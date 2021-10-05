11:38 05.10.2021 (обновлено: 11:39 05.10.2021)
Мэр Киева заявил, что офис Зеленского не общается с ним
Мэр Киева Кличко заявил, что офис Зеленского не общается с ним, но конфликта с нет
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМэр Киева Виталий Кличко на пресс-конференции в Киеве, посвященной вызову его на допрос в Государственное бюро расследований
КИЕВ, 5 окт - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что у него нет личного конфликта с президентом Украины Владимиром Зеленским, но офис главы государства полностью абстрагировался от общения с ним.
Ранее информагентство "РБК-Украина" сообщало, что в офисе Зеленского хотят уволить Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации, которую он совмещает с должностью мэра.
"Личного конфликта с Зеленским у меня нет. Для того чтобы был личный конфликт, нужно иметь основания для этого. Я не вижу точек пересечения. Единственная точка пересечения: я не согласен со всеми шутками "95 квартала", которые касались Кличко – впрочем, это и шутками назвать сложно. С 2015 года они системно пытались выставить Кличко как человека недалекого... Но личного конфликта у меня нет, к любым их "шуткам" я отношусь спокойно, даже если они находятся ниже уровня юмора", - сказал Кличко в интервью агентству "РБК-Украина".
Он сообщил, что офис президента "полностью абстрагировался от общения" с ним. По словам Кличко, для него было неожиданным, когда президент озвучил, что мэр якобы стучится, чуть ли не живет в офисе Зеленского, просится на встречу. "Я действительно звонил. Ведь коммуникация необходима - у нас огромное количество вопросов, которые касаются жизнедеятельности города Киева. Не будем забывать, что это столица - один из самых ключевых регионов в стране. Есть вопросы, которые требуют совместных решений", - сказал Кличко.
Мэр считает, что все обыски, которые проходят в Киевской государственной городской администрации, политически мотивированы.
С весны украинские правоохранители регулярно проводят обыски на коммунальных предприятиях Киева и в городской администрации украинской столицы. Кличко заявлял, что считает обыски на коммунальных предприятиях города давлением на столичную власть и лично на него, а также подавлением местного самоуправления. По его мнению, давление исходит от офиса президента Украины и связано с его активной работой на посту мэра. Мэр Киева считает, что украинские власти "дали задание" правоохранителям испортить ему репутацию.
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