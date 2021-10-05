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Корабль с первым в мире "киноэкипажем" пристыковался к МКС

Корабль с первым в мире "киноэкипажем" пристыковался к МКС - РИА Новости, 05.10.2021

Корабль с первым в мире "киноэкипажем" пристыковался к МКС

Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров прибыли на МКС, передает корреспондент РИА Новости с Байконура. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T15:24

2021-10-05T15:24

2021-10-05T15:38

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

байконур (город)

антон шкаплеров

роскосмос

центр управления полетами

юлия пересильд

клим шипенко

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БАЙКОНУР, 5 окт — РИА Новости. Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров прибыли на МКС, передает корреспондент РИА Новости с Байконура.Космический корабль "Союз МС-19" причалил к модулю "Рассвет". При стыковке поочередно отказали два комплекта оборудования автоматической системы сближения "Курс". В результате ЦУП велел Шкаплерову перейти на ручное управление.Теперь предстоит проверить герметичность, обеспечить равное давление между кораблем и станцией, и только около 17:05 мск открыть переходные люки."Киноэкипаж" отправился на Международную космическую станцию для съемок фильма "Вызов". Это будет первая в истории лента с профессиональными актерами в космосе.На месте их ожидает международная экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке.Пересильд и Шипенко проведут в космосе 12 дней. Их посадка в казахстанской степи запланирована на 17 октября.

байконур (город)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), байконур (город), антон шкаплеров, роскосмос, центр управления полетами, юлия пересильд, клим шипенко