16:01 05.10.2021 (обновлено: 18:40 05.10.2021)
Мурашко назвал процент привитых россиян с тяжелым течением COVID-19
Мурашко: менее 0,03% привитых лежат в больницах с тяжелым течением COVID-19
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский работник и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии в клинической больнице скорой помощи №15 в Волгограде
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. В российских больницах с тяжелым течением COVID-19 лежат менее 0,03% привитых, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"На сегодняшний день под наблюдением врачей находятся 967 тысяч граждан России, прирост за последнюю неделю составил 15% по количеству наблюдаемых пациентов на амбулаторном и стационарном этапе", — рассказал он на совещании у президента.
Министр добавил, что сейчас развернуто 235 тысяч коек, 212 тысяч человек — на стационарном лечении.
"Мы испытываем достаточно высокую финансовую нагрузку. Правительством дополнительно выделены средства — 110 миллиардов рублей. Все доведены до субъектов для оплаты медицинской помощи", — заявил глава ведомства.
За последние сутки в России выявили 25 110 случаев COVID-19 и зафиксировали 895 летальных случаев — абсолютный максимум с начала эпидемии.
Профильные ведомства напоминают, что вакцинация остается самым надежным способом защиты от тяжелого течения болезни и необратимых последствий. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, большинство пациентов, которые попадают в стационары с COVID-19, — это непривитые.