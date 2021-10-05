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Корабль с первым в мире "киноэкипажем" пристыковался к МКС
Корабль с первым в мире "киноэкипажем" пристыковался к МКС - РИА Новости, 05.10.2021
Корабль с первым в мире "киноэкипажем" пристыковался к МКС
Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров прибыли на МКС, передает корреспондент РИА Новости с Байконура. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T15:24
2021-10-05T15:38
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
байконур (город)
антон шкаплеров
роскосмос
центр управления полетами
юлия пересильд
клим шипенко
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БАЙКОНУР, 5 окт — РИА Новости. Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров прибыли на МКС, передает корреспондент РИА Новости с Байконура.Космический корабль "Союз МС-19" причалил к модулю "Рассвет". При стыковке поочередно отказали два комплекта оборудования автоматической системы сближения "Курс". В результате ЦУП велел Шкаплерову перейти на ручное управление.Теперь предстоит проверить герметичность, обеспечить равное давление между кораблем и станцией, и только около 17:05 мск открыть переходные люки."Киноэкипаж" отправился на Международную космическую станцию для съемок фильма "Вызов". Это будет первая в истории лента с профессиональными актерами в космосе.На месте их ожидает международная экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке.Пересильд и Шипенко проведут в космосе 12 дней. Их посадка в казахстанской степи запланирована на 17 октября.
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космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), байконур (город), антон шкаплеров, роскосмос, центр управления полетами, юлия пересильд, клим шипенко
15:24 05.10.2021 (обновлено: 15:38 05.10.2021)
 
Корабль с первым в мире "киноэкипажем" пристыковался к МКС

Корабль "Союз МС-19" с Пересильд и Шипенко пристыковался к МКС

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты-носителя с космическим кораблем "Союз МС-19" со стартового комплекса "Восток" №31 космодрома Байконур
Запуск ракеты-носителя с космическим кораблем Союз МС-19 со стартового комплекса Восток №31 космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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БАЙКОНУР, 5 окт — РИА Новости. Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров прибыли на МКС, передает корреспондент РИА Новости с Байконура.
Космический корабль "Союз МС-19" причалил к модулю "Рассвет".
При стыковке поочередно отказали два комплекта оборудования автоматической системы сближения "Курс". В результате ЦУП велел Шкаплерову перейти на ручное управление.
Теперь предстоит проверить герметичность, обеспечить равное давление между кораблем и станцией, и только около 17:05 мск открыть переходные люки.
"Киноэкипаж" отправился на Международную космическую станцию для съемок фильма "Вызов". Это будет первая в истории лента с профессиональными актерами в космосе.
На месте их ожидает международная экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке.
Пересильд и Шипенко проведут в космосе 12 дней. Их посадка в казахстанской степи запланирована на 17 октября.
"Вызов" в космос: первый в истории "киноэкипаж" улетел на МКС
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Ракета-носитель "Союз-2.1а", которая отправила корабль "Союз МС-19" со съемочной группой фильма "Вызов" к МКС, стартовала с Байконура в 11:55 по московскому времени.

Запуск ракеты-носителя с космическим кораблем Союз МС-19 со стартового комплекса Восток №31 космодрома Байконур
1 из 13

Ракета-носитель "Союз-2.1а", которая отправила корабль "Союз МС-19" со съемочной группой фильма "Вызов" к МКС, стартовала с Байконура в 11:55 по московскому времени.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Pool / Перейти в фотобанк

Через несколько минут корабль вышел на околоземную орбиту и взял курс на Международную космическую станцию.

Члены основного экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию актриса Юлия Пересильд, космонавт Антон Шкаплеров и режиссер Клим Шипенко перед стартом космического корабля Союз МС-19
2 из 13

Через несколько минут корабль вышел на околоземную орбиту и взял курс на Международную космическую станцию.

© РИА Новости / Pool
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Впервые в истории космических полетов "Союз" пилотирует один командир без помощи профессионального бортинженера.

Запуск ракеты-носителя с космическим кораблем Союз МС-19 со стартового комплекса Восток No31 космодрома Байконур
3 из 13

Впервые в истории космических полетов "Союз" пилотирует один командир без помощи профессионального бортинженера.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Pool / Перейти в фотобанк

Экипаж корабля тоже уникален: в его составе, кроме профессионального космонавта Антона Шкаплерова, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко.

Члены основного экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию актриса Юлия Пересильд, космонавт Антон Шкаплеров и режиссер Клим Шипенко доставлены автобусом к космическому кораблю Союз МС-19
4 из 13

Экипаж корабля тоже уникален: в его составе, кроме профессионального космонавта Антона Шкаплерова, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко.

© РИА Новости / Pool
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

Через три с небольшим часа корабль, совершивший два витка вокруг Земли, не без приключений состыковался с МКС.

Член основного экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию актриса Юлия Пересильд перед стартом космического корабля Союз МС-19 со стартового комплекса Восток №31 космодрома Байконур
5 из 13

Через три с небольшим часа корабль, совершивший два витка вокруг Земли, не без приключений состыковался с МКС.

