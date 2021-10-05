Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211005/kosmos-1753197692.html
Дублирующему киноэкипажу предложили войти в отряд космонавтов
Дублирующему киноэкипажу предложили войти в отряд космонавтов - РИА Новости, 05.10.2021
Дублирующему киноэкипажу предложили войти в отряд космонавтов
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предложил актрисе Алене Мордовиной и оператору Алексею Дудину войти в российский отряд космонавтов. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T15:59
2021-10-05T17:16
космос - риа наука
дмитрий рогозин
антон шкаплеров
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
клим шипенко
алексей дудин
алена мордовина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729065478_0:0:2726:1534_1920x0_80_0_0_23956f888d10790a11186c2fb3d4b1d6.jpg
БАЙКОНУР, 5 окт – РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предложил актрисе Алене Мордовиной и оператору Алексею Дудину войти в российский отряд космонавтов.Ранее Мордовина сообщила, что у нее в ближайшее время может появиться возможность отправиться в космос. Сейчас на МКС прилетели космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. "Киноэкипаж" отправился на МКС ради фильма "Вызов", который станет первой картиной в истории кинематографа со съемками профессиональных актеров в космосе. На МКС Пересильд и Шипенко проведут 12 дней. Их посадка в казахстанской степи запланирована на 17 октября. В качестве дублирующего экипажа с ними тренировались космонавт Олег Артемьев, Мордовина и Дудин."Я изначально рассчитывал на то, что проект привлечет большое внимание к отечественной космонавтике, к профессии космонавта. И, конечно, мы делали предложения тем, кто не прошел этот отбор, рассмотреть себя в будущем для профессиональной работы в отряде. Я это предложение сделал в том числе и дублирующему экипажу", - сказал Рогозин на пресс-конференции после стыковки корабля с киноэкипажем к МКС.Он отметил, что и Мордовина, и ее коллега по экипажу оператор Алексей Дудин проходят по физическим и психологическим параметрам."Космонавтика заинтересована в большей визуализации того, что происходит в космосе. Космос достоин того, чтобы его показывать мастерски, более профессионально. Показывать не само железо, а вот это вот преодоление, вызов, как мы говорим, который человечество бросает гравитации, нормальной жизни на Земле", - добавил Рогозин.В перспективе, как заявил гендиректор "Роскосмоса", для освоения Луны, Марса и других планет в отряде космонавтов могут понадобиться геологи, астрономы и, обязательно, врачи. "Люди рано или поздно заболеют, особенно если находятся в агрессивной среде. Если мы столкнемся с ситуацией, что не можем вернуть человека из космоса живым, значит, мы должны быть готовы провести сложнейшую хирургическую операцию, значит, возможности телемедицины и наличие на борту врача станут обязательными", - сказал Рогозин.Он отметил, что останутся и прежние профессии - летчики и инженеры, которые будут специализироваться на управлении кораблем. "Безусловно, командирами останутся те люди, которые профессионально владеют космическим кораблем, знают его до болтика, до винтика", - добавил Рогозин.
https://ria.ru/20211005/vyzov-1753038863.html
https://ria.ru/20211005/kinoekipazh-1753133154.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729065478_0:0:2726:2046_1920x0_80_0_0_f0fc30e583cba2e165df29f39515e387.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
космос - риа наука, дмитрий рогозин, антон шкаплеров, роскосмос, международная космическая станция (мкс), клим шипенко, алексей дудин, алена мордовина, полет первого "киноэкипажа" в космос
15:59 05.10.2021 (обновлено: 17:16 05.10.2021)
 
Дублирующему киноэкипажу предложили войти в отряд космонавтов

Рогозин предложил актрисе Мордовиной и оператору Дудину войти в отряд космонавтов

