Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20211005/kosmos-1753108360.html
"Киноэкипаж" исполнил "гагаринскую" традицию
"Киноэкипаж" исполнил "гагаринскую" традицию - РИА Новости, 05.10.2021
"Киноэкипаж" исполнил "гагаринскую" традицию
Автобус с улетающим на МКС "киноэкипажем" остановился на пути к стартовой площадке, выполняя "гагаринскую" традицию, а потом продолжил путь, передает... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T09:12
2021-10-05T11:21
наука
байконур (город)
юрий гагарин (космонавт)
антон шкаплеров
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
земля
клим шипенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753025366_0:299:2958:1963_1920x0_80_0_0_149354b06f278252078f6b6b0b81fa76.jpg
БАЙКОНУР, 5 окт - РИА Новости. Автобус с улетающим на МКС "киноэкипажем" остановился на пути к стартовой площадке, выполняя "гагаринскую" традицию, а потом продолжил путь, передает корреспондент РИА Новости с космодрома Байконур.Автобусы с основным и дублирующим экипажами остановились в составе автоколонны, не доезжая до стартовой площадки. Обычно в этом месте экипажи выполняют "гагаринскую" традицию: перед полетом Юрий Гагарин вышел из автобуса и помочился на колесо.Накануне в интервью РИА Новости российский космонавт, заместитель директора Института медико-биологических проблем Олег Котов рассказал, что традиция берет начало от мер безопасности. Автобусы с экипажами останавливаются на полпути, чтобы дождаться ухода заправлявшего ракету топливом поезда. А раз возникла пауза, космонавты ранее использовали ее, чтобы справить нужду. Сейчас космонавты летают в подгузниках, поэтому проблема для них стала не актуальной. Это время, пояснил Котов, теперь обычно используется для прощания дублирующего экипажа с улетающими коллегами."Эвакуировать заправочный агрегат с нулевой отметки", - прозвучала команда по громкоговорителям на космодроме. После этого автобус с космонавтами направился к стартовой площадке. За ним проследовали две БМП.Запуск корабля "Союз МС-19" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур состоится в 11.55 мск. В его экипаж вошли командир Антон Шкаплеров, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. Ожидается, что после съемки на МКС первого художественного фильма в космосе "Вызов" 17 октября Шипенко и Пересильд вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким.
https://radiosputnik.ria.ru/20211005/mks-1753107549.html
https://ria.ru/20211005/pesnya-1753096984.html
байконур (город)
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Киноэкипаж перед взлетом на МКС. Кадры с космодрома Байконур
Первый в мире киноэкипаж отправится на МКС. Пуск запланирован на 11:55 мск. Примерно через девять с половиной минут корабль окажется на околоземной орбите. С момента взлета до стыковки со станцией должно пройти три часа 17 минут. Это два витка вокруг Земли и чуть дольше рекорда, установленного в прошлом году, когда "Союз МС-17" долетел до станции за три часа и три минуты.
2021-10-05T09:12
true
PT1M08S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753025366_11:0:2742:2048_1920x0_80_0_0_2ad1e4b08ffb5fbc3aaa7d167857752f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
байконур (город), юрий гагарин (космонавт), антон шкаплеров, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), земля, клим шипенко, новости культуры, юлия пересильд
09:12 05.10.2021 (обновлено: 11:21 05.10.2021)
 
"Киноэкипаж" исполнил "гагаринскую" традицию

"Киноэкипаж" остановился для выполнения "гагаринской" традиции

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЧлены основного экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию актриса Юлия Пересильд, космонавт Антон Шкаплеров и режиссер Клим Шипенко
Члены основного экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию актриса Юлия Пересильд, космонавт Антон Шкаплеров и режиссер Клим Шипенко - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БАЙКОНУР, 5 окт - РИА Новости. Автобус с улетающим на МКС "киноэкипажем" остановился на пути к стартовой площадке, выполняя "гагаринскую" традицию, а потом продолжил путь, передает корреспондент РИА Новости с космодрома Байконур.
Автобусы с основным и дублирующим экипажами остановились в составе автоколонны, не доезжая до стартовой площадки. Обычно в этом месте экипажи выполняют "гагаринскую" традицию: перед полетом Юрий Гагарин вышел из автобуса и помочился на колесо.
Накануне в интервью РИА Новости российский космонавт, заместитель директора Института медико-биологических проблем Олег Котов рассказал, что традиция берет начало от мер безопасности. Автобусы с экипажами останавливаются на полпути, чтобы дождаться ухода заправлявшего ракету топливом поезда. А раз возникла пауза, космонавты ранее использовали ее, чтобы справить нужду. Сейчас космонавты летают в подгузниках, поэтому проблема для них стала не актуальной. Это время, пояснил Котов, теперь обычно используется для прощания дублирующего экипажа с улетающими коллегами.
"Эвакуировать заправочный агрегат с нулевой отметки", - прозвучала команда по громкоговорителям на космодроме. После этого автобус с космонавтами направился к стартовой площадке. За ним проследовали две БМП.
Члены основного экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию актриса Юлия Пересильд, космонавт Антон Шкаплеров и режиссер Клим Шипенко перед стартом космического корабля Союз МС-19 - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
09:04В России
Члены "киноэкипажа" объявили о готовности к полету на МКС
Запуск корабля "Союз МС-19" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур состоится в 11.55 мск. В его экипаж вошли командир Антон Шкаплеров, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. Ожидается, что после съемки на МКС первого художественного фильма в космосе "Вызов" 17 октября Шипенко и Пересильд вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким.
Киноэкипаж перед взлетом на МКС. Кадры с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
04:50
"Киноэкипаж" отправился под песню "Трава у дома" на космодром Байконур
 
НаукаБайконур (город)Юрий Гагарин (космонавт)Антон ШкаплеровКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)ЗемляКлим ШипенкоНовости культурыЮлия Пересильд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:17Начальник НЦБ Интерпола покинул пост
13:16Nord Stream 2 AG подала апелляцию на решение суда по "Северному потоку — 2"
13:11Умер замглавы правительства Ивановской области Коробкин
13:11Верховный суд разрешил спор хозяина коровы и водителя Toyota
13:09В СНБО заявили, что готовы помочь жителям Донбасса и Крыма с COVID-19
13:07В Госдуму внесли законопроект о выдаче электронных разрешений на вылов рыбы
13:05В Афганистане возобновили выдачу паспортов, сообщили СМИ
13:00Космонавт сфотографировал с борта МКС запуск корабля с "киноэкипажем"
12:58В Красноярском крае подростка обвинили в том, что он уколол шприцем ребенка
12:57В Подмосковье развернут дополнительные койки для больных COVID-19
12:55Главу горсовета Евпатории заподозрили в махинациях, заявил источник
12:54Во Франции опубликовали доклад о сексуальном насилии священников
12:52Названы лауреаты Нобелевской премии по физике
12:51Из сейфа в управлении СК в Казани украли вещдок в виде 14 миллионов рублей
12:49В Омске в недостроенном метро приготовили шашлыки
12:47В Саратовскую область из-за видео о пытках выехали ревизоры из ФСИН
12:45В Тбилиси арестовали отца и сына, встретивших Саакашвили в порту Поти
12:44В "Газпром межрегионгазе" ожидают морозную зиму
12:44Центр Гамалеи оценил эффективность "Спутника V" против дельта-штамма
12:41Алексея Вовченко назначили заместителем министра труда
Лента новостейМолния