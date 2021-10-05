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Космонавт сфотографировал с борта МКС запуск корабля с "киноэкипажем"

Космонавт сфотографировал с борта МКС запуск корабля с "киноэкипажем" - РИА Новости, 05.10.2021

Космонавт сфотографировал с борта МКС запуск корабля с "киноэкипажем"

Космонавт Олег Новицкий заснял с борта Международной космической станции запуск пилотируемого корабля "Союз МС-19" с "киноэкипажем" с космодрома Байконур. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T13:00

2021-10-05T13:00

2021-10-05T13:00

байконур (город)

антон шкаплеров

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

земля

тома песке

акихико хосиде

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Космонавт Олег Новицкий заснял с борта Международной космической станции запуск пилотируемого корабля "Союз МС-19" с "киноэкипажем" с космодрома Байконур.Во вторник с Байконура ракетой-носителем "Союз-2.1а" был запущен корабль "Союз МС-19" с космонавтом Антоном Шкаплеровым, режиссером Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд. В течение 12 дней они будут проводить съемки на станции первого художественного фильма в космосе "Вызов", а 17 октября Шипенко и Пересильд вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с Новицким."Астреи" (позывной "киноэкипажа" - ред.), наблюдали за вашим полетом с борта Международной космической станции! Ждем вас через 3 часа!" - написал Новицкий в Twitter, снабдив свое сообщение снимками летящей ракеты с "киноэкипажем", снятыми с борта МКС.Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке (командир станции).

байконур (город)

земля

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

байконур (город), антон шкаплеров, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), земля, тома песке, акихико хосиде