https://ria.ru/20211005/koronavirus-1753196444.html
Голикова назвала возраст чаще всего болеющих COVID-19 россиян
Голикова назвала возраст чаще всего болеющих COVID-19 россиян - РИА Новости, 05.10.2021
Голикова назвала возраст чаще всего болеющих COVID-19 россиян
На первом месте в России среди заболевших коронавирусом - граждане старше 65 лет, доля вакцинированных среди них составляет 40,5%, заявила вице-премьер Татьяна... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T15:53
2021-10-05T15:53
2021-10-05T16:20
распространение коронавируса
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татьяна голикова
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. На первом месте в России среди заболевших коронавирусом - граждане старше 65 лет, доля вакцинированных среди них составляет 40,5%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."На первом месте среди заболевших по-прежнему остаются граждане в возрасте старше 65 лет. Мы неоднократно обращали внимание на необходимость особого контроля за гражданами этого возраста, поскольку они наиболее подвержены и заболеваемости, и фатальным исходам. С учетом того, что большинство из них имеют хронические заболевания и находятся на диспансерном учете", - сказала Голикова на совещании у президента России Владимира Путина.Она добавила, что сегодня по РФ доля вакцинированных среди граждан 65 лет составляет 40,5%По ее словам, лучшие показатели по вакцинации по данной возрастной категории демонстрируют Чечня, Белгородская, Тюменская области, Тыва, Мордовия.
https://ria.ru/20211005/koronavirus-1753195700.html
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общество, татьяна голикова, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:53 05.10.2021 (обновлено: 16:20 05.10.2021)
Голикова назвала возраст чаще всего болеющих COVID-19 россиян
Голикова сообщила, что россияне старше 65 лет на первом месте среди заболевших COVID-19