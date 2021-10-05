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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211005/koronavirus-1753198212.html
Мурашко назвал процент привитых россиян с тяжелым течением COVID-19
Мурашко назвал процент привитых россиян с тяжелым течением COVID-19 - РИА Новости, 05.10.2021
Мурашко назвал процент привитых россиян с тяжелым течением COVID-19
В российских больницах с тяжелым течением COVID-19 лежат менее 0,03% привитых, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T16:01
2021-10-05T18:40
распространение коронавируса
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
михаил мурашко
коронавирусы
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. В российских больницах с тяжелым течением COVID-19 лежат менее 0,03% привитых, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко."На сегодняшний день под наблюдением врачей находятся 967 тысяч граждан России, прирост за последнюю неделю составил 15% по количеству наблюдаемых пациентов на амбулаторном и стационарном этапе", — рассказал он на совещании у президента.Министр добавил, что сейчас развернуто 235 тысяч коек, 212 тысяч человек — на стационарном лечении.За последние сутки в России выявили 25 110 случаев COVID-19 и зафиксировали 895 летальных случаев — абсолютный максимум с начала эпидемии.Профильные ведомства напоминают, что вакцинация остается самым надежным способом защиты от тяжелого течения болезни и необратимых последствий. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, большинство пациентов, которые попадают в стационары с COVID-19, — это непривитые.
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министерство здравоохранения рф (минздрав россии), михаил мурашко, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:01 05.10.2021 (обновлено: 18:40 05.10.2021)
 
Мурашко назвал процент привитых россиян с тяжелым течением COVID-19

Мурашко: менее 0,03% привитых лежат в больницах с тяжелым течением COVID-19

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский работник и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии в клинической больнице скорой помощи №15 в Волгограде
Медицинский работник и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии в клинической больнице скорой помощи №15 в Волгограде - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. В российских больницах с тяжелым течением COVID-19 лежат менее 0,03% привитых, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"На сегодняшний день под наблюдением врачей находятся 967 тысяч граждан России, прирост за последнюю неделю составил 15% по количеству наблюдаемых пациентов на амбулаторном и стационарном этапе", — рассказал он на совещании у президента.
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Министр добавил, что сейчас развернуто 235 тысяч коек, 212 тысяч человек — на стационарном лечении.

"Мы испытываем достаточно высокую финансовую нагрузку. Правительством дополнительно выделены средства — 110 миллиардов рублей. Все доведены до субъектов для оплаты медицинской помощи", — заявил глава ведомства.

За последние сутки в России выявили 25 110 случаев COVID-19 и зафиксировали 895 летальных случаев — абсолютный максимум с начала эпидемии.
Профильные ведомства напоминают, что вакцинация остается самым надежным способом защиты от тяжелого течения болезни и необратимых последствий. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, большинство пациентов, которые попадают в стационары с COVID-19, — это непривитые.
 
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