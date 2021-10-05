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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211005/koronavirus-1753163585.html
Мясников назвал два парадокса коронавируса
Мясников назвал два парадокса коронавируса - РИА Новости, 05.10.2021
Мясников назвал два парадокса коронавируса
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" о необъяснимых вещах, связанных с COVID-19. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T13:40
2021-10-05T16:31
общество
израиль
сша
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
александр мясников (врач)
распространение коронавируса
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" о необъяснимых вещах, связанных с COVID-19.В первую очередь речь идет о "суперраспространителях" инфекции, которые, как правило, не болеют сами, но массово заражают окружающих. По словам медика, чаще всего переносчиками вируса выступают только 20 процентов людей, которых при этом достаточно сложно выявить.Другой парадокс связан с разной предрасположенностью к заболеванию. Врач напомнил, что люди с первой группой крови заражаются реже. При этом он призвал не переживать из-за сообщений о неоднократных случаях COVID-19."Люди болеют повторно, но их намного меньше, чем об этом пишут газеты и говорят", — отметил Мясников.Потеря со временем антител к вирусу, по мнению специалиста, естественна, а для большинства врачей их уровень перестал быть показателем. Самый верный способ выявить инфекцию — анализ крови."Тест не показывает, есть ли вирус в организме, а показывает, есть ли вирус на ватке, которую вам засунули в нос. Сорок процентов ложноотрицательных случаев! Куда дальше?" — заявил Мясников.Он также прокомментировал ситуацию с повышением уровня смертности от COVID-19 в России и обратил внимание на опыт стран, в частности Израиля и США, где вакцинация помогла существенно сократить этот показатель.За последние сутки в России выявили 25 110 случаев COVID-19 и зафиксировали 895 летальных случаев — абсолютный максимум с начала эпидемии.Профильные ведомства напоминают, что вакцинация остается самым надежным способом защиты от тяжелого течения болезни и необратимых последствий. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, большинство пациентов, которые попадают в стационары с COVID-19, — это непривитые.
https://ria.ru/20211004/vaktsinatsiya-1752981863.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211004/vaktsina-1753061235.html
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общество, израиль, сша, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, александр мясников (врач)
13:40 05.10.2021 (обновлено: 16:31 05.10.2021)
 
Мясников назвал два парадокса коронавируса

Доктор Мясников назвал главные парадоксы коронавируса

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" о необъяснимых вещах, связанных с COVID-19.
В первую очередь речь идет о "суперраспространителях" инфекции, которые, как правило, не болеют сами, но массово заражают окружающих. По словам медика, чаще всего переносчиками вируса выступают только 20 процентов людей, которых при этом достаточно сложно выявить.
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Другой парадокс связан с разной предрасположенностью к заболеванию. Врач напомнил, что люди с первой группой крови заражаются реже. При этом он призвал не переживать из-за сообщений о неоднократных случаях COVID-19.
"Люди болеют повторно, но их намного меньше, чем об этом пишут газеты и говорят", — отметил Мясников.
Потеря со временем антител к вирусу, по мнению специалиста, естественна, а для большинства врачей их уровень перестал быть показателем. Самый верный способ выявить инфекцию — анализ крови.
"Тест не показывает, есть ли вирус в организме, а показывает, есть ли вирус на ватке, которую вам засунули в нос. Сорок процентов ложноотрицательных случаев! Куда дальше?" — заявил Мясников.
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Он также прокомментировал ситуацию с повышением уровня смертности от COVID-19 в России и обратил внимание на опыт стран, в частности Израиля и США, где вакцинация помогла существенно сократить этот показатель.
За последние сутки в России выявили 25 110 случаев COVID-19 и зафиксировали 895 летальных случаев — абсолютный максимум с начала эпидемии.
Профильные ведомства напоминают, что вакцинация остается самым надежным способом защиты от тяжелого течения болезни и необратимых последствий. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, большинство пациентов, которые попадают в стационары с COVID-19, — это непривитые.
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Распространение коронавирусаОбществоИзраильСШАЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Александр Мясников (врач)
 
 
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