https://ria.ru/20211005/koronavirus-1753163585.html

Мясников назвал два парадокса коронавируса

Мясников назвал два парадокса коронавируса - РИА Новости, 05.10.2021

Мясников назвал два парадокса коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" о необъяснимых вещах, связанных с COVID-19. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T13:40

2021-10-05T13:40

2021-10-05T16:31

общество

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сша

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

александр мясников (врач)

распространение коронавируса

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" о необъяснимых вещах, связанных с COVID-19.В первую очередь речь идет о "суперраспространителях" инфекции, которые, как правило, не болеют сами, но массово заражают окружающих. По словам медика, чаще всего переносчиками вируса выступают только 20 процентов людей, которых при этом достаточно сложно выявить.Другой парадокс связан с разной предрасположенностью к заболеванию. Врач напомнил, что люди с первой группой крови заражаются реже. При этом он призвал не переживать из-за сообщений о неоднократных случаях COVID-19."Люди болеют повторно, но их намного меньше, чем об этом пишут газеты и говорят", — отметил Мясников.Потеря со временем антител к вирусу, по мнению специалиста, естественна, а для большинства врачей их уровень перестал быть показателем. Самый верный способ выявить инфекцию — анализ крови."Тест не показывает, есть ли вирус в организме, а показывает, есть ли вирус на ватке, которую вам засунули в нос. Сорок процентов ложноотрицательных случаев! Куда дальше?" — заявил Мясников.Он также прокомментировал ситуацию с повышением уровня смертности от COVID-19 в России и обратил внимание на опыт стран, в частности Израиля и США, где вакцинация помогла существенно сократить этот показатель.За последние сутки в России выявили 25 110 случаев COVID-19 и зафиксировали 895 летальных случаев — абсолютный максимум с начала эпидемии.Профильные ведомства напоминают, что вакцинация остается самым надежным способом защиты от тяжелого течения болезни и необратимых последствий. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, большинство пациентов, которые попадают в стационары с COVID-19, — это непривитые.

https://ria.ru/20211004/vaktsinatsiya-1752981863.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211004/vaktsina-1753061235.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, израиль, сша, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, александр мясников (врач)