Космонавт сфотографировал с борта МКС запуск корабля с "киноэкипажем"

Космонавт Новицкий сфотографировал с борта МКС запуск "Союза МС-19" с "киноэкипажем"
Астреи, наблюдали за вашим полетом с борта Международной космической станции! Ждем вас через 3 часа!— Oleg Novitskiy (@novitskiy_iss) October 5, 2021
///
Astrey, we watched your flight from the International @Space_Station! We are waiting for you in 3 hours! pic.twitter.com/ZWBQg298bd
Ракета-носитель "Союз-2.1а", которая отправила корабль "Союз МС-19" со съемочной группой фильма "Вызов" к МКС, стартовала с Байконура в 11.55 по московскому времени.
Ракета-носитель "Союз-2.1а", которая отправила корабль "Союз МС-19" со съемочной группой фильма "Вызов" к МКС, стартовала с Байконура в 11.55 по московскому времени.
Через несколько минут корабль вышел на околоземную орбиту и взял курс на Международную космическую станцию.
Через несколько минут корабль вышел на околоземную орбиту и взял курс на Международную космическую станцию.
Впервые в истории космических полетов "Союз" пилотирует один командир без помощи профессионального бортинженера.
Впервые в истории космических полетов "Союз" пилотирует один командир без помощи профессионального бортинженера.
Экипаж корабля тоже уникален: в его составе, кроме профессионального космонавта Антона Шкаплерова, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко.
Экипаж корабля тоже уникален: в его составе, кроме профессионального космонавта Антона Шкаплерова, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко.
С момента взлета до стыковки со станцией пройдет немногим более трех часов. Корабль за это время совершит два витка вокруг Земли.
С момента взлета до стыковки со станцией пройдет немногим более трех часов. Корабль за это время совершит два витка вокруг Земли.
После трех часов дня по Москве "киноэкипаж" причалит к модулю "Рассвет" российского сегмента МКС. На борт станции команда должна подняться примерно в 17.05.
После трех часов дня по Москве "киноэкипаж" причалит к модулю "Рассвет" российского сегмента МКС. На борт станции команда должна подняться примерно в 17.05.
Командир "киноэкипажа" Антон Шкаплеров доложил, что самочувствие отправившихся к МКС актрисы и режиссера хорошее, все работает штатно.
Командир "киноэкипажа" Антон Шкаплеров доложил, что самочувствие отправившихся к МКС актрисы и режиссера хорошее, все работает штатно.
Юлия Пересильд и Клим Шипенко проведут на МКС почти две недели.
Юлия Пересильд и Клим Шипенко проведут на МКС почти две недели.
Здесь они будут работать над фильмом "Вызов" — первой на свете кинокартиной, в которой профессиональная актриса будет сниматься в космосе.
Здесь они будут работать над фильмом "Вызов" — первой на свете кинокартиной, в которой профессиональная актриса будет сниматься в космосе.
Российские космонавты будут помогать "киноэкипажу" в съемках.
Российские космонавты будут помогать "киноэкипажу" в съемках.
Детали сюжета держат в секрете. Известно лишь, что это будет фильм о девушке-враче, которая летит на МКС, чтобы оказать помощь одному из космонавтов.
Детали сюжета держат в секрете. Известно лишь, что это будет фильм о девушке-враче, которая летит на МКС, чтобы оказать помощь одному из космонавтов.
Юлия Пересильд перед стартом космического корабля "Союз МС-19" на космодроме Байконур.
Юлия Пересильд перед стартом космического корабля "Союз МС-19" на космодроме Байконур.
Ракета-носитель "Союз-2.1а", которая отправила корабль "Союз МС-19" со съемочной группой фильма "Вызов" к МКС, стартовала с Байконура в 11.55 по московскому времени.
Через несколько минут корабль вышел на околоземную орбиту и взял курс на Международную космическую станцию.
Впервые в истории космических полетов "Союз" пилотирует один командир без помощи профессионального бортинженера.
Экипаж корабля тоже уникален: в его составе, кроме профессионального космонавта Антона Шкаплерова, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко.
С момента взлета до стыковки со станцией пройдет немногим более трех часов. Корабль за это время совершит два витка вокруг Земли.
После трех часов дня по Москве "киноэкипаж" причалит к модулю "Рассвет" российского сегмента МКС. На борт станции команда должна подняться примерно в 17.05.
Командир "киноэкипажа" Антон Шкаплеров доложил, что самочувствие отправившихся к МКС актрисы и режиссера хорошее, все работает штатно.
Юлия Пересильд и Клим Шипенко проведут на МКС почти две недели.
Здесь они будут работать над фильмом "Вызов" — первой на свете кинокартиной, в которой профессиональная актриса будет сниматься в космосе.
Российские космонавты будут помогать "киноэкипажу" в съемках.
Детали сюжета держат в секрете. Известно лишь, что это будет фильм о девушке-враче, которая летит на МКС, чтобы оказать помощь одному из космонавтов.
Юлия Пересильд перед стартом космического корабля "Союз МС-19" на космодроме Байконур.