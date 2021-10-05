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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211005/koronavirus-1753260224.html
Гинцбург назвал главную задачу в борьбе с коронавирусом
Гинцбург назвал главную задачу в борьбе с коронавирусом - РИА Новости, 05.10.2021
Гинцбург назвал главную задачу в борьбе с коронавирусом
Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что "вакцинироваться, вакцинироваться и вакцинироваться" - главная задача России и мирового сообщества в... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T22:41
2021-10-05T23:18
распространение коронавируса
андрей макаревич
российский еврейский конгресс
реувен ривлин
коммунарка (москва)
коронавирусы
александр гинцбург
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что "вакцинироваться, вакцинироваться и вакцинироваться" - главная задача России и мирового сообщества в борьбе с пандемией коронавируса."Безусловно, основная задача, которая стоит сейчас перед нашей страной, перед нашим народом, перед международным сообществом - это вакцинироваться, вакцинироваться и вакцинироваться", - сказал он во вторник на торжественном вечере в честь 25-летия Российского еврейского конгресса (РЕК), где ему была вручена премия "Global Influence Award".Гинцбург отметил свою надежду на то, что гости собрания поспособствуют дальнейшей защите страны от коронавируса. "Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча привлечет внимание многих талантливых молодых людей, которые сейчас работают уже в регионах, чтобы пополнить ряды бойцов - молекулярных биологов, микробиологов, - которые стоят плечом к плечу ради защиты населения нашей страны, всего земного шара, от многочисленных вызовов", - сказал на приеме глава центра имени Гамалеи."Global Influence Award" - это особый знак признательности РЕК людям, чья деятельность оказала наибольшее влияние на мир. Ее удостоилась вся команда Центра имени Гамалеи.Ранее премии РЕК были удостоены президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер, мэр Иерусалима Моше Лион, музыкант Андрей Макаревич, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко и другие. В 2021 году лауреатами стали также 10-й президент Израиля Реувен Ривлин, занимавший этот пост с 2014 по 2021 год, и команда компании "Яндекс".Благотворительный вечер по случаю 25-летия РЕК проходит в подмосковной Барвихе. РЕК, по словам его руководства - крупнейшая светская еврейская организация России, благотворительный фонд и член Всемирного еврейского конгресса (ВЕК). Он был создан в 1996 году инициативной группой крупных еврейских бизнесменов, активистов еврейских организаций и авторитетных религиозных деятелей для поддержки возрождения еврейской жизни в России.
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андрей макаревич, российский еврейский конгресс, реувен ривлин, коммунарка (москва), коронавирусы, александр гинцбург, барвиха, яндекс, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
22:41 05.10.2021 (обновлено: 23:18 05.10.2021)
 
Гинцбург назвал главную задачу в борьбе с коронавирусом

Гинцбург назвал вакцинацию главной задачей в борьбе с пандемией коронавируса

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДиректор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург
Директор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что "вакцинироваться, вакцинироваться и вакцинироваться" - главная задача России и мирового сообщества в борьбе с пандемией коронавируса.
"Безусловно, основная задача, которая стоит сейчас перед нашей страной, перед нашим народом, перед международным сообществом - это вакцинироваться, вакцинироваться и вакцинироваться", - сказал он во вторник на торжественном вечере в честь 25-летия Российского еврейского конгресса (РЕК), где ему была вручена премия "Global Influence Award".
Гинцбург отметил свою надежду на то, что гости собрания поспособствуют дальнейшей защите страны от коронавируса. "Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча привлечет внимание многих талантливых молодых людей, которые сейчас работают уже в регионах, чтобы пополнить ряды бойцов - молекулярных биологов, микробиологов, - которые стоят плечом к плечу ради защиты населения нашей страны, всего земного шара, от многочисленных вызовов", - сказал на приеме глава центра имени Гамалеи.
"Global Influence Award" - это особый знак признательности РЕК людям, чья деятельность оказала наибольшее влияние на мир. Ее удостоилась вся команда Центра имени Гамалеи.
Медицинская сестра держит в руках коробку с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
27 сентября, 15:17
Российские вакцины от коронавируса COVID-19
Ранее премии РЕК были удостоены президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер, мэр Иерусалима Моше Лион, музыкант Андрей Макаревич, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко и другие. В 2021 году лауреатами стали также 10-й президент Израиля Реувен Ривлин, занимавший этот пост с 2014 по 2021 год, и команда компании "Яндекс".
Благотворительный вечер по случаю 25-летия РЕК проходит в подмосковной Барвихе. РЕК, по словам его руководства - крупнейшая светская еврейская организация России, благотворительный фонд и член Всемирного еврейского конгресса (ВЕК). Он был создан в 1996 году инициативной группой крупных еврейских бизнесменов, активистов еврейских организаций и авторитетных религиозных деятелей для поддержки возрождения еврейской жизни в России.
 
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