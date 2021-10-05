https://ria.ru/20211005/koronavirus-1753161255.html

Коронавирус становится злее, заявили в Кремле

Коронавирус становится злее, заявили в Кремле - РИА Новости, 05.10.2021

Коронавирус становится злее, заявили в Кремле

Вирус COVID-19 становится злее, а уровень вакцинирования россиян недостаточен, умирают не сделавшие прививку граждане, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T13:32

2021-10-05T13:32

2021-10-05T15:16

распространение коронавируса

общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Вирус COVID-19 становится злее, а уровень вакцинирования россиян недостаточен, умирают не сделавшие прививку граждане, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, за сутки в РФ подтверждены 895 смертей среди заболевших COVID-19, это новый максимум смертей с заболеванием за сутки, за все время - 211 696."Действительно, это цифры очень плохие... И, действительно, это вызывает обеспокоенность. А причина главная - это недостаточный уровень вакцинированности. Вирус становится злее, а уровень вакцинированности у нас недостаточен. И, как правило, тяжело болеют и, к сожалению, умирают те, кто не сделал прививку", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, в чем главная причина таких высоких цифр.

https://radiosputnik.ria.ru/20211004/vaktsina-1753061235.html

россия

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2021

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общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии