызов", который станет первой картиной в истории кинематографа со съемками профессиональных актеров в космосе. На МКС Пересильд и Шипенко проведут 12 дней. Их посадка в казахстанской степи запланирована на 17 октября. В качестве дублирующего экипажа с ними тренировались космонавт Олег Артемьев, Мордовина и Дудин."Я изначально рассчитывал на то, что проект привлечет большое внимание к отечественной космонавтике, к профессии космонавта. И, конечно, мы делали предложения тем, кто не прошел этот отбор, рассмотреть себя в будущем для профессиональной работы в отряде. Я это предложение сделал в том числе и дублирующему экипажу", - сказал Рогозин на пресс-конференции после стыковки корабля с киноэкипажем к МКС.Он отметил, что и Мордовина, и ее коллега по экипажу оператор Алексей Дудин проходят по физическим и психологическим параметрам."Космонавтика заинтересована в большей визуализации того, что происходит в космосе. Космос достоин того, чтобы его показывать мастерски, более профессионально. Показывать не само железо, а вот это вот преодоление, вызов, как мы говорим, который человечество бросает гравитации, нормальной жизни на Земле", - добавил Рогозин.В перспективе, как заявил гендиректор "Роскосмоса", для освоения Луны, Марса и других планет в отряде космонавтов могут понадобиться геологи, астрономы и, обязательно, врачи. "Люди рано или поздно заболеют, особенно если находятся в агрессивной среде. Если мы столкнемся с ситуацией, что не можем вернуть человека из космоса живым, значит, мы должны быть готовы провести сложнейшую хирургическую операцию, значит, возможности телемедицины и наличие на борту врача станут обязательными", - сказал Рогозин.Он отметил, что останутся и прежние профессии - летчики и инженеры, которые будут специализироваться на управлении кораблем. "Безусловно, командирами останутся те люди, которые профессионально владеют космическим кораблем, знают его до болтика, до винтика", - добавил Рогозин.

https://ria.ru/20211005/vyzov-1753038863.html

https://ria.ru/20211005/kinoekipazh-1753133154.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос - риа наука, дмитрий рогозин, антон шкаплеров, роскосмос, международная космическая станция (мкс), клим шипенко, алексей дудин, алена мордовина, полет первого "киноэкипажа" в космос