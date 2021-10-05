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В России выявили 25 110 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 25 110 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 05.10.2021
В России выявили 25 110 новых случаев заражения коронавирусом
Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 25 110, до 7 637 427, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T11:32
2021-10-05T11:32
2021-10-05T11:32
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 25 110, до 7 637 427, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 25 110 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 110 (8,4%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.За все время пандемии в стране зарегистрировано 7 637 427 случаев заболевания. Темп прироста составил 0,33%.
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РИА Новости
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В России выявили 25 110 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 25 110 новых случаев заражения коронавирусом