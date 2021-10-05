На МКС заменят аппаратуру после сбоя при стыковке корабля "киноэкипажа" со станцией
Ракета-носитель "Союз-2.1а", которая отправила корабль "Союз МС-19" со съемочной группой фильма "Вызов" к МКС, стартовала с Байконура в 11:55 по московскому времени.
Ракета-носитель "Союз-2.1а", которая отправила корабль "Союз МС-19" со съемочной группой фильма "Вызов" к МКС, стартовала с Байконура в 11:55 по московскому времени.
Через несколько минут корабль вышел на околоземную орбиту и взял курс на Международную космическую станцию.
Через несколько минут корабль вышел на околоземную орбиту и взял курс на Международную космическую станцию.
Впервые в истории космических полетов "Союз" пилотирует один командир без помощи профессионального бортинженера.
Впервые в истории космических полетов "Союз" пилотирует один командир без помощи профессионального бортинженера.
Экипаж корабля тоже уникален: в его составе, кроме профессионального космонавта Антона Шкаплерова, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко.
Экипаж корабля тоже уникален: в его составе, кроме профессионального космонавта Антона Шкаплерова, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко.
Через три с небольшим часа корабль, совершивший два витка вокруг Земли, не без приключений состыковался с МКС.
Через три с небольшим часа корабль, совершивший два витка вокруг Земли, не без приключений состыковался с МКС.
На борт станции команда поднялась, когда в Москве уже наступил вечер.
На борт станции команда поднялась, когда в Москве уже наступил вечер.
Командир "киноэкипажа" Антон Шкаплеров доложил, что самочувствие отправившихся к МКС актрисы и режиссера хорошее.
Командир "киноэкипажа" Антон Шкаплеров доложил, что самочувствие отправившихся к МКС актрисы и режиссера хорошее.
Юлия Пересильд и Клим Шипенко проведут на МКС почти две недели.
Юлия Пересильд и Клим Шипенко проведут на МКС почти две недели.
Здесь они будут работать над фильмом "Вызов" — первой на свете кинокартиной, в которой профессиональная актриса будет сниматься в космосе.
Здесь они будут работать над фильмом "Вызов" — первой на свете кинокартиной, в которой профессиональная актриса будет сниматься в космосе.
Российские космонавты будут помогать "киноэкипажу" в съемках.
Российские космонавты будут помогать "киноэкипажу" в съемках.
Детали сюжета держат в секрете. Известно лишь, что это будет фильм о девушке-враче, которая летит на МКС, чтобы оказать помощь одному из космонавтов.
Детали сюжета держат в секрете. Известно лишь, что это будет фильм о девушке-враче, которая летит на МКС, чтобы оказать помощь одному из космонавтов.
Юлия Пересильд перед стартом корабля "Союз МС-19" на космодроме Байконур.
Юлия Пересильд перед стартом корабля "Союз МС-19" на космодроме Байконур.
Ракета-носитель "Союз-2.1а", которая отправила корабль "Союз МС-19" со съемочной группой фильма "Вызов" к МКС, стартовала с Байконура в 11:55 по московскому времени.
Через несколько минут корабль вышел на околоземную орбиту и взял курс на Международную космическую станцию.
Впервые в истории космических полетов "Союз" пилотирует один командир без помощи профессионального бортинженера.
Экипаж корабля тоже уникален: в его составе, кроме профессионального космонавта Антона Шкаплерова, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко.
Через три с небольшим часа корабль, совершивший два витка вокруг Земли, не без приключений состыковался с МКС.
На борт станции команда поднялась, когда в Москве уже наступил вечер.
Командир "киноэкипажа" Антон Шкаплеров доложил, что самочувствие отправившихся к МКС актрисы и режиссера хорошее.
Юлия Пересильд и Клим Шипенко проведут на МКС почти две недели.
Здесь они будут работать над фильмом "Вызов" — первой на свете кинокартиной, в которой профессиональная актриса будет сниматься в космосе.
Российские космонавты будут помогать "киноэкипажу" в съемках.
Детали сюжета держат в секрете. Известно лишь, что это будет фильм о девушке-враче, которая летит на МКС, чтобы оказать помощь одному из космонавтов.
Юлия Пересильд перед стартом корабля "Союз МС-19" на космодроме Байконур.