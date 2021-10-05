https://ria.ru/20211005/koronavirus-1753196444.html

Голикова назвала возраст чаще всего болеющих COVID-19 россиян

Голикова назвала возраст чаще всего болеющих COVID-19 россиян - РИА Новости, 05.10.2021

Голикова назвала возраст чаще всего болеющих COVID-19 россиян

На первом месте в России среди заболевших коронавирусом - граждане старше 65 лет, доля вакцинированных среди них составляет 40,5%, заявила вице-премьер Татьяна... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T15:53

2021-10-05T15:53

2021-10-05T16:20

распространение коронавируса

общество

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. На первом месте в России среди заболевших коронавирусом - граждане старше 65 лет, доля вакцинированных среди них составляет 40,5%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."На первом месте среди заболевших по-прежнему остаются граждане в возрасте старше 65 лет. Мы неоднократно обращали внимание на необходимость особого контроля за гражданами этого возраста, поскольку они наиболее подвержены и заболеваемости, и фатальным исходам. С учетом того, что большинство из них имеют хронические заболевания и находятся на диспансерном учете", - сказала Голикова на совещании у президента России Владимира Путина.Она добавила, что сегодня по РФ доля вакцинированных среди граждан 65 лет составляет 40,5%По ее словам, лучшие показатели по вакцинации по данной возрастной категории демонстрируют Чечня, Белгородская, Тюменская области, Тыва, Мордовия.

https://ria.ru/20211005/koronavirus-1753195700.html

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2021

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