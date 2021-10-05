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Корабль "Союз МС-19" с киноэкипажем вышел на орбиту

Корабль "Союз МС-19" с киноэкипажем вышел на орбиту - РИА Новости, 05.10.2021

Корабль "Союз МС-19" с киноэкипажем вышел на орбиту

Российский космический корабль "Союз МС-19" со съёмочной группой фильма "Вызов" вышел на орбиту, передает корреспондент РИА Новости с космодрома Байконур. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T13:28

2021-10-05T13:28

2021-10-05T15:23

байконур (город)

антон шкаплеров

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

земля

тома песке

акихико хосиде

полет первого "киноэкипажа" в космос

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Российский космический корабль "Союз МС-19" со съёмочной группой фильма "Вызов" вышел на орбиту, передает корреспондент РИА Новости с космодрома Байконур.В составе киноэкипажа режиссер Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд и космонавт Антон Шкаплеров. К 15.12 по московскому времени они должны причалить к модулю "Рассвет" российского сегмента МКС. Открытие люков на станции запланировано на 17.05.Помимо того, что впервые в истории в космос отправились профессиональные артисты, в первый раз "Союз" к МКС пилотирует один командир без помощи бортового инженера.Шкаплеров доложил на Землю, что Пересильд и Шипенко чувствуют себя хорошо, техника работает штатно.Сейчас на станции работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке (командир станции). Новицкий снял с борта станции запуск "Союза".На МКС Пересильд и Шипенко проведут 12 дней. Их посадка в казахстанской степи запланирована на 17 октября.

байконур (город)

земля

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Пуск ракеты с первым в мире киноэкипажем на борту Режиссёр Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд и командир корабля космонавт Антон Шкаплеров творят историю, за которой следят во всём мире. Держим кулачки! 2021-10-05T13:28 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

байконур (город), антон шкаплеров, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), земля, тома песке, акихико хосиде, полет первого "киноэкипажа" в космос