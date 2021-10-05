https://ria.ru/20211005/kinoekipazh-1753170984.html

В НАСА назвали запуск первого в мире "киноэкипажа" в космос безупречным

В НАСА назвали запуск первого в мире "киноэкипажа" в космос безупречным - РИА Новости, 05.10.2021

В НАСА назвали запуск первого в мире "киноэкипажа" в космос безупречным

Запуск российского космического корабля "Союз МС-19" со съёмочной группой фильма "Вызов" прошел безупречно, заявил представитель НАСА. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T14:20

2021-10-05T14:20

2021-10-05T15:23

антон шкаплеров

наса

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

юлия пересильд

клим шипенко

полет первого "киноэкипажа" в космос

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Запуск российского космического корабля "Союз МС-19" со съёмочной группой фильма "Вызов" прошел безупречно, заявил представитель НАСА."Выведение на орбиту "Союза МС-19" прошло безупречно, строго по инструкции", - сказал он, комментируя трансляцию запуска корабля на сайте НАСА.В "Союзе" летят космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. "Киноэкипаж" отправился на МКС ради фильма "Вызов", который станет первой картиной в истории кинематографа со съемками профессиональных актеров в космосе.Также впервые в истории корабль "Союз" к МКС пилотирует один командир без помощи профессионального бортинженера.Ожидается, что в 15.12 мск "киноэкипаж" причалит к модулю "Рассвет" российского сегмента МКС. Открытие люков и переход экипажа на борт станции намечены на 17.05.На МКС Пересильд и Шипенко проведут 12 дней. Их посадка в казахстанской степи запланирована на 17 октября.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Пуск ракеты с первым в мире киноэкипажем на борту Режиссёр Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд и командир корабля космонавт Антон Шкаплеров творят историю, за которой следят во всём мире. Держим кулачки! 2021-10-05T14:20 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон шкаплеров, наса, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), юлия пересильд, клим шипенко, полет первого "киноэкипажа" в космос