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БАЙКОНУР, 5 окт – РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предложил актрисе Алене Мордовиной и оператору Алексею Дудину войти в российский отряд космонавтов.
Ранее Мордовина сообщила, что у нее в ближайшее время может появиться возможность отправиться в космос. Сейчас на МКС прилетели космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. "Киноэкипаж" отправился на МКС ради фильма "Вызов", который станет первой картиной в истории кинематографа со съемками профессиональных актеров в космосе. На МКС Пересильд и Шипенко проведут 12 дней. Их посадка в казахстанской степи запланирована на 17 октября. В качестве дублирующего экипажа с ними тренировались космонавт Олег Артемьев, Мордовина и Дудин.
Юлия Пересильд, Антон Шкаплеров и Клим Шипенко - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
Вчера, 08:00Культура
"Поехали!" Что мы знаем о "Вызове" в космос и почему это важно
"Я изначально рассчитывал на то, что проект привлечет большое внимание к отечественной космонавтике, к профессии космонавта. И, конечно, мы делали предложения тем, кто не прошел этот отбор, рассмотреть себя в будущем для профессиональной работы в отряде. Я это предложение сделал в том числе и дублирующему экипажу", - сказал Рогозин на пресс-конференции после стыковки корабля с киноэкипажем к МКС.
Он отметил, что и Мордовина, и ее коллега по экипажу оператор Алексей Дудин проходят по физическим и психологическим параметрам.
"Космонавтика заинтересована в большей визуализации того, что происходит в космосе. Космос достоин того, чтобы его показывать мастерски, более профессионально. Показывать не само железо, а вот это вот преодоление, вызов, как мы говорим, который человечество бросает гравитации, нормальной жизни на Земле", - добавил Рогозин.
Член основного экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию актриса Юлия Пересильд перед стартом космического корабля Союз МС-19 со стартового комплекса Восток №31 космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
Вчера, 12:45
"Вызов" в космос: первый в истории "киноэкипаж" улетел на МКС
В перспективе, как заявил гендиректор "Роскосмоса", для освоения Луны, Марса и других планет в отряде космонавтов могут понадобиться геологи, астрономы и, обязательно, врачи. "Люди рано или поздно заболеют, особенно если находятся в агрессивной среде. Если мы столкнемся с ситуацией, что не можем вернуть человека из космоса живым, значит, мы должны быть готовы провести сложнейшую хирургическую операцию, значит, возможности телемедицины и наличие на борту врача станут обязательными", - сказал Рогозин.
Он отметил, что останутся и прежние профессии - летчики и инженеры, которые будут специализироваться на управлении кораблем. "Безусловно, командирами останутся те люди, которые профессионально владеют космическим кораблем, знают его до болтика, до винтика", - добавил Рогозин.
 
Космос - РИА НаукаДмитрий РогозинАнтон ШкаплеровРоскосмосМеждународная космическая станция (МКС)Клим ШипенкоАлексей ДудинАлена МордовинаПолет первого "киноэкипажа" в космос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:05Киодо сообщило, что в Японии при землетрясении пострадали три человека
05:03Всемирный банк улучшил прогноз по росту российской экономики в 2021 году
04:55Посольство России в Вашингтоне призвало США уничтожить свое химоружие
04:44Источник: в Приморье члены ОПГ вымогали у водителей фур деньги
04:33Эксперт посоветовала не сдавать свои биометрические данные
04:09Семечки назвали угрозой иммунитету
03:50ЦБ пока не планирует снижать ключевую ставку
03:49Цукерберг опроверг обвинения в алчности Facebook
03:41Источник: "Адмирал Горшков" выполнит еще один пуск "Циркона" до конца года
03:35Россиян предупредили о неожиданной опасности влажных салфеток
03:26Врач рассказал, каким должен быть рацион питания зимой
03:23В СОМБ рассказали, как Россия помогла армии ЦАР победить террористов
03:22Посол Украины потребовал от Германии помочь со вступлением в НАТО и ЕС
03:18Россиянам объяснили, когда надо платить налог с прихода денег на карту
03:09Дипломат объяснил, что Россия не обязывалась защищать целостность Украины
03:04Европейский совет поручил продолжить работу над оборонной стратегией ЕС
03:00Ученые изучили мутации в генах сибиряков, ведущие к болезни Паркинсона
02:55Европейские лидеры договорились работать над уменьшением зависимости извне
02:53Россия призвала Украину заняться выполнением минских соглашений
02:45Диетолог рассказал, что произойдет, если есть миндаль каждый день
Лента новостейМолния