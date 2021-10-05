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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211005/koronavirus-1753133751.html
В Москве выявили 3827 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 3827 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 05.10.2021
В Москве выявили 3827 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за минувшие сутки в Москве — 3827, Санкт-Петербурге — 1894, Подмосковье — 1788, сообщили журналистам в... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T11:34
2021-10-05T11:34
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за минувшие сутки в Москве — 3827, Санкт-Петербурге — 1894, Подмосковье — 1788, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 3827; 2. Санкт-Петербург - 1894; 3. Московская область - 1788", — говорится в сообщении.
санкт-петербург
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общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:34 05.10.2021
 
В Москве выявили 3827 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве за сутки выявили 3827 новых случаев заражения коронавирусом

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРезервный госпиталь COVID-19 в КВЦ "Сокольники"
Резервный госпиталь COVID-19 в КВЦ Сокольники - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за минувшие сутки в Москве — 3827, Санкт-Петербурге — 1894, Подмосковье — 1788, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 3827; 2. Санкт-Петербург - 1894; 3. Московская область - 1788", — говорится в сообщении.
 
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