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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211005/koronavirus-1753133034.html
В России выявили 25 110 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 25 110 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 05.10.2021
В России выявили 25 110 новых случаев заражения коронавирусом
Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 25 110, до 7 637 427, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T11:32
2021-10-05T11:32
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 25 110, до 7 637 427, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 25 110 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 110 (8,4%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.За все время пандемии в стране зарегистрировано 7 637 427 случаев заболевания. Темп прироста составил 0,33%.
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общество, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:32 05.10.2021
 
В России выявили 25 110 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 25 110 новых случаев заражения коронавирусом

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинские работники возле палаты реанимации и интенсивной терапии во временном госпитале COVID-19 на ВДНХ в Москве
Медицинские работники возле палаты реанимации и интенсивной терапии во временном госпитале COVID-19 на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 25 110, до 7 637 427, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 25 110 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 110 (8,4%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.
За все время пандемии в стране зарегистрировано 7 637 427 случаев заболевания. Темп прироста составил 0,33%.
 
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