© РИА Новости / POOL
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

На борт станции команда поднялась, когда в Москве уже наступил вечер.

Члены основного экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию режиссер Клим Шипенко (справа) и космонавт Антон Шкаплеров во время облачения в скафандры
6 из 13

На борт станции команда поднялась, когда в Москве уже наступил вечер.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Командир "киноэкипажа" Антон Шкаплеров доложил, что самочувствие отправившихся к МКС актрисы и режиссера хорошее.

Члены основного экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко во время облачения в скафандры перед стартом космического корабля Союз МС-19 на космодроме Байконур
7 из 13

Командир "киноэкипажа" Антон Шкаплеров доложил, что самочувствие отправившихся к МКС актрисы и режиссера хорошее.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Юлия Пересильд и Клим Шипенко проведут на МКС почти две недели.

Член основного экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию актриса Юлия Пересильд во время облачения в скафандр перед стартом космического корабля Союз МС-19 на космодроме Байконур
8 из 13

Юлия Пересильд и Клим Шипенко проведут на МКС почти две недели.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Здесь они будут работать над фильмом "Вызов" — первой на свете кинокартиной, в которой профессиональная актриса будет сниматься в космосе.

Члены основного экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию актриса Юлия Пересильд, космонавт Антон Шкаплеров и режиссер Клим Шипенко перед стартом космического корабля Союз МС-19
9 из 13

Здесь они будут работать над фильмом "Вызов" — первой на свете кинокартиной, в которой профессиональная актриса будет сниматься в космосе.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Российские космонавты будут помогать "киноэкипажу" в съемках.

Член основного экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию космонавт Антон Шкаплеров перед стартом космического корабля Союз МС-19 на космодроме Байконур
10 из 13

Российские космонавты будут помогать "киноэкипажу" в съемках.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Детали сюжета держат в секрете. Известно лишь, что это будет фильм о девушке-враче, которая летит на МКС, чтобы оказать помощь одному из космонавтов.

Член основного экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию актриса Юлия Пересильд прощается из автобуса с провожающими перед стартом космического корабля Союз МС-19 на космодроме Байконур
11 из 13

Детали сюжета держат в секрете. Известно лишь, что это будет фильм о девушке-враче, которая летит на МКС, чтобы оказать помощь одному из космонавтов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Кинематографисты вернутся на Землю 17 октября.

Члены основного экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию актриса Юлия Пересильд, космонавт Антон Шкаплеров и режиссер Клим Шипенко перед стартом космического корабля Союз МС-19
12 из 13

Кинематографисты вернутся на Землю 17 октября.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Юлия Пересильд перед стартом корабля "Союз МС-19" на космодроме Байконур.

Член основного экипажа 66-й экспедиции на МКС актриса Юлия Пересильд перед стартом космического корабля Союз МС-19 на космодроме Байконур
13 из 13

Юлия Пересильд перед стартом корабля "Союз МС-19" на космодроме Байконур.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
1 из 13

Ракета-носитель "Союз-2.1а", которая отправила корабль "Союз МС-19" со съемочной группой фильма "Вызов" к МКС, стартовала с Байконура в 11:55 по московскому времени.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
2 из 13

Через несколько минут корабль вышел на околоземную орбиту и взял курс на Международную космическую станцию.

© РИА Новости / Pool
Перейти в фотобанк
3 из 13

Впервые в истории космических полетов "Союз" пилотирует один командир без помощи профессионального бортинженера.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
4 из 13

Экипаж корабля тоже уникален: в его составе, кроме профессионального космонавта Антона Шкаплерова, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко.

© РИА Новости / Pool
Перейти в фотобанк
5 из 13

Через три с небольшим часа корабль, совершивший два витка вокруг Земли, не без приключений состыковался с МКС.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
6 из 13

На борт станции команда поднялась, когда в Москве уже наступил вечер.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
7 из 13

Командир "киноэкипажа" Антон Шкаплеров доложил, что самочувствие отправившихся к МКС актрисы и режиссера хорошее.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
8 из 13

Юлия Пересильд и Клим Шипенко проведут на МКС почти две недели.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
9 из 13

Здесь они будут работать над фильмом "Вызов" — первой на свете кинокартиной, в которой профессиональная актриса будет сниматься в космосе.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
10 из 13

Российские космонавты будут помогать "киноэкипажу" в съемках.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
11 из 13

Детали сюжета держат в секрете. Известно лишь, что это будет фильм о девушке-враче, которая летит на МКС, чтобы оказать помощь одному из космонавтов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
12 из 13

Кинематографисты вернутся на Землю 17 октября.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
13 из 13

Юлия Пересильд перед стартом корабля "Союз МС-19" на космодроме Байконур.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
 
Космос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Байконур (город)Антон ШкаплеровРоскосмосЦентр управления полетамиЮлия ПересильдКлим Шипенко
 
 
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