https://ria.ru/20211005/koronavirus-1753133751.html

В Москве выявили 3827 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили 3827 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 05.10.2021

В Москве выявили 3827 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за минувшие сутки в Москве — 3827, Санкт-Петербурге — 1894, Подмосковье — 1788, сообщили журналистам в... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T11:34

2021-10-05T11:34

2021-10-05T11:34

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за минувшие сутки в Москве — 3827, Санкт-Петербурге — 1894, Подмосковье — 1788, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 3827; 2. Санкт-Петербург - 1894; 3. Московская область - 1788", — говорится в сообщении.

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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