https://ria.ru/20211005/kosmos-1753108360.html

"Киноэкипаж" исполнил "гагаринскую" традицию

"Киноэкипаж" исполнил "гагаринскую" традицию - РИА Новости, 05.10.2021

"Киноэкипаж" исполнил "гагаринскую" традицию

Автобус с улетающим на МКС "киноэкипажем" остановился на пути к стартовой площадке, выполняя "гагаринскую" традицию, а потом продолжил путь, передает... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T09:12

2021-10-05T09:12

2021-10-05T11:21

наука

байконур (город)

юрий гагарин (космонавт)

антон шкаплеров

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

земля

клим шипенко

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БАЙКОНУР, 5 окт - РИА Новости. Автобус с улетающим на МКС "киноэкипажем" остановился на пути к стартовой площадке, выполняя "гагаринскую" традицию, а потом продолжил путь, передает корреспондент РИА Новости с космодрома Байконур.Автобусы с основным и дублирующим экипажами остановились в составе автоколонны, не доезжая до стартовой площадки. Обычно в этом месте экипажи выполняют "гагаринскую" традицию: перед полетом Юрий Гагарин вышел из автобуса и помочился на колесо.Накануне в интервью РИА Новости российский космонавт, заместитель директора Института медико-биологических проблем Олег Котов рассказал, что традиция берет начало от мер безопасности. Автобусы с экипажами останавливаются на полпути, чтобы дождаться ухода заправлявшего ракету топливом поезда. А раз возникла пауза, космонавты ранее использовали ее, чтобы справить нужду. Сейчас космонавты летают в подгузниках, поэтому проблема для них стала не актуальной. Это время, пояснил Котов, теперь обычно используется для прощания дублирующего экипажа с улетающими коллегами."Эвакуировать заправочный агрегат с нулевой отметки", - прозвучала команда по громкоговорителям на космодроме. После этого автобус с космонавтами направился к стартовой площадке. За ним проследовали две БМП.Запуск корабля "Союз МС-19" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур состоится в 11.55 мск. В его экипаж вошли командир Антон Шкаплеров, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. Ожидается, что после съемки на МКС первого художественного фильма в космосе "Вызов" 17 октября Шипенко и Пересильд вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким.

https://radiosputnik.ria.ru/20211005/mks-1753107549.html

https://ria.ru/20211005/pesnya-1753096984.html

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Киноэкипаж перед взлетом на МКС. Кадры с космодрома Байконур Первый в мире киноэкипаж отправится на МКС. Пуск запланирован на 11:55 мск. Примерно через девять с половиной минут корабль окажется на околоземной орбите. С момента взлета до стыковки со станцией должно пройти три часа 17 минут. Это два витка вокруг Земли и чуть дольше рекорда, установленного в прошлом году, когда "Союз МС-17" долетел до станции за три часа и три минуты. 2021-10-05T09:12 true PT1M08S

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байконур (город), юрий гагарин (космонавт), антон шкаплеров, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), земля, клим шипенко, новости культуры, юлия пересильд