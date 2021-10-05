https://ria.ru/20211005/kinoekipazh-1753211534.html

На МКС заменят аппаратуру после сбоя при стыковке корабля "киноэкипажа"

На МКС заменят аппаратуру после сбоя при стыковке корабля "киноэкипажа" - РИА Новости, 05.10.2021

На МКС заменят аппаратуру после сбоя при стыковке корабля "киноэкипажа"

Аппаратуру автоматической системы сближения "Курс" на Международной космической станции (МКС), засбоившую при стыковке корабля "Союз МС-19" с "киноэкипажем",... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T16:51

2021-10-05T16:51

2021-10-05T17:54

байконур (город)

дмитрий рогозин

антон шкаплеров

роскосмос

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

земля

клим шипенко

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БАЙКОНУР, 5 окт - РИА Новости. Аппаратуру автоматической системы сближения "Курс" на Международной космической станции (МКС), засбоившую при стыковке корабля "Союз МС-19" с "киноэкипажем", заменят, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Мы говорили давно уже о состоянии станции. Она все-таки потихонечку стареет, она несвежая станция. И был сбой в двух полукомплектах автоматической системы стыковки "Курс" на станции, не на корабле", - сказал он на пресс-конференции на космодроме Байконур."Главная оперативная группа управления (в центре управления полетами) могла перезапустить эти два полукомплекта, но решили этого не делать, зная с кем имеют дело в лице (космонавта) Антона Шкаплерова... Поэтому мы перешли на ручное управление... В целом, это штатная ситуация, но, тем не менее, мы, конечно, проведем сейчас замену (оборудования) на этом МИМе (модуль "Рассвет"), на этом стыковочном узле, чтобы у нас больше не возникали проблемы при стыковке", - добавил Рогозин.Во вторник с Байконура ракетой-носителем "Союз-2.1а" был запущен корабль "Союз МС-19" с космонавтом Антоном Шкаплеровым, режиссером Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд. Через 3,5 часа он прибыл на МКС, из-за отказа автоматической системы сближения "Курс" на станции стыковка корабля была выполнена вручную Шкаплеровым.Ожидается, что в течение 12 дней "киноэкипаж" будет проводить съемки на МКС первого художественного фильма в космосе "Вызов", а 17 октября Шипенко и Пересильд вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" с космонавтом Олегом Новицким.

байконур (город)

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Киноэкипаж перешел на ручное управление перед стыковкой с МКС Кадры трансляции. У киноэкипажа возникли проблемы со стыковкой. Перешли на ручное управление. 2021-10-05T16:51 true PT0M58S

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байконур (город), дмитрий рогозин, антон шкаплеров, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), земля, клим шипенко