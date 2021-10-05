https://ria.ru/20211005/koronavirus-1753198212.html

Мурашко назвал процент привитых россиян с тяжелым течением COVID-19

Мурашко назвал процент привитых россиян с тяжелым течением COVID-19 - РИА Новости, 05.10.2021

Мурашко назвал процент привитых россиян с тяжелым течением COVID-19

В российских больницах с тяжелым течением COVID-19 лежат менее 0,03% привитых, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T16:01

2021-10-05T16:01

2021-10-05T18:40

распространение коронавируса

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. В российских больницах с тяжелым течением COVID-19 лежат менее 0,03% привитых, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко."На сегодняшний день под наблюдением врачей находятся 967 тысяч граждан России, прирост за последнюю неделю составил 15% по количеству наблюдаемых пациентов на амбулаторном и стационарном этапе", — рассказал он на совещании у президента.Министр добавил, что сейчас развернуто 235 тысяч коек, 212 тысяч человек — на стационарном лечении.За последние сутки в России выявили 25 110 случаев COVID-19 и зафиксировали 895 летальных случаев — абсолютный максимум с начала эпидемии.Профильные ведомства напоминают, что вакцинация остается самым надежным способом защиты от тяжелого течения болезни и необратимых последствий. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, большинство пациентов, которые попадают в стационары с COVID-19, — это непривитые.

https://ria.ru/20211005/golikova-1753197841.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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