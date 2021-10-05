https://ria.ru/20211005/kinoekipazh-1753162170.html

В Кремле прокомментировали запуск первого в мире "киноэкипажа" в космос

В Кремле прокомментировали запуск первого в мире "киноэкипажа" в космос - РИА Новости, 05.10.2021

В Кремле прокомментировали запуск первого в мире "киноэкипажа" в космос

В Кремле следят за полетом "киноэкипажа" в космос и волнуются за него, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что это популяризирует... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T13:34

2021-10-05T13:34

2021-10-05T15:23

дмитрий песков

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

байконур (город)

антон шкаплеров

земля

юлия пересильд

клим шипенко

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. В Кремле следят за полетом "киноэкипажа" в космос и волнуются за него, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что это популяризирует космическую тему.Во вторник с Байконура ракетой-носителем "Союз-2.1а" был запущен корабль "Союз МС-19" с космонавтом Антоном Шкаплеровым, режиссером Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд. В течение 12 дней они будут проводить съемки на станции первого художественного фильма в космосе "Вызов", а 17 октября Шипенко и Пересильд вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с Новицким."В космосе хватит места для всего. Здесь важно соблюдать пропорции. Мы следим за подобными полетами вместе со всеми россиянами, волнуемся также за космонавтов и желаем успешного продолжения полета. Все-таки космос - это то, где мы стали пионерами, то, где мы, несмотря ни на что, сохраняем уверенные позиции. Да, на пятки наступают, но в данном случае конкуренция, в хорошем смысле этого слова, очевидна. Но для нашей страны подобные полеты, которые действительно популяризируют наши достижения, нашу космическую тематику, это очень здорово", - сказал Песков журналистам.

байконур (город)

земля

россия

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дмитрий песков, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), байконур (город), антон шкаплеров, земля, юлия пересильд, клим шипенко, россия, полет первого "киноэкипажа" в космос